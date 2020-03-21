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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:депутат (2862) карантин (839) Шахов_Сергей (66) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице

У народного депутата Сергея Шахова, инфицированного коронавирусом, диагностирована пневмония. Он помещен в инфекционное отделение больницы в Киеве.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал Шахов.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жена нардепа Шахова также заразилась коронавирусом. ВИДЕО

У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице 01

Смотрите: Все контакты больного Шахова и к чему здесь чрезвычайное положение. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183309
 
 
 Топ комментарии
 
А помните как бородатая хипстерня Нефьодов рассказывал зэизбирателю, о проданных масках, что "не может найти эту транзакцию в базе". Нашел, ЗЕпид@р?

У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 6382
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Якщо воно заразило зелебобіків і жопоблоківців, то необхідно дати "Героя України"
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а почему бы и нет? даже можно было бы закрыть глаза на поездку в россиию на аудиенцию с усатым ершиком письковым, первым лавровым конем в иностранных делах, да хоть с самим бессрочным сцарем...
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Шахов такой глупый... как он смог стать депутатом с таким ограниченным умом, непонятно. Как это "незначительная пневмония"? Это нормально такое нести?
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Ну понятно что 73% дебилов не жалко, но ведь даже нормальным людям нельзя достать маску из-за оккупационного зеленого режима
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А помните как бородатая хипстерня Нефьодов рассказывал зэизбирателю, о проданных масках, что "не может найти эту транзакцию в базе". Нашел, ЗЕпид@р?

У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 6382
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Це на знадку тим хто думаю що молоде покоління чимось краще старих людей.
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Голодомор та закон про 3 колоски були легальними (c)
У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 8307
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Та це взагалі чудово ілюструє зе-бобіків при владі.
1.У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 6254
2.У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 87
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я думал я ошибся и неправильно посчитал. Глазам не мог поверить.....
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Сам на калькуляторі рахував.
Ясно,що був відкат,чорний нал.Але як показово...
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"корупцію подолано, мій уряд не краде!"- зелена дришня як завжди смачно посцяла на голови своїх адептів-сектантів..
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Неужто в магазинах нет фильтр-материалов.. шерстяных или хлопчато-бумажных тканей.. не говоря уже о ШЕЛКЕ?😎
2 слоя шелка со одним-двумя слоями фильтровальной ткани (т.н. "нетканное полотно") внутри - лучше всяких медицинских масок из аптек..
Погонного метра шелка - хватит на всю семью, каждому на 3-5 масок минимум, менять каждые 2-4 часа.
Крайняк - обычный шелковый шарф/платок.. ну или шерстяной.
И стирать их (маски.. шарф) каждый день...п.с. фото - стильно, красиво и .. доступно (я о кольте)
Шляпа и кольт - дополняют образ и заставляют обходить вас стороной не только вирусы, но и их разносчиков😂😉

У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 2290
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п.с. Результаты тестов:- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем COVID19
- хирургические маски остановили 80% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем COVID19
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем COVID19
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
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ой, да если сильно надо - то и сшить не проблема - нитка, иголка, выкройка из инета, кусочек ткани - если не смотрели сватов. 95 квартал и г+г то должно выйти и достаточно неплохо
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нееее.. то сильно сложно для любителей сватов.. МНОГО интеллектуальной деятельности))
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А от цікаво - на нього вже можна кримінальну справу відкривати за зараження коронавірусом? У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 8398
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нужно! за прогулы без уважительной причины! ишь, без разрешения убийцы Эрики в больничку спетлял... нехорошо!
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Люте Каченя@74Fraza 7 ч

Що може статись за 15 хв?
Вийшов купити хліба. Дитинча переді мною порилась в рюкзачку дістала маску "От візьміть!" Чемно запитав "Хіба так старо виглядаю?" Чемно відповіла "Ні, але ви такий сивий, а в мене ще є".
Україну не здолати, якщо таких дітей виростили!
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закрыть этого жлоба путешественника надолго
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Не-не,пускай в Раду идет,без него там не справляются
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Далеко не все умеют составлять отчет о проделанной работе.
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Поталанило паскуді , він ще встигне на апарат ШВЛ .
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довыеживался, щенок куршавельский....
подымайся уже, здохлик - не кацапы же мы, а хунта!
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Розберіться в предметі обговорення , бо це ж конкретний кацап !
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навіть конкретний - як виживе, завши е, сумуючі за кацапами, ґілляки...
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нечего на вирус списывать, шо самим нужно делать.
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Найсвіжіша інфа!
Якщо у тебе кашель, нежить і температура- треба іти до офісу партії Шарія. Роблять тести абсолютно безкоштовно і швидко.
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зробиш тест у шарія - не заплатиш... нічого... У больного коронавирусом нардепа Шахова пневмония, он в инфекционном отделении в больнице - Цензор.НЕТ 4970 як слоган?
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шо тебе знакомо?кто привел зеленую плесень-тот и обязан ее искоренять...
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чорти в пеклі вже казанок для нього приготували, а він ще телиться
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Выживший в уме@Hlopak_2 ч

Шо там, кто в курсе, самый богатый человек Украины миллиардер Беня Коломойский уже создал какой-то фонд помощи и поддержки? Пару аппаратов ИВЛ или несколько ящиков масок закинул хотя-бы в родной Днепр?
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Коронавирус или Коломойский: чего боятся "слуги народа".
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дулю він закинув. Тільки прихватизував супутникову трансляцію. Тепер на екрані замість супутникових каналів картинка "зверніться за телефоном ХХ---ХХХ---ХХХ...". Тобто, хочете дивитись супутник - платіть рейдеру каломойському. жиду не до апаратів ШВЛ, і не до засобів захисту дніпрян.
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вот так и прастой нарит хорохорится,мол шо там того вирусу,самогоном задавим.
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та тут третина форуму вважає що віруса нєт, епідемії нєт, і т.і... Тільки волає на мандрівників чи заробітчан що повертаються додому і вірус ім привозять.. А так епідемії кажуть немає.. То мені цікаво, то просто в них така пскудна натура трандіти весь час на щось/когось?
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і це теж...але в основному невміння та не бажання тумкати тією гарбузякою,у яку вони ковбасу за 2.20 складають.та смачний пломбір,про який їм бабуся розповідала
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"вміння" тумкати гарбузами ці невігласи наочно продемонстрували всьому світу у квітні 2019-го.
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У мене враження, шо на мандрівників хочуть звалити розповсюдження, а в багатьох випадках це будуть не вони.
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Він же не простий смертний. Його виходять.
А інші тихо помирають від пневмонії. Навіть тесту їм не зробили. Щоб статистику не псувати.
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вот понимаешь какое дело, государство ограничивает права граждан на перемещение, гос- плохое, нацепляли по своей же глупости болячек, бегут лечится, опять гос- во плохое))) по вашему граждане всегда хорошие?
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немає такого поняття "государство" чи "гражданє". "Государство" це і є гражданє, принаймні, так має бути в цивілізованій країні. Ми і є г"государство".
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в цивилизованной стране люди живут и чтят законы, а мы вытираем об закон ноги. а государство это объединение граждан живущих по определенным законам. у нас всем закон не писан. наши чиновники это отражение нашего общества. в нормальном обществе плохие чиновники не заводятся)))
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Да всем посрать на этого нардепа, как и на всех остальных политиков, пусть они хоть все позаражаются. Что вы про него пишете постоянно, других новостей нет ? Новый "херой" появился.
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пневмония ЭТО ПРИГОВОР.
- дело только во времени...
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конечно пожелание выздоровления! И вместе с тем , охоче поделиться такой информацией - podpoiasalis-kak-kitai-skupaet-evropu Как Китай скупает Европу. Новость Март 2019 года . Первой страной, открывшей широкий доступ дешевой рабочей силе в ЕС из Китая была ИТАЛИЯ по договор Китая и ЕС . Под идеей оживления шелкового пути в Италии выросла резко текстильная промышленность на дешевой рабсиле и технологиях из Китая . Сейчас засилье китайских райончиков китайцами и мастерских по пошиву одежды портными из Китая. Доступная информация ДО НАЧАЛА буйства короновируса. Пришел Новый ГОД китайский, январь. США не имея у себя случаев с коронавирусом уже тогда перекрыла перемещение китайцев извини США домой и обратно - ЯНВАРЬ!В китае уже бушует беда. Италия одевалась в текстиль и одеяния от приезжающих-отъезжающих в свои новогодние праздники в Китай из Китая работников ИТАЛИИ и их родственников . Медиа в кармане одного Берлускони (читай ПУТИН по принципам правления )... А теперь знаем как Италия переплюнула Китай по смертности...
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А встречи с избирателями, однопартийцами, мы что зря тебя ждали из Франции.
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Статья ученной МГУ о китайской рабочая сила в Италии (2019 год) - цитата " «На сегодняшний день китайцы встроились в традиционную отрасль итальянской экономики - легкую промышленность (текстильное производство) и третичный сектор экономики (прежде всего, услуги портных). Низкая стоимость услуг, быстрота обслуживания, почти круглосуточный график работы - лишь некоторые преимущества китайского трудового мигранта в сравнении с местным конкурентом. Модель и функционирование «экономики китайских мигрантов» прижилась в Италии и страна стала определенным местом притяжения для граждан КНР, желающих начать новый этап своей жизни в Европе."
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Сыроженька постепенно перемещается в направлении Байковой..... Интересно, много ли мертвечуковских он успел облабызать в ВР?
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Неаполь удерживает печальное первенство по количеству онкологических заболеваний и смертности от рака (ФОТО)
https://newdaynews.ru/italy/451011.html
При этом Италия и ее медицина прославилась последнее время лечением рака - вышла на передовые уровни в ЕС.
И ТОЛЬКО ПСЛЕ ЭТОГО - анализируем отчет Италии и статью в ЦН , "Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции: средний возраст погибших составляет 79,4 года. ИНФОГРАФИКА"
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хоч би якась користь була з цього зебільного чма, якби воно вивело з ладу кілька верховних зебілів..
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Подсчитал вот такую статистику:

Заболевших на 1 млн населения
…..Западная Европа, большие страны:
Италия - 778
Швейцария - 715
Испания - 543
Норвегия - 384
Австрия - 312
Германия - 259
Бельгия - 243
Дания - 229
Нидерланды - 212
Франция - 193
Швеция - 175
Британия - 60
….Восточная Европа, крупные страны:
Хорватия - 50
Албания - 26
Словакия - 25
Болгария - 23
Молдова - 20
Сербия - 17
Польша - 12
Венгрия - 11
Беларусь - 8
Россия - 2
………..Остальной мир:
Иран - 245
Юж. Корея - 172
США - 67
Китай -56
Канада - 29
Япония - 8
Турция - 8
Таиланд -6
Тайвань - 6
Вьетнам - 1
Минимальных заметили? А теперь -
Украина - 0,9
Где больше всего закрыто чего только можно?
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У него пневмония, а то у жены вирус..
В/раде надо голосовать..
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Китайцами в том числе для всего мира разработаны "Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19", в которых показали очень подробно профилактику и контроль,
алгоритм диагностики и лечение (перечень препаратов и средств, показания и дозировки и др.), уход за больными, а также онлайн-консультации по диагностике и лечению.
Перевод на русском языке на 49 страницах в pdf доступен для всех:
www.pravda .com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf (пробел убрать)
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что разработали китайцы.
Больных с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу лечить, а у нас нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
А не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
Нет пока специфических лекарств, вытаскивающих пожилого человека в совсем запущенной стадии поражения.

Во сколько мы оцениваем жизнь человека, не леча его на ранней или на стадии средней тяжести?
И кто и где даст гарантию на 3-7 день клинически подтвержденного коронавируса - организм больного справится без лекарств сам - или нет?
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там иного такого, что у нас неприменимо
Например, палаты с отрицательным давлением...Это как?
Или лечение противовирусными препаратами, которых у нас просто нет.
Или зонирование помещений.
Комнаты для снятия костюмов и т.п.
Читаешь, и хочется плакать
У нас ничего этого нет!
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я видел как оно с трибуны ВР орало, что нет никакого коронавируса....Ну что, урод? Есть он или это маркетинговый ход???
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Пусть его к Медвечуку с Рабиновичем его переселят. У хворого на коронавірус нардепа Шахова пневмонія, він в інфекційному відділенні лікарні - Цензор.НЕТ 6707
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А как петушился что коронавирус ето всего лишь насморк
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Ну почему только один нардеп? Их же там полно!
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