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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3084) Сытник (764) Голос партия (153) Устинова (31)

 Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос"

Депутаты парламентской фракции "Голос" в Верховной Раде зарегистрировали более десяти альтернативных к законопроектам №3133 и №3180, которыми предлагается увольнять директора НАБУ в случае совершения им "административного коррупционного правонарушения".

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте партии, передает "Цензор.НЕТ".

"Назначение законопроектов 3133 и 3180 - уволить директора НАБУ и поставить своего подконтрольного человека на его место", - считает Кира Рудик, председатель партии "Голос".

В сообщении отмечается, что авторы законопроекта №3133 - народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, чьи компании фигурируют в расследованиях НАБУ, представители ОПЗЖ и "За майбутнє". Авторы законопроекта 3180 - Александр Дубинский и Александр Качура.

По словам члена Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александры Устиновой, цель альтернативных законопроектов от депутатов "Голоса" показать всю абсурдность изменения закона под желания "Слуг народа" взять под контроль НАБУ. Именно поэтому они предложили еще десятки других "абсурдных оснований" или процедур для увольнения директора НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль решил посягнуть на один из столпов государства - разделение ветвей власти, - нардеп от "Голоса" Бобровская

"Наша цель - наглядно продемонстрировать тот "беспредел", который сейчас происходит. Именно поэтому "Голос" предлагает к числу оснований для увольнения директора НАБУ также добавить: увольнение директора НАБУ из-за вызова, например, аварийной службы, хулиганство, распространение ложных слухов, гадание в общественных местах или картеж. Одним из законопроектов вообще предлагается внести в закон основанием для увольнения директора НАБУ "возникновение неудержимого желания у лиц подследственных Национальному бюро при отсутствии других оснований для увольнения, - отметила Устинова. - Законопроект Гончаренко - это продолжение попытки взять НАБУ под контроль в интересах Коломойского и Портнова. Коломойскому это, в первую очередь, нужно из-за наличия уголовного производства по "ПриватБанку". ОПЗЖ поддерживает их из-за того, что НАБУ ведет дело по Суркису. "За майбутнє" заинтересованы в смене руководства НАБУ на контролируемое из-за большого количества лояльных к Коломойскому депутатов в группе, а также - уголовного производства по Ярославу Дубневичу, который входит в эту депутатскую группу".

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Источник: https://censor.net.ua/n3183294
 
   
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Зеленогнойным нужен полный контроль для диктатуры.
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Голос только ныть может,толка от них в Раде никакого.
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Ну это конечно не твои любимые зелёные , которые действуют как наперсточники
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Зеленогнойным нужен полный контроль для диктатуры.
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Пока идиот Зе клован будет думать как еще посадить Петю его самого запроторят или уныз или Гуантанамо..
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Значит сейчас Сытник - человек "голоса", а слуги, петька и зажоп хотят поставить каждый своего? Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос" - Цензор.НЕТ 9383
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Я налию тоби я нилию соби винааа...
Иди пой уже, недоразвитый Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5737
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Да пусть будет хоть черта, главное что то делать, Славик не заплатил - НАКАЗАНИЕ.
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напивпровиднык из комы очнулся..
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Защита Украины - это кома, а стремление побыстрее сдать её врагу - это "сознание". Всё по Оруэллу.
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имитируют деятельность или наконец то отдуплились?...
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Ярош:
Українська добровольча армія не займається партійною політикою.
Ми допомагали і допомагаємо відстоювати Незалежність та Соборність нашої Держави, шість років воюючи проти агресії споконвічного ворога - Росії.
Але, коли в тилу, на вищих державних щаблях відбувається казна що, я вирішив висловити свою позицію.
Тут не про партії, а про Державу! (с)
P.S. Давно пора.
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та идите уже на карантин... все...
не мутите воду...
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" Зебіли " на ключові посади " ВПИХУЮТЬ " підконтрольних собі людей. Все , як пишуть їм в кремлівських інструкціях . Тотальний контроль, з переходом в диктатуру Швондерів , і перехід в підпорядкування московії , як складової частини т.н. Союзу. Якщо народ дозволить.
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Устинова совсем уже с катушек съехала. Ну не получится у тебя на двух стульях усидеть, в попытке нагадить всем сразу. Или закончились бабки, что вы с Шабуниным натырили и теперь ищите новую кормушку? Эххххх........ Славик, не пойму зачем тебе эта геморройная барышня в обойме была нужна...... Она же тебя и утопит в итоге.
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Да он сам себя утопит лучше всех. Потому что тупой, как Андрей Шевченко и Виталя Кличко. Известность это еще не признак большого ума.
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