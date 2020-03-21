EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  4188  62
Материалы по теме:
Все про:карантин (757) Донбасс (20969) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 В зоне ООС на Донбассе прекращается пропуск через линию разграничения, - штаб

В районе проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины с 22 марта прекращается пропуск через линию разграничения из-за борьбы с распространением вируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

При этом представители мониторинговых миссий продолжат работу по ранее установленному порядку.

"С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную Правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации, - председатель ОГА Кучер

Источник: https://censor.net.ua/n3183299
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо раптом комусь із ЗЕбобіків не вистачить маски, то знайте: її не вистачило законно.
"Українські маски в Іспанію доставили законно", - сказав керівник Митниці Нефьодов.
 показать весь комментарий
 
карантин по всій країні, а вони навіть пропуск з ордло не відмінили !
уроди зелені !
 показать весь комментарий
 
Вот он какой, "барыга"...

Корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом - 55 и выше лет.
При этом, - внимание!, - заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников - сохранена!
Вот такие они, «барыги».
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Завтра, 22.03.2020, відбудеться засідання РНБО щодо запровадження в Україні правового режиму Надзвичайного стану.
 показать весь комментарий
 
 
А не поздновато-ли? В ОРДЛО уже бушует коронавирус как и в Кацапии и нам они уже завезли его в огромных количествах.
 показать весь комментарий
 
 
в любом случае с ордло и россией надо закрывать - на россии не просто полыхнуло сегодня - там скоро трупы с улиц убирать будут - одна только баба со ставропольского края 1200 человек заразила.... во хфранции отдыхала....
 показать весь комментарий
 
 
Вона контакутвала з 1200, нажаль всі 1200 не заразяться. Якщо хоча б сотні вона подарувала вірус - уже добре.
 показать весь комментарий
 
 
По состоянию на 19.03.2020 на россии уже было почти 1900 смертей от коронавируса, в том числе 191 в Крыму.
 показать весь комментарий
 
 
Там граница с Китаем и оттуда вирус валит с ноября прошлого года, с востока. Пишут вчера в Омске 4 трупа прямо на улице обнаружили. Мне вот интересно, почему зеленая власть не ввела до сих пор визовый режим с кацапами. Она точно невменяемая. Мало что РФ -это агрессор, так еще и заносчик в Украину коронавируса, а зеленым идиотам все пох, они все примиряются.
 показать весь комментарий
 
 
Стіну на кордоні з кацапією, візовий режим, і розрив дипломатичних відносин, карантин від кацапських мутантів.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще в Испании. Но в принципе не важно.
 показать весь комментарий
 
Лучше поздно чем совместное патрулирование.
 показать весь комментарий
 
Якщо раптом комусь із ЗЕбобіків не вистачить маски, то знайте: її не вистачило законно.
"Українські маски в Іспанію доставили законно", - сказав керівник Митниці Нефьодов.
 показать весь комментарий
 
 
Без пенсии помрут - это критически важное жизненное обстоятельство.
 показать весь комментарий
 
 
так у них же ещё и кацапские пенсии есть .. ну а как наши получить , там уже найдут возможность ..
 показать весь комментарий
 
 
татожнашIлюды ! а как же они нас кормить будут ?
 показать весь комментарий
 
 
Эти "кормильцы" будут продолжать и дальше "кормить" обстрелами.
 показать весь комментарий
 
 
Собака гавкає , бо їсти хоче, от і ці кацапомутанти, стріляють бо пенсію хочуть.
 показать весь комментарий
 
 
Да ви що? А як дивитися в очі даунбассянам хворих на туберкульоз, снід, коронавірус ? Це ж багатошаровий конфлікт та багатошарові люди: вбивці українських солдат, кати, прихильники Путлєра тощо
 показать весь комментарий
 
 
Як дивиться? Дуже просто - крізь прорізь прицілу... Тепер головне - доставить на блок-пости "Сінеглазку" і протигази, бо буде те саме, що і з проривом "Карлсона" в Україну, тільки у масовому масштабі, організований "активістами" в однакових черевиках...
 показать весь комментарий
 
 
Хитрожопо завернул, рашист лахтинец или коллаборант- власовец?
 показать весь комментарий
 
Припиняється з 22.03. Ага, сєпари з 21.03. припинили.
 показать весь комментарий
 
 
наши всех хворых хотят успеть забрать...что бы окончательно заразить всю Украину
 показать весь комментарий
 
 
карантин по всій країні, а вони навіть пропуск з ордло не відмінили !
уроди зелені !
 показать весь комментарий
 
 
Брехуха!!!!
Пока карантин не по всей стране!!!
А ордло перекрыли!!!
Статью прочти!!
 показать весь комментарий
 
ботом этого хоттабыча на 5 реальных убийц сменяют У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 4082
 показать весь комментарий
 
 
это ордло перекрыло с 21 числа...читай внимательно умник
 показать весь комментарий
 
 
Упирі зелені дорвались до корита, а в Ростов слабо?
 показать весь комментарий
 
давай 10 самолётов туда,эвакуируй наших граждан!
 показать весь комментарий
 
 
Вот он какой, "барыга"...

Корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом - 55 и выше лет.
При этом, - внимание!, - заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников - сохранена!
Вот такие они, «барыги».
 показать весь комментарий
 
 
Вот же падла жадная. На карантин закрыть все с сохранением зарплаты - нет, не слыхали. Он и на суде у всевышнего барыжить будет пытаться.
 показать весь комментарий
 
Ну прям благодеятель соєвий не гірше Ахметова.
 показать весь комментарий
 
 
Мне начинает нравиться этот вирус. Примитивнейшее творение, а умнее Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
ти будеш здивований, але, навіть, куряче лайно, буде розумніше від цього вилупка У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 6592
 показать весь комментарий
 
Это может быть и на 3 месяца, тут дырявые попали знатно. Кацапская пенсия у них ниочем. Будут знать как звонить гиркиным предупреждая про колоны фашистов. Может часть звиздоты к кобзону от переживаний уйдет.
 показать весь комментарий
 
 
Нічого виживуть, фуйло сказав, що у лапотних аж 17 тис. дерев'яних, це все середній клас, будуть щі сьорбати з ботвою.
 показать весь комментарий
 
Ну нарешті, зебілки очухались, млять, скоро шахов вас усіх перетравить...
 показать весь комментарий
 
 
Россия не пропускает через границу фуру медицинской марли для пошива медицинских масок, написал в facebook собственник компании Текстиль-Контакт Александр Соколовский.
 показать весь комментарий
 
Что вы там кудахчите Закрыли они Федерасты и опущенцы со вчерашнего дня прекратили пропуск а наши рожали зедибилы долбанные Если бы рашисты не перекрыли кпп до сих пор бы ватники заражённые к нам шастали
 показать весь комментарий
 
 
Те що я пропонував Зеленському зробити, коли почалася епідемія в Ухані... Але Зеленський мабуть з своїми людьми занятий "розпилом" бабла, йому ніколи Цензор читати. Нормальна влада вже б давно перекрила кордон з окупованими територіями!
 показать весь комментарий
 
 
і як тут не скажеш:,не було б щастя,так нещастя допомогло
 показать весь комментарий
 
 
Это означает, что без карантина пропустили уже достаточно народу (в т.ч. из Европы), чтобы началась эпидемия и можно было спокойно вводить ЧП и по дешёвке продать Украину Ху*лу. У зоні ООС на Донбасі припиняється пропуск через лінію розмежування, - штаб - Цензор.НЕТ 6024
 показать весь комментарий
 
 
и правильно, ***** бродить до бандеровщины
 показать весь комментарий
 
 
Славо Богу, что хоть вирус это сделал, раз мы столько лет не могли изолировать этих дырляндских крыс!!..😉😁
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь... надолго...
Оттуда распространялся не только Коронавирус, но и другой- ненависть к Украине... Вот бы ещё на расии такой запрет приняли, чтобы пауки сожрали сами себя в банке.
 показать весь комментарий
 
 
так с 17 числа прекращается...все прекращается и прекращается...
 показать весь комментарий
 
 
і бажано - ДО ПОВНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ.
 показать весь комментарий
 
 
Объясняю популярно для невежд.
Всех ватников имеющих справки переселенца ОФИЦИАЛЬНО перестали выпускать из ЛДНР в прошлый понедельник. Точка. Все кто фактически проживал на территории Украины с временной регистрацией остались запертые в ЛДНР. С украинской запускали в Украину их были еденицы. С днровской пропиской пускали в Донецк. Потом начали устаканиваться появились ...... варианты. ЛДНР всё пресекло и перекрыло свои границы. Всё точка. Местные не пострадали есть местная пенсия, Украина отменила проверки и пенсия копится. После карантина выплатят.

Много осталось случайно запертых (мой муж) поехавших на 1-2 дня. Времени на возвращения не было дано. Если бы хоть за два дня раньше обьявили. Но эти люди не заробитчане с Египта. На них похер.
В Донецке никто ЧП не вводит. Всё работает. Трупы на улицах не валяются.
 показать весь комментарий
 
 
Должны были давно уже сообщение с Ордло остановить, но зеля надеется, что оттуда ещё и оспу занесут. Наверное ещё пару дней подождут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх