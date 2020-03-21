 На территории Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации, - председатель ОГА Кучер

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С учетом того, что ситуация в регионе усложняется, с учетом того, что у жительницы Харькова все-таки зафиксирован и подтвержден случай коронавируса, ввести с сегодняшнего дня чрезвычайную ситуацию в регионе", - сказал Кучер на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области.

По его словам, в связи с этим руководители структурных подразделений Харьковской облгосадминистраци, главы РГА, городские головы городов областного значения, а также руководители органов местного самоуправления должны обеспечить неуклонное выполнение противоэпидемических мер с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19.

Управления развития транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов и департамент экономики и международных отношений ХОГА должны проанализировать вопрос о возможности полного запрета работы пассажирского транспорта и проанализировать порядок действий на случай введения такого запрета.

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Кроме того, главы РГА районов, граничащих с Луганской, Днепропетровской Полтавской и Сумской областями совместно с ГУ Нацполиции в области и Управлением патрульной полиции в области следует подготовить план действий на случай запрета пересечения транспортом административной границы Харьковской области.

Кучер также сообщил, что будет создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального уровня, который возглавит замглавы ХОГА Михаил Черняк.

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