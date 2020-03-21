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Все про:Кожара (310) убийство (5525) Казанский Денис (163) Старицкий Сергей (8)

 Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский

Прошёл месяц со дня убийства Сергея Старицкого в доме экс-министра Леонида Кожары, однако за это время ни Кожаре, ни его супруге Марине Козерод так и не было предъявлено подозрение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом журналист Денис Казанский пишет на странице в сети Facebook.

"Давно уже проведены следственные эксперименты. По шести из них уже есть выводы, а подозрения все нет. Убит человек, но никто не задержан.

По моим данным, по уже имеющимся выводам экспертиз было установлено, что на одежде М.Б. Козерод имеются следы продуктов выстрела. У покойного Старицкого таких следов не было. Также, один из полицейских, который сразу прибыл на место преступления, рассказал, что Леонид Кожара пытался взять убийство на себя, но Козерод запретила ему это делать. Эти показания есть в материалах дела. Не понятно, чего ещё не хватает правоохранителям для вручения подозрения....

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, - журналист

К слову, супруга Кожары уже имеет судимость. 16.06.2016 Марина Козерод была осуждена приговором Печерского райсуда Киева по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185 УК Украины за кражу платья в магазине "Зара"

http://reyestr.court.gov.ua/Review/58708034

Nuff said

По-прежнему молчат и все отчаянные "борцы за справедливость", требовавшие посадить Стерненко. Никто из них почему-то не требует привлечь к ответственности Кожару и Козерод, в доме которых был убил Старицкий. Странно, да? Активист из Одессы у всех поперёк горла, а целого экс-министра никто не замечает. Убил и убил.

Кстати, пора бы уже как-то комментировать это дело и Міллер, юридична компанія, которая за него взялась. Как дела, ребят? Какие новости?", - написал Казанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Старицкого: адвокаты требуют сообщить о подозрении экс-минстру Кожаре и его супруге

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик

Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183302
 
   
 Топ комментарии
 
Следствие установило,что он уже убитым пришел
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підозра виставлена на тендер - хто запропонує більшу ціну, той залишиться на волі Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 1671
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ЗЕбил казанский обратись к Ослу Оманскому!
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Где доблестный какаков с кордом ? А ну да он сейчас дороги перекрывает хочет Украинцев на голодный паек посадить на пару с гидрантом -- дебилы Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 224
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иногда не с той ноги встанеш ещё не то отчебучиш..А.Гитлер.
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підозра виставлена на тендер - хто запропонує більшу ціну, той залишиться на волі Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 1671
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Следствие установило,что он уже убитым пришел
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Звертаюсь до
@ZelenskyyUa
@APUkraine Петиція N22/088960
набрала необхідну кількість голосів. Українці говорять НІ сепаратним переговорам з терористами ордло та росії,ніяких домовленостей з бандитами. Карантин колись скінчиться,а ваша капітуляція буде покарана.Со дня убийства бизнесмена Старицкого в доме экс-министра Кожары прошел уже месяц, однако подозрение так никому и не предъявлено, - Казанский - Цензор.НЕТ 6590
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На зеле и зрада Украины и корона вирус!! Ему не до подозрений сейчас!!!
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Канал ICTV выяснил, что зеля!! Я думаю, что Эрика хотела давать показания на зелю, поэтому он ее и завалил.
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ЗЕбіле, а що на Г+Г ще не розповіли за що Моніка Оманська вбила свою сестру Еріку?
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Практично за Крамаровим: "Хто ж його посадить? Він же - памятник!" (с) Кожара - ну, і прізвище, бл@дь, типове для ригоаналів
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так старицкий на допросы не приходит, хотя постоянно вызывают. допросят - появятся подозреваемые.
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Их же двое там было,вот и сложно разобраться.Если бы кто то один,то дело могло бы пойти и быстрее.
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Еще непонятно.... можно его сажать или нет. Фиг его знает - может это снова будущий министр или премьер. Прокуроры нынче не торопятся, бояться промахнуться.
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Члены Партии Регионов неподсудны!!! А Кожара - элита этой партии.
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Какое подлое и мерзко медленное правосудие внутри власти
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Це ж не Химикус, Кожару не так просто посадити, він же з партії регіонів. Кожару може тільки вірус посадити, а може і забрати його назавжди!
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Певно вигадають щось накшталт "п'яний Старицький намагався згвалтувати Козєрод і вона в стані афекту і з метою самозахисту випадково натиснула на гачок офіційно зареєстрованого нагородного пістолета".
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Им некогда этим заниматься, сейчас главная задача- посадить Порошенко.
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Деньги в большом объеме все решили,
вон овца сбила старика сейчас депутат , саакашваль про платил за свой станок для сношания и порешал.
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У вислюка оманского зе сменить НАБУ и поставить там своих 200 пудовых, а вон дело про Оман- патрушев раскручивают потихоньку..А там вопрос зачем патрушев приказал сбить самолет мау после встречи с зе
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