EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  5943  55
Материалы по теме:
Все про:Волынь (688) правоохранительные органы (1114) СБУ (14475) фальсификат (348)

 На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала на Волыни противоправный механизм изготовления и продажи по всей территории страны фальсифицированных антисептических препаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 01

Дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда. Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций.

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 02
На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 03

Смотрите также: Попытка вывоза 50 тыс. медицинских масок предотвращена на Волыни, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В рамках операции правоохранители задержали на выезде из Луцка грузовик, перевозивший фальсификат на сумму более 2 миллионов гривен, в том числе почти тонну контрафактной антисептической продукции. Во время проведения следственных действий по месту производства фальсификатов, обнаружено большое количество сырья для изготовления контрафактных лекарственных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов, пустую тару, баки, оборудование для розлива.

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 04
На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ 05

Также смотрите: Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который пытался передать секретную информацию в сфере кораблестроения. ФОТО

Начато уголовное производство по ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3183295
 
   
 Топ комментарии
 
Главное тех кто прошёл маски зарубеж они не ловят, с ловят людей мешающих спирт в банках для дезинфекции помещений
 показать весь комментарий
 
Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций.

...
Якщо це так, то цеховикам треба зробити клізьму Есмарха з цього антисептика (три відра кожному).
 показать весь комментарий
 
Якщо антиептики працюють, - Не сміти чіпати На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Зупинка подібних виробництв - Кримінальний Злочин На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Підпільний,непідпільний -Несуттєво!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хм. Незрозуміло, погано це чи добре в нашій ситуації?
 показать весь комментарий
 
 
Просто не заплатили "криші", або здали конкуренти.
 показать весь комментарий
 
 
кроме грабежа банкаматов и работы в полиции в Украине прибыльней нет ни одного бизнеса
 показать весь комментарий
 
 
Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия.Источник: https://censor.net.ua/n3183295
 показать весь комментарий
 
Якщо антиептики працюють, - Не сміти чіпати На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Зупинка подібних виробництв - Кримінальний Злочин На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 4103 Підпільний,непідпільний -Несуттєво!!!
 показать весь комментарий
 
 
Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций.

...
Якщо це так, то цеховикам треба зробити клізьму Есмарха з цього антисептика (три відра кожному).
 показать весь комментарий
 
 
Антисептики априори не могут быть противовирусными.В основном это антибактериальные обеззараживающие препараты.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты что! Это тебе ветеринар Петро в твоем селе сказал?
 показать весь комментарий
 
phantom4 Антисептики априори не могут быть противовирусными.
--
Стериллиум

Препарат має віруліцидну дію, у т.ч. щодо вірусів гепатиту В та С1, ВІЛ, герпесу типу 1 (герпес лабіаліс) і герпесу типу 2 (герпес геніталіс), рота-, поліома-, вакцинія-, аденовіруси, віруси грипу А, пташиного грипу, SARS - асоційовані з коронавірусами (SARS-CoV).
Препарат атестований відповідно до Європейських стандартів EN 12791, EN 1500.--
Такое ощущение, в дурдоме Wi-Fi дали на время карантина!
 показать весь комментарий
 
 
Ти бухнув нерозведений хлоргексидин? Пеші ісчо.
 показать весь комментарий
 
 
Какие експерты? И как так быстро проверить? На лапу не дали вот и вся экспертиза.
 показать весь комментарий
 
 
Початок допису.... Про експертів,ви,самі знаєте, з усіх поточних кримінальних справ... На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 336
 показать весь комментарий
 
 
Якщо смердить хлором,або карболкою, звісно працюватиме ...
 показать весь комментарий
 
 
Хій його знає, тут є важливий параметр - концентрація.
Бо шпиртом теж буде пахнути, якщо там 20%, а не 96%.
 показать весь комментарий
 
то таке огньом провірают - в ложку і сірник
 показать весь комментарий
 
 
Так, з етанолом простіше. А от хлорка та карболка не горять...
 показать весь комментарий
 
Эти цеховики все умеют быстро делать.....!
 показать весь комментарий
 
 
Сране СБУ повинно опікатися безпекою держави й Арештувати Зезрадника На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5934
 показать весь комментарий
 
 
Вот у кого рыночная экономика, есть спрос, моментально налаживают виробництво, еще бы так наша власть умела организовывать управление, а то только ловить могут и пилить...бюджет
 показать весь комментарий
 
 
Если государство не спроможне, то пусть люди делают, а что лучше что б все передохли от заразы???
 показать весь комментарий
 
 
Если это изделие было пустышкой, то наказывать очень строго, но если оно было не хуже оригинала, то нужно идти на сделку со следствием ( Интересами государства) и решить вопрос "Кровью искупить вину". И работать на государство и его потребность в экстренный момент!
Такой шанс дать, если заслужит внимание.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ задержалО и сразу вынеслО вердикт, что это пустышка? На гараж-однодневку не похоже, значит работают давно. За дерьмо им бы клиенты сами головы пооткручивали.
 показать весь комментарий
 
 
качество антисептика не так просто проверить. Вы, например, можете?
 показать весь комментарий
 
Нуууу... собсно да На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 124. Этж надо быть цельным лаборантом третьекурсником На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 124
 показать весь комментарий
 
 
не только. нужно все причандалы собрать. а оно все как правило не полезное...
 показать весь комментарий
 
Мда. Пойду сестре расскажу, тож мне, говорит шо микробиолог
 показать весь комментарий
 
Та в каждой квартире сейчас цех по производству антисептика))))
 показать весь комментарий
 
 
100%)))
Нашел дома 200гр етил + 100гр геля для рук алоэ, разболтал, в дозатор и готово))
 показать весь комментарий
 
 
Добавьте, если есть несколько капель любого хвойного эфирного масла.
 показать весь комментарий
 
 
Главное тех кто прошёл маски зарубеж они не ловят, с ловят людей мешающих спирт в банках для дезинфекции помещений
 показать весь комментарий
 
 
Золотые слова. Я тоже контрафактник, набрал спирта этилового 10 л по 60 грн, жена наболтала по советам лучших "собаководов " и норм, не парюсь. На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 2343
 показать весь комментарий
 
 



@richi29074


Путь зелебыдла:
-Это не правда, дайте фото.
-Фото непонятно откуда, дайте видео
-Это не украинские маски
-Украинские но старые
-Новые но вывезеные до эпидемии
-Во время эпидемии, но маски не помагают азаза Зеленский на*бал Испашек! Ахахаха.
 показать весь комментарий
 
 
То кажуть, "робіть самі, бо в країні нема" то ловлять.
 показать весь комментарий
 
 
Как сказал бы анекдотный Рабинович не тот що в жопоблоке с извращенцем кивой а именно тот "Мне бы их возможности я бы был Наполеоном" На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ - Цензор.НЕТ 374
 показать весь комментарий
 
ну а шо зеленые зделали? НИ- ЧЕ-ГО, ТОЛЬКО ПИСТЕТЬ И КРАСТИ, на это у них руки золотые
 показать весь комментарий
 
Зачёт этикетки зарисовали, больше похоже на цех по производству стекломоя и судя по размаху работает он уже давно. Видно педики из СБУ решили чей-то бизнес отжать ну или убрать конкурентов
 показать весь комментарий
 
 
сказали что доляху не дадут в связи с карантином а сами работали потому и накрыли.
 показать весь комментарий
 
Как правило все левые производства известны местным правоохранительным органам и они их периодически доят. А когда надо выслужиться сливают одно - два.
 показать весь комментарий
 
Тайвань успешно борется с COVID - 19 без карантина и введения чрезвычайного положения

Тайвань - небольшое островное государство в 180 километрах к востоку от Китая - успешно борется с коронавирусом COVID-19, не вводя карантин и чрезвычайное положение.

Пятница, 20 марта 2020, 23:13

На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998

Об этом идет речь в статье #Букв "Для победы над коронавирусом нужна жёсткая рука? Нет. Три доказательства".
В Тайване сегодня, спустя два месяца после фиксации первого случая заражения сообщают о всего лишь 135 случаях инфицирования, летальных из них - только два.
Абсолютное большинство кейсов "занесли" из-за границы - что значит, что внутри страны вирус не успевает распространиться. Почему? Потому что ещё 31 декабря, когда стало известно о новом подозрительном заболевании в Ухане, у всех авиапассажиров оттуда проверяли температуру.
5 января власти страны решили проверить состояние здоровья всех, кто вернулся из Уханя на протяжении последних двух недель и после того имел признаки простуды или ОРВИ. Проверяли на наличие многих болезней, включительно с SARS и MERS. Тех, кто показывал позитивный результат - переводили в режим карантина.
С 20 января власть сообщала о ситуации и своих шагах на ежедневных брифингах. 24 января Тайвань - нет, не ввёл карантин, и не закрыл границы - временно запретил экспорт медицинских масок и термометров. И наладил производство масок на госпредприятиях, привлекая к этому солдат. Темпы производства масок достигли 14 миллионов в день - на 23-миллионную страну. Также государство активизировало производство спирта - для обеззараживания.
Был принят ещё ряд мер. Да, конечно, авиасообщение с Китаем постепенно ограничивалось - в ходе того, как на материке эпидемия наращивала темп. Да, были ограничены массовые мероприятия и церковные службы. И на короткое время отменена учёба в школах. Но уже к концу февраля школьники опять пошли на уроки.
Вместо помещения на карантин всего острова и замораживания всей жизни власть старалась как можно тщательнее выявить потенциальных больных - и поместить на карантин их. Обезопасив остальных людей и их активность. И Тайваню это удалось.
При этом - никакого чрезвычайного положения. Никаких жёстких мер без объяснений - хотя недавно переизбранная власть могла себе это позволить. Да, штрафы за нарушение карантина высоки, а ограничение на массовые мероприятия дискомфортны. Но власть договаривалась с людьми, убеждала их - а не приказывала. И люди ей доверяли, полагаясь на её решения.
Острову очень пригодился опыт с предыдущим коронавирусом - SARS в 2003 году. Но демократия - не помешала.
Ранее #Буквы сообщали, что правительство Китая пыталось скрыть первые случаи COVID-19 и начало уголовное преследование медиков, сообщавших о новом заболевании. Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.
В Иране власти скрывают информацию о количестве погибших от коронавируса COVID-19 и распространяют фейки касательно происхождения заболевания. Официально сообщается о более чем 18 тысячах больных. Сегодня иранские врачи каждые 10 минут фиксируют смерть, вызванную коронавирусной инфекцией.
 показать весь комментарий
 
 
а шо? хлорка с поддєльной наклєйкой уже нє хлорка???
 показать весь комментарий
 
Я бачив що на OLX Луцьк продавали великі партії антисептика.
Пошук оптових клієнтів на антисептик!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/poshuk-optovih-klntv-na-antiseptik-IDHqMJ0.html#e6eeb67d85
 показать весь комментарий
 
Положительный результат на коронавирус показал житель села Липины, который недавно вернулся из Франции.

Результат экспресс-теста - положительный. Проводят лабораторные исследования.

При этом медики сообщили, что экспресс-тест имеет значительный процент погрешности, поэтому ожидают лабораторного подтверждения результатов.
На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ - Цензор.НЕТ 771
 показать весь комментарий
 
Спиртное может ослабить иммунную систему и сделать организм уязвимым.
 показать весь комментарий
 
Закрили легальнтй бізнес. Нелегвльнтй працює. Люди лтштлтсь своїх копійок. Людям буде на за що купляти хліб? Люди будуть вмирати не від вірусу, а від голоду. На Волині виявлено підпільний цех із виробництва фальсифікованих антисептиків, - СБУ - Цензор.НЕТ 2036
 показать весь комментарий
 
если не вредный для здоровья, срочно в аптеки и тд. если вредный, залить в глотки делкам
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх