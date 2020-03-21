 Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос"

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте партии, передает "Цензор.НЕТ".
"Назначение законопроектов 3133 и 3180 - уволить директора НАБУ и поставить своего подконтрольного человека на его место", - считает Кира Рудик, председатель партии "Голос".
В сообщении отмечается, что авторы законопроекта №3133 - народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, чьи компании фигурируют в расследованиях НАБУ, представители ОПЗЖ и "За майбутнє". Авторы законопроекта 3180 - Александр Дубинский и Александр Качура.
По словам члена Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой, цель альтернативных законопроектов от депутатов "Голоса" показать всю абсурдность изменения закона под желания "Слуг народа" взять под контроль НАБУ. Именно поэтому они предложили еще десятки других "абсурдных оснований" или процедур для увольнения директора НАБУ.
"Наша цель - наглядно продемонстрировать тот "беспредел", который сейчас происходит. Именно поэтому "Голос" предлагает к числу оснований для увольнения директора НАБУ также добавить: увольнение директора НАБУ из-за вызова, например, аварийной службы, хулиганство, распространение ложных слухов, гадание в общественных местах или картеж. Одним из законопроектов вообще предлагается внести в закон основанием для увольнения директора НАБУ "возникновение неудержимого желания у лиц подследственных Национальному бюро при отсутствии других оснований для увольнения, - отметила Устинова. - Законопроект Гончаренко - это продолжение попытки взять НАБУ под контроль в интересах Коломойского и Портнова. Коломойскому это, в первую очередь, нужно из-за наличия уголовного производства по "ПриватБанку". ОПЗЖ поддерживает их из-за того, что НАБУ ведет дело по Суркису. "За майбутнє" заинтересованы в смене руководства НАБУ на контролируемое из-за большого количества лояльных к Коломойскому депутатов в группе, а также - уголовного производства по Ярославу Дубневичу, который входит в эту депутатскую группу".
Иди пой уже, недоразвитый
Не минуло і року, як Зеленський став президентом, а його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися неможливо.
Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт. І чим довше це «зелене» непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України.
#Зе_END!
Усе інше похідне.
Українська добровольча армія не займається партійною політикою.
Ми допомагали і допомагаємо відстоювати Незалежність та Соборність нашої Держави, шість років воюючи проти агресії споконвічного ворога - Росії.
Але, коли в тилу, на вищих державних щаблях відбувається казна що, я вирішив висловити свою позицію.
Тут не про партії, а про Державу! (с)
P.S. Давно пора.
не мутите воду...