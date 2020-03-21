EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  1937  36
Материалы по теме:
Все про:карантин (839) транспорт (1368) Хорватия (159) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 Для борьбы с коронавирусом в Хорватии на 30 дней прекращает работу весь транспорт

С 22 марта в Хорватии на 30 дней прекращает работу весь городской и междугородный общественный транспорт; все железнодорожные и автобусные станции будут закрыты.

Об этом сообщило Управление гражданской защиты Министерства внутренних дел Республики Хорватия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский оглядач.

Движение общественного морского транспорта для пассажиров, грузов и транспортных средств в направлении островов и полуострова Пелешац будет ограничено, за исключением поездок жителей островов, работников системы здравоохранения и других коммунальных служб, обеспечения поставок магазинов и проведения необходимого аварийного ремонта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64 украинцев эвакуировали из Хорватии, завершается подготовка вывоза еще 55, - посол Кирилич

Источник: https://censor.net.ua/n3183311
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так Зебіл же ж. Чим там розуміти? Там одна звилина і та пряма.
 показать весь комментарий
 
 
только они цацов трахнули по футболу а вы с зелей отсасываете у них и миритесь)))
 показать весь комментарий
 
тільки тотальні заходи будуть в силі, напівзаходи -до сраки! ЗЕ зустрів китайців 20штук і в Сонжари, а інші 55тис куди подів, чому не зустрічав?
 показать весь комментарий
 
 
Кто считает, что это не истерия, пусть ответит мне, чего этим хотят добиться. Другими словами: затраты я вижу, а какая ожидается прибыль? Для борьбы с коронавирусом в Хорватии на 30 дней прекращает работу весь транспорт - Цензор.НЕТ 4254
 показать весь комментарий
 
 
Там населення, як в Києві з містами-супутниками і територія така ж. Можна і пішки прогулятись і на власному транспорті за пару часів навколо країни проїхати.
 показать весь комментарий
 
Что касается площади, то вы соврали приблизительно в 50 раз
 показать весь комментарий
 
 
Ну не зовсім в 50. Тільки Київська область 28 121 км². А в Хорватії загальна площа 56, 5.
 показать весь комментарий
 
Вы хотите сказать, что Яготин, Тетиев и Славутич, до которых больше сотни километров от Киева это его города-спутники?
 показать весь комментарий
 
І зауважте, що населення багатьох містечок вже в інших областях працюють в столиці.
 показать весь комментарий
 
Получается, что у власти в Хорватии зебилы?
 показать весь комментарий
 
у власти в Хорватии хорваты. А при владі в Україні?
 показать весь комментарий
 
 
Раньше были украинцы - Гройсман, Порошенко, Ложкин, Яценюк...А сейчас?
 показать весь комментарий
 
 
виктор федорович, не пойму кто из нас незнайка?
 показать весь комментарий
 
Получается, что Хорватии с "гулькин нос" + почти у каждого автомобиль!
Алле, кофе идешь пить...зебил?
 показать весь комментарий
 
Вам следовало в школе изучать географические карты, а не курить их. Тем более какое значение имеет площадь страны к городскому транспорту? Что касается того, что в Хорватии 1 автомобиль на душу населения вы сбрехали втрое
 показать весь комментарий
 
Незнайка, не занимайся подменой понятий! Я так посмотрю, ты букварь выкурил вместе со здравым смыслом еще в первом классе! "Тем более какое значение имеет площадь страны к городскому транспорту" - звучит шумно...но на выхлопе - ты ИДИОТ!
 показать весь комментарий
 
Страх, неміч та безвихідність породжує хаос. Всі ці заходи говрять про те, що всі Світові устої ніщо перед диявольською силою зла. Я більш, чим впевнений, що вірус був породжений лабораторно і запущений в дію, коли вже зробити нічого не могли. А так, по тихій воді і пригребуть усе необхідне до своїх активів і потім уся Світова економіка буде в їх руках.
Чому вірус вражає впершу чергу більш розвинуті країни? Задайте собі це питання, кому це вигідно...
Один нафту шатає, другий весь Світ... А таки є можливість для зла, є реваншизм. Стурбованість декого їх же і знищить.
Далі ще буде і буде зле.
 показать весь комментарий
 
на россии паника.выгребают из магазинов все продукты питания.исчезло все.зеленский обещает помочь мышебратьям.
 показать весь комментарий
 
 
россия просит все страны мира снять санкции.
 показать весь комментарий
 
 
обнулились называвется досрочно вместе с путиным
 показать весь комментарий
 
А чего им переживать? Их же ***** говорило что они все в рай попадут. Слова материальны. Вот тока на счет рая я сильно сомневаюсь...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх