 Шмыгаль обсудил с премьером Польши Моравецким механизмы возвращения украинцев домой

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Шмыгаля в Фейсбук.
"Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, которые смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на Родину.
Также очень благодарен польской стороне за включение украинских граждан в программу LOTdoDomu. Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу", - написал украинский премьер.
Стороны также договорились обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии COVID-19.
просто их надо ввезти и тут же поместить в карантин,шоб не один не скрылся.
и никакого кукурек-преступления
Один із громадян України, яких 20 березня евакуювали з польського Перемишля до України, в інтерв'ю ЗМІ заявив, що не збирається ніяк себе обмежувати чи йти на ізоляцію
Почему-то все прутся обратно.
Реформированная Супрун медицина надежнее, чем ихняя.
Почему у вас все в сослагательном наклонении?
у меня только один вопрос...
А эти менты совсем не считают себя украинцами, да?
******* Такасама
@n6j1K0PZH4vMK0y
·3 ч
Пошли финальные титры - зельоная срань объявила ЧС, оваков на всех вьездах и авездах поставил своих ментов - завтра в зРаде будут оптом сдавать Украину мацковии. Клоун сделал свое дело, клоун может уходить. Нам теперь выборы не светят, у нас будет гяуляйтер из мацквы.
Место на кладбище дешевле?
А только те, кому вовачка зе-зе приказал в течение трех дней вернуться и они послушались
Домой, шагом марш!
https://www.mk.ru/social/2020/03/21/lukashenko-potreboval-brosit-bezotvetstvennykh-turistov-za-granicey.html