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 На территории Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации, - председатель ОГА Кучер

На территории Харьковской области в связи с подтвержденным COVAD-19 у жительницы Харькова вводится режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С учетом того, что ситуация в регионе усложняется, с учетом того, что у жительницы Харькова все-таки зафиксирован и подтвержден случай коронавируса, ввести с сегодняшнего дня чрезвычайную ситуацию в регионе", - сказал Кучер на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области.

По его словам, в связи с этим руководители структурных подразделений Харьковской облгосадминистраци, главы РГА, городские головы городов областного значения, а также руководители органов местного самоуправления должны обеспечить неуклонное выполнение противоэпидемических мер с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19.

Управления развития транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов и департамент экономики и международных отношений ХОГА должны проанализировать вопрос о возможности полного запрета работы пассажирского транспорта и проанализировать порядок действий на случай введения такого запрета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине коронавируса нет, его диагностировали у харьковчанки, которая находится в Киевской области, - Кучер. ВИДЕО

Кроме того, главы РГА районов, граничащих с Луганской, Днепропетровской Полтавской и Сумской областями совместно с ГУ Нацполиции в области и Управлением патрульной полиции в области следует подготовить план действий на случай запрета пересечения транспортом административной границы Харьковской области.

Кучер также сообщил, что будет создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального уровня, который возглавит замглавы ХОГА Михаил Черняк.

Также читайте: Замглавы Харьковского облсовета Скоробагач, у жены которого подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве, - пресс-секретарь

Источник: https://censor.net.ua/n3183293
 
 
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Я думаю, что во всех городах Украины уже в наличии этот коронавирус. Просто раньше его никто не определял так как не было тест - систем. Людям ставили диагнозы - грипп или пневмонию и все. Так что это глупо думать, что коронавирус только в некоторых городах.
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«Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19. У 14 процентов было тяжелое течение болезни. Состояние пяти процентов оценивалось как критическое.
Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Скончалось лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.»
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Намагаюсь більше сидіти вдома. Хвилююсь за рідних. Настрій ближче до депресії. Місто напівпорожнє. Вчора трохи прогулявся...Весь транспорт зупинен. Бачив тільки невеликі черги біля аптек. Всюди пускають тільки в масках.

Маркети працюють, люди купують їжу. Всі похмурі.
Не можу полікувати зуб. Всі стоматкабінети зачинені.
Дитина сидить вдома, нікуди не виходить. В школі карантин.
Новини депресивні.
Завтра йду на роботу. Транспорт виділило підприємство.
Якщо зупинять виробництво то сім"я протримається з місяць. Можливо два місяці. а далі - кранти.
Вже набридлі ці декілька днів карантину. А як ще пережити місяць цього маразматичного карантину? не знаю.
Ще на вулиці погода погіршилась. падає мокрий сніг...
Замахала ця ситуація.
А як у вас настрій, як перебуваєте карантин?
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В аптеках то чого черги, там же нема нічого, ні масок, ні антисептиків. Така сама фігня, тільки з дощем, це дня на три, потім почне все розквітати і буде легше.
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Я в аптеке был месяца три назад.Не хочется мне туда ходить ,сифилис подхватить. С мясом ,молоком и хлебом только проблемы.Остальное всё есть.Крапивка уже пошла,чесночок ,зеленый ,домашняя черемша,петрушка,лучок, кинза не за горами.Всем выжить.
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Візьми доброго пива, і не дуже твердих чіпсів.
Всьо как рукой снімєт.

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я вже і сто грами пив (не більше), але на довго не допомагає... далі знов депресняк На территории Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации, - председатель ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 705
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Нє, ну тут треба конєчно научний подход, а не так от, з бухти-барахти...
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План «Б» (якщо все буде тільки гірше) - купити хатинку високо у горах (хочаб на кілометровій висоті) без сусідів і перейти на натуральне господарство.

Фінансова подушка швидко тає, так довго не протягнути, далі кажуть буде економічна криза і реальний голод. Шкодую лише, що не встиг дозвіл на мисливську зброю зробити.

P.S. Навіть якщо мине COVID-19, епоха біологічних війн розпочата. Далі буде тільки гірше.
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Допа и Гепа перестали "нюхать" марафет и взялись за исполнение своих обязанностей....
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Геня -сепаратист депеши шлёт одну за одной ,чтобы открыть метро.У него бабло кончается ,а осенью выборы, и эти депеши-фуфло,но ватному лохторату ндравицца.
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Пуйло запросил у Луки продуктов из-за собственной нехватки!
Харьковчане, следите за продуктами вы ближе к мордеру, а то они будут там же, где и маски!
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Отето Ви хорошо нагадали.
А то ж було, вж, як у 90-ті москвичі, аж до Вінниці за олією і салом перлись.
Рублі тоді ж у них були. Госбанк прикарманив.

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Прошла информация,что Украина скупила в орде всё сало с химией на колбасу.Орда злорадствует.
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