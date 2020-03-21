 Для борьбы с коронавирусом в Хорватии на 30 дней прекращает работу весь транспорт

Об этом сообщило Управление гражданской защиты Министерства внутренних дел Республики Хорватия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский оглядач.
Движение общественного морского транспорта для пассажиров, грузов и транспортных средств в направлении островов и полуострова Пелешац будет ограничено, за исключением поездок жителей островов, работников системы здравоохранения и других коммунальных служб, обеспечения поставок магазинов и проведения необходимого аварийного ремонта.
Алле, кофе идешь пить...зебил?
Чому вірус вражає впершу чергу більш розвинуті країни? Задайте собі це питання, кому це вигідно...
Один нафту шатає, другий весь Світ... А таки є можливість для зла, є реваншизм. Стурбованість декого їх же і знищить.
Далі ще буде і буде зле.
https://www.youtube.com/watch?v=6-e9oojYRXo
Sjajni ljudi - lijepa zemlja