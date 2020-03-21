 У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал Шахов.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

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