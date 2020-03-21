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 С начала суток враг пять раз нарушил режим тишины на Донбассе, потерь среди бойцов ОС нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь вблизи Красногоровки (из станкового противотанкового гранатомета), Новотроицкого (из ручных противотанковых гранатометов)и Водяного (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы у Новгородского (15 мин из минометов калибра 120 мм - 15 мин) и Новотошковского (5 мин из 82-мм минометов).

"Подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы. Сегодня, 21 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3183307
 
 
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зебiл прагне зробити нас такими як сам - малоросами, ваньками без роду- племені, бидлом, якому все байдуже - в якій країні жити, якою мовою говорити, до якої церкви ходити, які пам'ятники бачити на вулицях. Зеленими шлунками на ніжках...пнх
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Байдуже, якою мовою говорити, означає говорити державною мовою Російської Федерації. Байдуже, до якої церкви ходити, означає ходити до московського патріархату. Байдуже, які пам'ятники бачити на вулицях означає бачити пам'ятники російським окупантам. Отакі вони байдужі.
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Треба «болєє лучше» капітулювати, аби ху#ло та його бандитам було щонайкомфортніше вбивати українців, чи не так, шмарклі?
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Потерь от врага с тыла больше, чем на фронте.
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А почему Сивошка там не бегает и не примиряется?Радио пятница кацапская.
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штаны сушит. а побежит в трусиках - разопнут на лавочке. как давеча. суши потом ещё и трусики.
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