 Проводится экспертиза спецсредств из РФ, от химического воздействия которых в 2014 г. пострадали участники Майдана, - Офис Генпрокурора

Об этом шла речь во время встречи процессуальных руководителей по делам Майдана с пострадавшими и представителями ОО "Химические и токсикологические отравления в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Процессуальные руководители по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах обратились в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз относительно активизации экспертных исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году с территории Российской Федерации, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов", - говорится в сообщении.

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Офис Генпрокурора также сообщил пострадавшим, что по поручению премьер-министра Украины, уже представлена ​​кандидатура компетентного прокурора для включения в состав межведомственной рабочей группы для разработки методологии установления причинно-следственной связи между телесными повреждениями, полученными пострадавшими во время Революции Достоинства и действием химических веществ.