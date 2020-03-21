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 Киевские новости
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 С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс. СПИСОК

С понедельника 23 марта в Киеве общественный наземный транспорт приостанавливает перевозки пассажиров на период карантина. Будут работать только временные маршруты исключительно для тех граждан, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс 01

Смотрите: С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только работников критической сферы жизни по спецпропускам, - Кличко. ВИДЕО

🚌 Автобусные маршруты:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";
🔴 № 114 "ул. Милославская - жд. вокзал "Центральный";
🔴 № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст "Политехнический институт";
🔴 № 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";
🔴 № 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая ";
🔴 № 500 "ул. Северная - жд. вокзал "Центральный";

🚎 Троллейбусные маршруты:

🔵 № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";
🔵 № 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";
🔵 № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай ";
🔵 № 91-Н "ул. Милославская - жд вокзал "Центральный";
🔵 № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского ";

🚃Трамвайные маршруты:

🟡 № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная ";
🟡 № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
🟡 № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
🟡 № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
🟡 № 22 "ул. Перова - завод ЖБК ";
🟡 №28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".

Также смотрите: "Лишние пассажиры" не хотели выходить из салона троллейбуса и сопротивлялись полиции в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183316
 
 
 Топ комментарии
 
Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Этот карантин напоминает Украину, только уже в будущем - когда власть живет отдельно, пользуясь всеми благами, а народ - отдельно, но без благ.
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Киев на пороге грандиозного шухера который организовали грандиозные мудаки С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 5556
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Зебилам своим 73% гайки закручивайте и не мешайте нормальным украинцев которые ненавидят Зелю и все его приказы
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Who's Here - С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 1372 ты с какой планеты пишешь родной....?

М Е Д Л Е Н Н О - народ Украины выбрал во время войны себе в президенты вульгарного клоуна...
Не разделяй... - коллективная ответственность всей нации....
Так и будут писать в учебниках Истории...
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Этот карантин напоминает Украину, только уже в будущем - когда власть живет отдельно, пользуясь всеми благами, а народ - отдельно, но без благ.
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И что дальше? Вирус от смеха распадётся на нуклеотиды? Ну неделю народ выдержит а дальше что? Кто то из владельцев загородных особняков, а это и есть все власть имущие, подумал об этом?
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Клоун решил окончательно отсоединиться от Украины. Чтоб народ не мешал развлекаться.
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Киев на пороге грандиозного шухера который организовали грандиозные мудаки С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 5556
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коронашухер он такой
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Украина сейчас похожа на автобус, набитый пассажирами, который летит по горному серпантину (слева - пропасть, справа - скала); за рулем чокнутый клоун без прав и опыта вождения; в кабине рядом с клоуном гыгыкают его дружбаны, а в салоне "чистит" карманы пассажиров коломойский...
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Cкорее "временно маршруты", чем" временные маршруты", ведь маршруты существовали и существуют и по сути никто их не отменял или мер Виталик так распорядился С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 4216
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Все маршруты на этой планете временные. С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 5690
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- Земля! Я борт 4622! Левый двигатель горит, руль отказал, шасси не выпускаются, топливо кончается! - Борт 4622, вас понял. - Какие будут инструкции, земля? - Борт 4622! Повторяйте за мной: "Иже еси на небеси..." anekdotov.net
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можно к временным ещё и виртуальные запустить.
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А де заяви санепідеологів, що ситуація критична? З наведенням статистичних даних? І ви не забувайте, про Закон надзвичайний стан. Стаття 5. Надзвичайний стан на всій території України або в
окремих її місцевостях вводиться постановою Верховної Ради України
з негайним повідомленням Президента України або Указом Президента
України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України.
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Из новости непонятно что с частными маршрутками ? Полный запрет или ...?
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Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.Источник: https://censor.net.ua/n3183316

В озк а также комплектах Л1 и противогазах полная неприкосновенность и без ограничений в любом виде наземного транспорта и без билетов С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс - Цензор.НЕТ 912
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сегодня выхожу на Майдан, пешком, 25го буду пиз..ть монику
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Нужно ещё больше завезти турыстов и гастеров. И как любят ЗЕкловуны без карантинов сразу их по домам распустить...при этом снимать видяшки и пиарица по телеку какая мол забота о наших гражданах у шапитошной власти..ай какие маладцы..ани же наши люди....
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Юрій Каракай

Центральная власть - вещь непомерно дорогая и в основном бесполезная.
Кроме выполнения ряда общепринятых ритуалов, ее содержат исключительно на случай:
1. Внешней агрессии.
2. Стихийных бедствий.
3. Катастроф.
4. Эпидемий.
Вы нах..я Зеленского выбрали?!!!
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Очень схоже на голодомор тогда все сьестное от бирали сейчас средства к существованию
Чтоб карточки ввести и царювать выдавая похлебку.
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И снова по этническому принципу!
Кацапье выживет.
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У ментів, прокурорів, судей і тп є власни автопарки. Їм якось по барабану ці заходи. Навіть краще - меньше транспорту - можна по 100км ч гоняти по місту по дуже важливим справам.
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Только не забудьте еще подвезти самолетами заблудившихся туристов из Европы
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