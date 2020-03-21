 Никто из зараженных COVID-19 не имеет права скрывать свой диагноз, принцип врачебной тайны на коронавирус не распространяется, - Антон Геращенко

Об этом заявил в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Никто не вправе скрывать информацию о том, что он болен особенно опасной, смертельной болезнью COVID-19. Принцип врачебной тайны не распространяется на информацию о лицах, инфицированных особо опасными инфекционными болезнями", - подчеркнул он.
По словам Геращенко, этого касается норма ст. 35 Закона "О защите населения от инфекционных болезней".
"Полиция будет использовать предоставленное ей законом право привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, которые намеренно скрывали информацию о том, что им поставлен диагноз "инфицирование COVID-19", - акцентировал он.
Замглавы МВД напомнил, что накануне на Житомирщине полиция начала первое уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса против человека, в отношении которого есть обоснованное подозрение, что он знал об инфицировании коронавирусом, но намеренно скрывал этот факт.
"Если вам установлен такой диагноз, вы должны немедленно начать выполнять рекомендации по самоизоляции или, если есть рекомендация врача, начать лечение в учреждении здравоохранения.
Вы должны немедленно сообщить о заболевании вашим родным и близким, а также пытаться уведомить всех, с кем вы контактировали за последние неделю или даже больше", - пишет Геращенко.
Он отметил, что пример нардепа Сергея Шахова показал, что "только за три дня, что он провел до начала режима самоизоляции, общаясь со всеми, с кем хотел - он контактировал более чем с 70 лицами, все после этого сдали тест на COVID-19, самоизолировались и ждут результатов".
"Вы должны помогать врачам-эпидемиологам установить время и обстоятельства инфицирования и помочь проинформировать всех, с кем вы контактировали о необходимости самоизоляции.
Если нужно, полиция по обращению эпидемиологов будет помогать устанавливать возможные контакты и связи инфицированного человека ради предупреждения тех, кто, возможно, заразился от него.
Дай бог, чтобы правительству не пришлось вводить общегосударственный карантин путем самоизоляции по примеру Италии, Испании, Франции, Австрии, где он уже действует.
Но не исключаю, что на следующей неделе это станет реальностью и в Украине", - подчеркнул Геращенко.
Напомним, правоохранители расследуют информацию об укрытии больным коронавирусом жителем Житомира сведений о причастности к перевозке туристов в Австрию и обратно в Украину. В настоящее время установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. По его словам, заболевший - 56-летний житель Житомира, который вернулся из Австрии.
Что-то дофига лекарей развелось.
Стоит ли бежать если у тебя насморк в больницу.. и предоставят ли там .. тест?
Никакие права на них не распространяются.
Никаких поблажек им.
Чихнул, кашлянул - завели за угол и расстреляли без суда и следствия.
Только так победим короновирус, правда Антоша Геращенко?
А на шею колокольчик.
Начнем с Геращенко.
Короновирусное заболевание - это болезнь.
Травма - вот это не болезнь, на травмы врачебная тайна не распространяется.
надо срочно перевести стрелки на инопланетян?
Svitlanivna
Приехало тупое бабисько из Италии, не будучи здесь 15 лет. Обошла все, что есть в селе: парикмахерскую (и девушка тоже сейчас в больнице которая ее стригла), магазин, митинг в селе и Черновцах (против объединения). короче везде
«Было легким не домогательства»
как человек присмерти может начать своё лечение ?
где маски на всех кто на улице ?
жирный подонок считает, что люди по своей прихоти по автобусам отираются ?
это высер в стиле « нет хлеба жрите пироженное»
я не знаю шо оно за экономист (по образованию) но юрыст... ни в краснуюармию...
надо предупреждать,
но после уголовных дел и слов этого ублюдка никто не станет обращаться к докторам
кроме того, лечебное учереждение это что такое ?
там готовы принять сотни заболевших ?
где будут складывать ?
твари украли всё, а теперь вместо разъяснений штрафы и суды
цель этого умника не допустить массовых беспорядков,
так может наладил бы доставку жрачки пенсам ?
или пенсы не волнуют, чем больше помрёт, тем больше можно урвать
из пенсфонда ?