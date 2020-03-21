 С начала суток враг пять раз нарушил режим тишины на Донбассе, потерь среди бойцов ОС нет, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь вблизи Красногоровки (из станкового противотанкового гранатомета), Новотроицкого (из ручных противотанковых гранатометов)и Водяного (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы у Новгородского (15 мин из минометов калибра 120 мм - 15 мин) и Новотошковского (5 мин из 82-мм минометов).

"Подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы. Сегодня, 21 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.