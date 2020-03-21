 Шмыгаль обсудил с премьером Польши Моравецким механизмы возвращения украинцев домой

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Шмыгаля в Фейсбук.

"Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, которые смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на Родину.

Также очень благодарен польской стороне за включение украинских граждан в программу LOTdoDomu. Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу", - написал украинский премьер.

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Стороны также договорились обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии COVID-19.