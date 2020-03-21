 На территории Харьковской области вводится режим чрезвычайной ситуации, - председатель ОГА Кучер

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С учетом того, что ситуация в регионе усложняется, с учетом того, что у жительницы Харькова все-таки зафиксирован и подтвержден случай коронавируса, ввести с сегодняшнего дня чрезвычайную ситуацию в регионе", - сказал Кучер на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области.
По его словам, в связи с этим руководители структурных подразделений Харьковской облгосадминистраци, главы РГА, городские головы городов областного значения, а также руководители органов местного самоуправления должны обеспечить неуклонное выполнение противоэпидемических мер с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19.
Управления развития транспортной инфраструктуры, торговли и финансовых ресурсов и департамент экономики и международных отношений ХОГА должны проанализировать вопрос о возможности полного запрета работы пассажирского транспорта и проанализировать порядок действий на случай введения такого запрета.
Кроме того, главы РГА районов, граничащих с Луганской, Днепропетровской Полтавской и Сумской областями совместно с ГУ Нацполиции в области и Управлением патрульной полиции в области следует подготовить план действий на случай запрета пересечения транспортом административной границы Харьковской области.
Кучер также сообщил, что будет создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального уровня, который возглавит замглавы ХОГА Михаил Черняк.
Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Скончалось лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.»
Маркети працюють, люди купують їжу. Всі похмурі.
Не можу полікувати зуб. Всі стоматкабінети зачинені.
Дитина сидить вдома, нікуди не виходить. В школі карантин.
Новини депресивні.
Завтра йду на роботу. Транспорт виділило підприємство.
Якщо зупинять виробництво то сім"я протримається з місяць. Можливо два місяці. а далі - кранти.
Вже набридлі ці декілька днів карантину. А як ще пережити місяць цього маразматичного карантину? не знаю.
Ще на вулиці погода погіршилась. падає мокрий сніг...
Замахала ця ситуація.
А як у вас настрій, як перебуваєте карантин?
Всьо как рукой снімєт.
Фінансова подушка швидко тає, так довго не протягнути, далі кажуть буде економічна криза і реальний голод. Шкодую лише, що не встиг дозвіл на мисливську зброю зробити.
P.S. Навіть якщо мине COVID-19, епоха біологічних війн розпочата. Далі буде тільки гірше.
Харьковчане, следите за продуктами вы ближе к мордеру, а то они будут там же, где и маски!
А то ж було, вж, як у 90-ті москвичі, аж до Вінниці за олією і салом перлись.
Рублі тоді ж у них були. Госбанк прикарманив.