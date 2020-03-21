 С 23 марта в Киеве будут работать только временные маршруты общественного транспорта, - Киевпастранс. СПИСОК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевпастранса.

Перевозиться будут медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, сотрудники стратегических предприятий.

Пассажиры будут допускаться в транспорт только и только при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты.

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🚌 Автобусные маршруты:

🔴 № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская";

🔴 № 114 "ул. Милославская - жд. вокзал "Центральный";

🔴 № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст "Политехнический институт";

🔴 № 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";

🔴 № 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая ";

🔴 № 500 "ул. Северная - жд. вокзал "Центральный";

🚎 Троллейбусные маршруты:

🔵 № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";

🔵 № 16 "ул. Туполева - Майдан Незалежности";

🔵 № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай ";

🔵 № 91-Н "ул. Милославская - жд вокзал "Центральный";

🔵 № 92-Н "Просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И. Сикорского ";

🚃Трамвайные маршруты:

🟡 № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная ";

🟡 № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

🟡 № 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

🟡 № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";

🟡 № 22 "ул. Перова - завод ЖБК ";

🟡 №28-Д "Просп. Ватутина - ст.м. "Позняки".

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