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 Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко

Полиция будет использовать предоставленное ей законом право привлечения к административной и уголовной ответственности тех, кто намеренно скрывал информацию о своем инфицировании коронавирусом.

Об этом заявил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не вправе скрывать информацию о том, что он болен особенно опасной, смертельной болезнью COVID-19. Принцип врачебной тайны не распространяется на информацию о лицах, инфицированных особо опасными инфекционными болезнями", - подчеркнул он.

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По словам Геращенко, этого касается норма ст. 35 Закона "О защите населения от инфекционных болезней".

"Полиция будет использовать предоставленное ей законом право привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, которые намеренно скрывали информацию о том, что им поставлен диагноз "инфицирование COVID-19", - акцентировал он.

Замглавы МВД напомнил, что накануне на Житомирщине полиция начала первое уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса против человека, в отношении которого есть обоснованное подозрение, что он знал об инфицировании коронавирусом, но намеренно скрывал этот факт.

"Если вам установлен такой диагноз, вы должны немедленно начать выполнять рекомендации по самоизоляции или, если есть рекомендация врача, начать лечение в учреждении здравоохранения.

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Вы должны немедленно сообщить о заболевании вашим родным и близким, а также пытаться уведомить всех, с кем вы контактировали за последние неделю или даже больше", - пишет Геращенко.

Он отметил, что пример нардепа Сергея Шахова показал, что "только за три дня, что он провел до начала режима самоизоляции, общаясь со всеми, с кем хотел - он контактировал более чем с 70 лицами, все после этого сдали тест на COVID-19, самоизолировались и ждут результатов".

"Вы должны помогать врачам-эпидемиологам установить время и обстоятельства инфицирования и помочь проинформировать всех, с кем вы контактировали о необходимости самоизоляции.

Если нужно, полиция по обращению эпидемиологов будет помогать устанавливать возможные контакты и связи инфицированного человека ради предупреждения тех, кто, возможно, заразился от него.

Дай бог, чтобы правительству не пришлось вводить общегосударственный карантин путем самоизоляции по примеру Италии, Испании, Франции, Австрии, где он уже действует.

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Но не исключаю, что на следующей неделе это станет реальностью и в Украине", - подчеркнул Геращенко.

Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко 01

Напомним, правоохранители расследуют информацию об укрытии больным коронавирусом жителем Житомира сведений о причастности к перевозке туристов в Австрию и обратно в Украину. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. По его словам, заболевший - 56-летний житель Житомира, который вернулся из Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3183305
 
 
 Топ комментарии
 
В стране, где есть уроды вроде антонины, ни у кого никаких прав нет! Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2486
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Скрывать..? Да люди без тестов просто не знают об этом...
Стоит ли бежать если у тебя насморк в больницу.. и предоставят ли там .. тест?
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Держава подбає про таких хворих та їх репутацію... Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 1299
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канеш.... и соседей предупредит, чтоб окружили теплом и заботой, как в санжарах... Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 5294
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По сути, их ни лечить, ни обсервировать уже не доведется...
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Если человек облизывает тарелку, то это вовсе не означает, что ничего вкуснее он ранее никогда не пробовал. Психологи уверены, что такое поведение вызвано страхом оказаться за чертой бедности. Личность очень боится «черного дня», поэтому всячески старается запастить впрок. Такие люди съедают все до последней крошки, даже если не голодны. Тоже самое касается и алкоголя. Человек будет пить столько, сколько ему наливают.
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Добре, що вірус, який є у Геращенка, приховати неможливо - вірус хамелеона-пристосуванця.
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В стране, где есть уроды вроде антонины, ни у кого никаких прав нет! Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2486
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Зачем врешь! Ты же ЗЕбил руснявый как обычно сидишь на бутылке. Игокни чё-нить мокша. )
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Чогось первими зараженими виявилися депутати та керівники обладміністрацій, чи не співпадіння це. Всі переховувалися від медиків.
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Т.е. сами себе ставить диагноз? Что за бред вообще.
Что-то дофига лекарей развелось.
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После того что делали зебильные жители Новых Санжар (там 90% проголосовали за зебила) все будут боятся поехавших зебилов которые могут как минимум закидать камнями больных коронавирусом

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тогда это явное нарушение прав коронавируса по отношению к остальным болячкам.
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Скрывать..? Да люди без тестов просто не знают об этом...
Стоит ли бежать если у тебя насморк в больницу.. и предоставят ли там .. тест?
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хАнтоха - Люди будут по по поводу и без повода все утверждать что у них Короновирус...- синдром страха
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Никакой врачебной тайны на них не распространяется.
Никакие права на них не распространяются.
Никаких поблажек им.
Чихнул, кашлянул - завели за угол и расстреляли без суда и следствия.
Только так победим короновирус, правда Антоша Геращенко?
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Что он несет? Право на врачебную тайну это базовое право человека.
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и никто ее никакими антохами отменить не может...
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жирный ублюдок, как человек с отёком лёгких может кому то что то сообщать ?
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Всем инфицированным крепить на голову мигалку!
А на шею колокольчик.
Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 2889
Начнем с Геращенко.
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Товстозадий пересрав !!! Сами себе загнали у пастку.Свої не вилікують і втекти нікуди !!! Бінго!!!
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При наявності такої влади, маємо: відсутність тестів і масок. А населення стало злочинцями!! Звісно, я не беру до уваги 73%. Цим злочинцям свобода здалася зайвою і півроку назад!!!
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Садись - 2!
Короновирусное заболевание - это болезнь.
Травма - вот это не болезнь, на травмы врачебная тайна не распространяется.
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А ви по всіх лікарнях хворих на пневмонію протестили ?
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а шо,появились косвенные признаки причастности мордора?
надо срочно перевести стрелки на инопланетян?
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Svitlanivna

Приехало тупое бабисько из Италии, не будучи здесь 15 лет. Обошла все, что есть в селе: парикмахерскую (и девушка тоже сейчас в больнице которая ее стригла), магазин, митинг в селе и Черновцах (против объединения). короче везде
«Было легким не домогательства»
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что значит обязанность « если есть рекомендация врача, начать лечение в учреждении здравоохранения » ?
как человек присмерти может начать своё лечение ?
где маски на всех кто на улице ?
жирный подонок считает, что люди по своей прихоти по автобусам отираются ?
это высер в стиле « нет хлеба жрите пироженное»
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Мы что по количеству больных преодолели эпидемпорог?На каком правовом основании тогда вообще эти чс,ограничения.
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какой статьей это отменяется?
я не знаю шо оно за экономист (по образованию) но юрыст... ни в краснуюармию...
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самоизоляция, карантин, это да, на улицу лучше не высовываться,
надо предупреждать,
но после уголовных дел и слов этого ублюдка никто не станет обращаться к докторам
кроме того, лечебное учереждение это что такое ?
там готовы принять сотни заболевших ?
где будут складывать ?
твари украли всё, а теперь вместо разъяснений штрафы и суды
цель этого умника не допустить массовых беспорядков,
так может наладил бы доставку жрачки пенсам ?
или пенсы не волнуют, чем больше помрёт, тем больше можно урвать
из пенсфонда ?
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Где это сказано сами придумали? Пересадите полстраны?
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