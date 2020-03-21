 В зоне ООС на Донбассе прекращается пропуск через линию разграничения, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
При этом представители мониторинговых миссий продолжат работу по ранее установленному порядку.
"С целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную Правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК будет осуществляться по ранее установленному порядку", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, человеку может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.
"Українські маски в Іспанію доставили законно", - сказав керівник Митниці Нефьодов.
уроди зелені !
Пока карантин не по всей стране!!!
А ордло перекрыли!!!
Статью прочти!!
Корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом - 55 и выше лет.
При этом, - внимание!, - заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников - сохранена!
Вот такие они, «барыги».
Оттуда распространялся не только Коронавирус, но и другой- ненависть к Украине... Вот бы ещё на расии такой запрет приняли, чтобы пауки сожрали сами себя в банке.
Всех ватников имеющих справки переселенца ОФИЦИАЛЬНО перестали выпускать из ЛДНР в прошлый понедельник. Точка. Все кто фактически проживал на территории Украины с временной регистрацией остались запертые в ЛДНР. С украинской запускали в Украину их были еденицы. С днровской пропиской пускали в Донецк. Потом начали устаканиваться появились ...... варианты. ЛДНР всё пресекло и перекрыло свои границы. Всё точка. Местные не пострадали есть местная пенсия, Украина отменила проверки и пенсия копится. После карантина выплатят.
Много осталось случайно запертых (мой муж) поехавших на 1-2 дня. Времени на возвращения не было дано. Если бы хоть за два дня раньше обьявили. Но эти люди не заробитчане с Египта. На них похер.
В Донецке никто ЧП не вводит. Всё работает. Трупы на улицах не валяются.