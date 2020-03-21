 На период карантина в Киеве запрещено пользоваться спортивными и детскими площадками, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению Киевзеленстрой, ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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