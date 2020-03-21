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 Политика Украины
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Все про:карантин (757) Польша (5139) украинцы (3179) эвакуация (637) Моравецкий Матеуш (55) Шмыгаль Денис (134) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 Шмыгаль обсудил с премьером Польши Моравецким механизмы возвращения украинцев домой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по телефону обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким механизм возвращении домой украинских граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Шмыгаля в Фейсбук.

"Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, которые смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на Родину.

Также очень благодарен польской стороне за включение украинских граждан в программу LOTdoDomu. Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу", - написал украинский премьер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из Польши 4 поездами вернулось 2,4 тыс. граждан Украины, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Стороны также договорились обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3183300
 
 
 Топ комментарии
 
Преступление - возвращение потенциальных вирусоносителей без карантинных мер. Тот, кто это не понимает -либо слабоумен, либо вредитель.
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Еріка Зеленська, - це рідна сестра клоуна ... Хто вбив і з'їв Еріку, - це серйозне питання ...
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Польша догавкалась. Все им украинцы не такие были, все историю ворошили и памятники рушили, идиоты ну и что сейчас? Украинцы -то вернутся домой, а в Польше некому будет работать,экономика , сельское хозяйство и медицина загнутся.
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на внутрішніх інформаційних польських ресурсах вже починається паніка серед роботодавців, через відтік українців..... крім цього, відбувається девальвація польського злотого
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Я не перестаю писать, что Бог не теля и всегда воздает каждому по заслугам. Поляки вели себя нагло и по хамски с нами и теперь им воздалось. Жаль что сами поляки такие вроде бы верующие, а на самом деле делают подлости своим соседям, при чем славянам, таким же как и они.Вот и получают сполна.
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є в них щось таке нацистське..... навіть польські новини слухаю і то віддає величчю польської нації Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі Моравецьким механізми повернення українців додому - Цензор.НЕТ 1359
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Возвращение украинцев домой- преступление.
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Преступление - возвращение потенциальных вирусоносителей без карантинных мер. Тот, кто это не понимает -либо слабоумен, либо вредитель.
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чо ,специально нагнетаешь?
просто их надо ввезти и тут же поместить в карантин,шоб не один не скрылся.
и никакого кукурек-преступления
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зобавно, як це у зеленосраких получаєця: при Пороху президент особисто відповідав за ціну на цибулю. а при зе-Голобовротьку не відповідає за неготовність країни до пандемії.
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всі заробітчани ломляться в Україну....як обіцяло зелене лайно, настав кінець епохи зубожіння Шмыгаль обсудил с премьером Польши Моравецким механизмы возвращения украинцев домой - Цензор.НЕТ 5075
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Сидите там, в какой стране находитесь находитесь! У вас там больше шансов остаться здоровым или получить медицинскую помощь!
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Насмотревшись на то, что вы тут творите, скорее всего они там в Польше и останутся.
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А вот и нет!
Почему-то все прутся обратно.
Реформированная Супрун медицина надежнее, чем ихняя.
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Последние идеи и принятые решения заставят передумать.
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Какие вы мечтатели.
Почему у вас все в сослагательном наклонении?
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у меня только один вопрос...
А эти менты совсем не считают себя украинцами, да?

******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·3 ч

Пошли финальные титры - зельоная срань объявила ЧС, оваков на всех вьездах и авездах поставил своих ментов - завтра в зРаде будут оптом сдавать Украину мацковии. Клоун сделал свое дело, клоун может уходить. Нам теперь выборы не светят, у нас будет гяуляйтер из мацквы.

Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі Моравецьким механізми повернення українців додому - Цензор.НЕТ 1691
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І шо? Що ви можете гарантувати їм в Україні?
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Ты у них спроси, чего они домой все прутся!
Место на кладбище дешевле? Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі Моравецьким механізми повернення українців додому - Цензор.НЕТ 477
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Не все поперлись.

А только те, кому вовачка зе-зе приказал в течение трех дней вернуться и они послушались
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Увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счёт сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, налоговая служба и прокуратура.
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Тут подкинули информацию для размышления. Те граждане Украины, которые последние два-три месяца не были зарубежом (в том числе и их родственники), но заразились короновирусом в Украине, могут спокойно подавать в суд преза и премьера за служебную халатность и требовать материальную компенсацию. Не при этой, так при следующей власти, зеленые мрази должны ответить за тот бардак, которые они устроили в стране.
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Лукашенко потребовал бросить безответственных туристов за границей.

https://www.mk.ru/social/2020/03/21/lukashenko-potreboval-brosit-bezotvetstvennykh-turistov-za-granicey.html
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правильно сделал бульбон. послал нах...й всех кто за гранией. и он 100% прав, если рабочий то у него страховка а за туристов в такое время нех...й думать. они сами принимали решение погреть свои жопы и забили ....уй на вирус
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