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 Политика Украины
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Все про:преступления против Майдана (117) Офис генерального прокурора (183)

 Проводится экспертиза спецсредств из РФ, от химического воздействия которых в 2014 г. пострадали участники Майдана, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора активизировал работу по проведению экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году с территории России, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов на Майдане.

Об этом шла речь во время встречи процессуальных руководителей по делам Майдана с пострадавшими и представителями ОО "Химические и токсикологические отравления в Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Процессуальные руководители по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах обратились в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз относительно активизации экспертных исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году с территории Российской Федерации, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По "делам Майдана" сообщено о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД, - Офис генпрокурора

Офис Генпрокурора также сообщил пострадавшим, что по поручению премьер-министра Украины, уже представлена ​​кандидатура компетентного прокурора для включения в состав межведомственной рабочей группы для разработки методологии установления причинно-следственной связи между телесными повреждениями, полученными пострадавшими во время Революции Достоинства и действием химических веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3183306
 
 
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Зебилы готовятся разгонять новый Майдан с помощью импортозамещения химии из параши. Проводится экспертиза спецсредств из РФ, от химического воздействия которых в 2014 г. пострадали участники Майдана, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6307
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Дуже своєчасно, звісно. Шість років було мало. Що ви там зараз визначите? Тут вереск про вірус і звиздець, надзвичайний стан. А де ділись маски та респіратори? Чим, в першу чергу, при такому кіпіші в країні, ви повинні займатись?
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турбоэкспертиза покажет, что средствтамнебыло.
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А шо, там кто-то пострадал, кроме бедненьких несчастненьких беркутов? А, Венедиктова?
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как бы и там коронавирус не всплыл...поосторожнее там.
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кацапское? - выбросить и растоптать ту заразу после експертизы.....
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