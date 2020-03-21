 Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос"

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте партии, передает "Цензор.НЕТ".

"Назначение законопроектов 3133 и 3180 - уволить директора НАБУ и поставить своего подконтрольного человека на его место", - считает Кира Рудик, председатель партии "Голос".

В сообщении отмечается, что авторы законопроекта №3133 - народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, чьи компании фигурируют в расследованиях НАБУ, представители ОПЗЖ и "За майбутнє". Авторы законопроекта 3180 - Александр Дубинский и Александр Качура.

По словам члена Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой, цель альтернативных законопроектов от депутатов "Голоса" показать всю абсурдность изменения закона под желания "Слуг народа" взять под контроль НАБУ. Именно поэтому они предложили еще десятки других "абсурдных оснований" или процедур для увольнения директора НАБУ.

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"Наша цель - наглядно продемонстрировать тот "беспредел", который сейчас происходит. Именно поэтому "Голос" предлагает к числу оснований для увольнения директора НАБУ также добавить: увольнение директора НАБУ из-за вызова, например, аварийной службы, хулиганство, распространение ложных слухов, гадание в общественных местах или картеж. Одним из законопроектов вообще предлагается внести в закон основанием для увольнения директора НАБУ "возникновение неудержимого желания у лиц подследственных Национальному бюро при отсутствии других оснований для увольнения, - отметила Устинова. - Законопроект Гончаренко - это продолжение попытки взять НАБУ под контроль в интересах Коломойского и Портнова. Коломойскому это, в первую очередь, нужно из-за наличия уголовного производства по "ПриватБанку". ОПЗЖ поддерживает их из-за того, что НАБУ ведет дело по Суркису. "За майбутнє" заинтересованы в смене руководства НАБУ на контролируемое из-за большого количества лояльных к Коломойскому депутатов в группе, а также - уголовного производства по Ярославу Дубневичу, который входит в эту депутатскую группу".

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