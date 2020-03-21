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 Общество, Фоторепортаж
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 Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Легендарный одесский рынок Привоз, несмотря на карантин в рамках противодействия распространению COVID-19, продолжает работать в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская", для посетителей Привоз открыт с 6 утра до 6 вечера.

Торговцы начинают прибывать с 04:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет перчаток или масок, их выдают. Затем в течение дня охранники и врачи еще два раза обходят рынок с бесконтактным термометром.

Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.

"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицированная компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", — отметили в администрации.

До карантина Привоз закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости сандень будут проводить каждый понедельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин

Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 01
Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 02
Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 03
Одесский продуктовый рынок Привоз работает, несмотря на карантин 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники рынка из-за карантина перекрыли дорогу в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3183292
 
   
 Топ комментарии
 
Мало того що поглянути в тій Одесі нема на що,ще й на пляж скупнуться безплатно не влізеш.
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Ах, Привоз... Ностальгия... Одесса. Любимый город... Теперь до тебя мне дойти нелегко).
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Хуже был только Крым... фу как вспомню так вздрогну! Поехал я туда на море в 2001году, через три дня уехал и больше не приезжал. Татары эти как цигане так и смотрят что бы тебя обе**ь... Циганами набережна вся засрана. В кафе наё**т по полной.
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Крым. А где Вы отдыхали там? Мы ездили в Гурзуф. Всё было замечательно. Кушали в тамошних ресторанчиках. Жили в гостинице "Богема" у фонтана. На пляже постоянно продавали фрукты, кукурузу и конечно же пахлаву! Можно было еще полакомитьс тамошней ежевикой. Домой увозили инжир, виноград и лавандовый мед с белыми грибами. Такого у нас не купить!)
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Были, знаем) Очень многие раньше любили отдыхать именно там. Как едешь из Симферополя, так и упираешься в Алушту. Налево- в Солнечногорск, в Судак по серпантину!Потрясающее зоелище и море удовольствия! Налево - Гурзуф, Ялта, Никита и южнее - Форос... Мы объехали весь Крым! Даже в Органном зале Алупки были). Никитский сад несколько раз посещали. Какой там "кактусярий"))! Обяыно из Грузуфа мы брали курс на Севастополь и...домой... А в Судаке были как раз, когда были страшные ливни и все там затопило! Еле выбрались оттуда... до Джанкоя сплошные рытвины и подтопленные дома... ужас. Но крепость и Новый Свет оставили очень и очень хорошие впечатления. Правда, тропу Голицына мы НЕ прошли до конца)) Вернулись назад)).Страшновато было идти по обрыву над скалами без ограждения))
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Сидим с месными в кафе в Алуште на набережной, заказываем бутылку вина (50грн кажись)
В конце приносят счет бутылка вина 1250грн.
Ребята, - Че за фигня?
... ааа так такой не было мы дали вам похожую по вкусу.
Утром купил билеты и мы уехали...
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Люди всюди є різні, можливо вам не повезло, а Привоз це класика.
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клоун уже комент удали, наверное адесит...
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Бо у вас образливий комент, хоч я і не одесит.
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Образлывый комент на то что одесситы неадекваты?
Вы там были в той Одессе?
Может вам ютуб погуглить или вы сами?
Заехал я как то в Одессу авто и заблудился, навигаторов тогда еще не было, 2002год кажись.
Смотрю дворник с дворничкой метут улицу. Подъехал и спрашиваю, - как выехать в центр (не помню уже куда ехал)?
Он показывает на север, а она на юг, а потом как начали ругаться куда мне ехать, а потом начали драться... я отехал думал перестанут, а хрен вам..!
И подобное поведение одесситов норма!
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Я всюди був, в вусіх обласних центрах України на машині, люди різні.
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хз я подобного ниче не встречал не где.
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На рахунок Крима теж двояко особисто в мене, чудові спогади про татар з їхнею кухнею і стара мармиза, з криком " як ви мене ****.." , возюкающа мокрою ганчіркою по столі в шашличній в Нікіті.
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Про "телячу мову" кстати тоже не плохой Адесский прикол!
или плохой?
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Один мент не показник, вату в ДП хтось палив?
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ТАк вы погуглите на ютубе приколы по Одессе, а потом по другим регионам и сравните соотношение.
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Мало того що поглянути в тій Одесі нема на що,ще й на пляж скупнуться безплатно не влізеш.
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я с Вами не соглашусь) Лично для Одесса тот самый город, где можно получить потрясающий заряд энергии. Раньшедовольно часто тудаездили. Сначала - на поезде, позже - на собственном авто. Я здесь уже рассказывала о тех путешествиях). Очень скучаю... Последний раз там были в 2001 году. На Привозе тогда еще продавали те самые квашенные помидоры, которые, видимо, сейчас уже не продают в огромных дубовых бочках. Чуть левее были магазинчики, где продавали вино на разлив). Хочу! Ципленка таб(п)ака с хачапури! Хочу!)) А нету. И в 2001 году уже в том кафе их не готовили. Спасибо тем поварам, которые так вкусно готовили! И между прочим, в то кафе, как и во все Одесские рестораны,нужно было выстоять очередь, чтобы туда войти!! Всё, молчу))
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Та все есть - и помидоры, и вино, и бочки дубовые
Не печальтесь, все будет хорошо
И все будет Украина
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я так понимаю, Вы меня спрашиваете?) Нет, нет, ответ мой - чуть выше)
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АУ. Це продуктовий Ринок! І його не повинні закривати!
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Украинцы плевали на Зеленского. Им надо жить.
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Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19. У 14 процентов было тяжелое течение болезни. Состояние пяти процентов оценивалось как критическое.
Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Скончалось лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.»


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мясо.рыба.колбаса.пиво.водка.самогон.
выпил стопку,выпил три,непременно закуси
и теперь ты Олимпийский чемпион.
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Правильно делают. Зеленые придурки совсем с ума сошли. В АТБ уже цены позадирали и крупу повыгребали. Скоро и мяса не будет.
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В Чернівцях продуктові теж працюють, давайте ще ринки позакривайте, чим годувати міста будете?
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Саме продовольчі? Даремно. От в якому супермаркеті можна купити черемшу? В нас її вже повно.
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може тому ще випадків захворювання на Рівненщині не зафіксовано.. хто зна
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Так и должно быть! Чтобы не было монополизма сетей.Все продукты надо обрабатывать сверху раствором перекиси водорода.Шикарный антисептик и абсолютно безвредный.Можно даже повышенной концентрацией.Я ношу спрей с перекисью и обрабатываю лицо и руки.Можно гидроперитом в растворе.
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там всё несколько отличается от школьной химии, где перекись чисто разлагается на воду и кислород. там будут перекисные соединения. они неполезные, но острой токсичности у них нет - народу можно впаривать про полную безвредность.
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Перекис водню на віруси не впливаю взагалі.
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Дайте мені вже отрути, щоб я не бачила ці новини!
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Там по секрету из-под прилавка можно купить вакцину!
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Да, да. Там где раки и мидии - со стороны Преображенской у цыган. Такая вакцина хорошая - по всем подворотням окрестным потом вакцинированные на корточках сидят, качаются.
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Заводы где работают по 10 тыс человек не закрывают, а базар почему то нужно закрывать
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Никто же ни мясо, ни рыбу сырую не жрёт, кроме кошек и собак!!!
А после термической обработки никакого коронавируса ни в мясе, ни в рыбе нет.
Коронавирус погибает при температуре 39 градусов по Цельсию. Китайцы говорили.
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Карантин начнёт работать только после расстрелов. Никакие другие меры не срабатывают. Но если будут реально соблюдать карантин то экономика склеица мгновенно в ноль.
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Типа, расстрел уничтожает заболевание на 100%.
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Это типа расстрел прямо на улицах заставит люмпен реально соблюдать карантин. Иначе никак. Не в этой стране, и не с этим люмпеном. Но если будут сидеть по домам то экономика сдохнет мгновенно. Запаса прочности нет и на копеечку. Сложный выбор правда??
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Жрать люди должны или сериалом обойдемся? Неделями голодать и поправляться - так только политики умеют и те, кто туда готовится.
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Наверное не сандень раз в неделю, а просто ежедневно проводить сан-обработку после закрытия рынка.
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Пуйло запросил у Луки продуктов из-за собственной нехватки!
Я обращаюсь к патриотам, следите за продуктами в Украине, от зелёных барыг, а то они будут там же, где и маски!
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с введением перестройки в ссср смертность от инфаркта увеличилась в 5000 раз
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"...несмотря на карантин в рамках противодействия распространению COVID-19, продолжает работать в обычном режиме..."


А кто же его будет разгонять? ОНИ решили что лучше помереть от вируса
чем от рук торговок с "привоза" Источник:https://censor.net.ua/n3183292
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не только в Одессе, у нас только до завтра разрешили продукты на рынке и все, хотя в супермаркете, более в замкнутом пространстве, заразиться вероятность может быть намного выше
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А де продукти купляти? І за що купляти, багато хто залишились без роботи і зарплатні! Що? Що робити?
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медведчук и рабинович посетили москву с визитом совсем не случайно.
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Нужно контролировать источники поступления продуктов, я пока сюда не ходок, как ни крути здесь народу больше чем в супермаркете.
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Одесити досить оптимістично налаштовані. Тільки вигляд трупів на тротуарах змусить їх піти на карантин.
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Ну вас в баню - так закортіло смаженої рибки тепер !
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Люди мають їсти й пити...! Й всі механізми забезпечення життєдіяльності мають фунціонувати!!! Якщо виродки від влади Заважають -Ігнорувати,або Прибирати Одеський продуктовий ринок Привоз працює попри карантин - Цензор.НЕТ 5296
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