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 На период карантина в Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками, - КГГА

С 21 марта в Киеве запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению Киевзеленстрой, ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183313
 
   
 Топ комментарии
 
Чуєш, тролю лахтинський, моя дитина вже 2й тиждень не виходить з квартири, "гуляє" на балконі як і решта дітей майже по всій Європі. Штраф 500€ без розмов. Хоч діти легко переносять захворювання,але вони прекрасно його передають своїм дідусям і бабусям. Так ,що, може, перестань тут скавуліти і розганяти зраду.
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Дебілам при владі вже спортивні майданчики мішають. Мабуть одне слово майдан,діє на них як палаюча шина.На період карантину в Києві заборонено користуватися спортивними та дитячими майданчиками, - КМДА - Цензор.НЕТ 1960
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Чуєш, тролю лахтинський, моя дитина вже 2й тиждень не виходить з квартири, "гуляє" на балконі як і решта дітей майже по всій Європі. Штраф 500€ без розмов. Хоч діти легко переносять захворювання,але вони прекрасно його передають своїм дідусям і бабусям. Так ,що, може, перестань тут скавуліти і розганяти зраду.
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Придурки, которые вечно всем недовольно - достали, в Италии за сутки уже 800!
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Ещё один "выдающийся полемист" у которого вся "аргументация" - это хамство, прискакал. Попробуй сменить памперсы на сухие - может мозги и включатся. Если, канешна, есть чему включаться.
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А потом детки заработают болезней на всю жизнь. Им нужно двигаться.
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Один в один. Сидим дома, малолетний ребенок гуляет в коляске на балконе, а жлобье со своими детьми с сишками, пивком, без всяких масок, сидит по 3-4 часа на детской площадке еще и ржет с тех кто в маске ходит. Изза таких мразей карантин кончится в июне-июле.
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Вибачайте, люди добрі, що намагаюся "вставити своїх 5 копійок" в проблему, в якій я не є дипломованим фахівцем, але ... обставини настільки смутні, що саме вони мене дурного... змушують...
Поясню свої намагання тим, що особисто мені "фахівці" сумновідомої Феофанії майже тридцять і повторно - двадцять і тринадцять років тому ставили такі жорстокі діагнози, що мене з вами вже давно не було б.... якби я сам не вирішив "опанувати медицину" самотужки... (спасіння потопаючих, як правило, - справа рук самих потопаючих)
Я - вічний студ'юдент, тому... - Для себе ретельно вивчаю не лише традиційну медицину (євро-американську), але й індійську, фітотерапію, лікування травами , спеціями, фізичним загартуванням і ін.. , тобто інтегральну медицину! Окрім - голковколювання і медітації!Сам я критично оцінюю свій рівень знань в медицині - на рівні початкуючої санітарки... Хоча деякі і дійсно Заслужені лікарі України, після розмови зі мною, тривожно вигукували про себе... "Боже, який я темний"... Не брешу!
Але ПОПЕРЕДЖУЮ, що мої думки щодо лікування коронавірусу, перш ніж їх застосовувати, слід спочатку узгодити зі своїми лікарями... І лише після цього... Тобто - я НЕ призначаю, навіть не рекомендую, а лишень інформую про свою думку і досвід. Приймати будь-що із означеного мною нижче - НЕ МОЖНА. ЩОБ НЕ ЗАШКОДИТИ. Це має право призначити, рекомендувати вам ЛИШЕ дипломований ВАШ сімейний лікар! А МОЗ постійно попереджує: Самолікування - шкідливе для здоров'я!
Колись же ж людство відкриє ефективні засоби проти коронавірусу... А тепер...
Тепер коротше , чіткіше і по суті:
Кожен українець, окрім їжі, бажано щоб мав ( на мою думку) запас хоча б на пів-року
-Спирту ( не нижче 70%), перекису водню, мумійо, фітоконцентрату "Джерело І" (виробництва української фірми "Екомед"), засоби від кашлю, часнику (НЕ китайського), куркуми, перцю Чілі, засобів індивід. захисту
Далі - особливості... для тих, кого коронавірус найбільш "********" (групі найвищого ризику)... ДОДАТКОВО до вишезгаданого слід мати наступне
Для хворих на гіпертонію :
Фенігідин, Триплєксам, Цефавору, екстракт Астрагала, Арджуна Гімалайя, червоний буряк, трави - сушеницю болотну, синюху голубу, грецький горіх, прополіс, екстракт глоду (бояришника)
Для хворих на цукровий діабет -2....
Амарил, Комбоглізу, Цинамон(корицю) саме і тільки- Шрі-Ланкійський, "Карела Гімайя", каву, "Мешашрінги Гімалая", мигдальний горіх, фісташки...
Старим, літнім людям...
Гліцин, фісташки...
Всім - вранці - щоденний холодний душ... В вечері - зелений чай...
ЯК, коли, що, в яких дозах застосовувати (і чи застосовувати - взагалі) вам порекомендує ВАШ лікар, або (на свій страх та ризик) - знайдете в інтернеті...
Фууух... я все сказав!
Але найліпше - НЕ хворійте!
Я побажав, щоб ви знали... мою думку. Бажаєте, щоб знали інші - репостніть...
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а дома еще можно подходить друг к другу на расстояние менее 1,5 м?... и пользоваться одним санузлом?
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Так коронавирусу как-то похер на накачанность мышц.
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В мире есть другие болезни. От того что бушует коронавирус они не пошли в отпуск.
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За пару тижнів, по любому стануть прикутими до візка ваші діти, як в планшетах сидять вже роками то нічого🖥️🥴
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Допустим вирус победят через год и забудут про него. А во время или после эпидемии вылезет всплеск других болячек и кто будет виноват?
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В квартирі тоже можна активні ігри з дитиною пограти при бажанні.
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И воздухом свежим дышать и солнышко светит, чтобы витамина Д было достаточно.
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Дебілам при владі вже спортивні майданчики мішають. Мабуть одне слово майдан,діє на них як палаюча шина.На період карантину в Києві заборонено користуватися спортивними та дитячими майданчиками, - КМДА - Цензор.НЕТ 1960
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а кто вам сказал, что они хорошие танцоры (произносить с еврейским акцентом)? На період карантину в Києві заборонено користуватися спортивними та дитячими майданчиками, - КМДА - Цензор.НЕТ 3038
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Я завта хотів потренуватися із друзями на спорт майданчику.
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Фізуху зробити, провести спаринги, техніку відпрацювати.
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Я так понимаю уже нужен Майданчик... где-то на Крещатике
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Интересно, а что лично вас не устраивает в этих мерах?
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а он с расии - там майданчиков не только нету но и невозможны!
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Ну после этого останется только разогнать армию по домам. И можно рапортовать дяде Вове.
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"...в Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками, - ..."
а кто своих детей сейчас выпускает из дома?
( разве, что долбанутые папаши посылают их за пивом...)
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С такими темпами, скоро запретят и по тротуарам ходить
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Все говорит о том что они таки введут особое положение. *****. Как они собираются всех контролировать мне интересно. Деньги закончатся что делать будем.
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всегда было полезно гулять на свежем воздухе ..а спорт укрепляет иммунитет ..вы конченные ублюдки в КГГА
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Запретите коронавирус, дебилы генетические
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