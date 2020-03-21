 Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская", для посетителей Привоз открыт с 6 утра до 6 вечера.
Торговцы начинают прибывать с 04:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет перчаток или масок, их выдают. Затем в течение дня охранники и врачи еще два раза обходят рынок с бесконтактным термометром.
Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицированная компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", — отметили в администрации.
До карантина Привоз закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости сандень будут проводить каждый понедельник.
В конце приносят счет бутылка вина 1250грн.
Ребята, - Че за фигня?
... ааа так такой не было мы дали вам похожую по вкусу.
Утром купил билеты и мы уехали...
Вы там были в той Одессе?
Может вам ютуб погуглить или вы сами?
Заехал я как то в Одессу авто и заблудился, навигаторов тогда еще не было, 2002год кажись.
Смотрю дворник с дворничкой метут улицу. Подъехал и спрашиваю, - как выехать в центр (не помню уже куда ехал)?
Он показывает на север, а она на юг, а потом как начали ругаться куда мне ехать, а потом начали драться... я отехал думал перестанут, а хрен вам..!
И подобное поведение одесситов норма!
или плохой?
Не печальтесь, все будет хорошо
И все будет Украина
Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Скончалось лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.»
выпил стопку,выпил три,непременно закуси
и теперь ты Олимпийский чемпион.
А после термической обработки никакого коронавируса ни в мясе, ни в рыбе нет.
Коронавирус погибает при температуре 39 градусов по Цельсию. Китайцы говорили.
Я обращаюсь к патриотам, следите за продуктами в Украине, от зелёных барыг, а то они будут там же, где и маски!
А кто же его будет разгонять? ОНИ решили что лучше помереть от вируса
чем от рук торговок с "привоза" Источник:https://censor.net.ua/n3183292