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 Политика Украины
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 "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус

Государственный концерн "Укроборонпром" возобновил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких БРИЗ-Т и готов передать копии частным производителям, которые могут быстро наладить производство приборов.

Речь идет о документации на невоенную продукцию медицинского назначения, говорится в сообщении концерна, передает Цензор.НЕТ.

"В Концерне провели ревизию производственных мощностей завода, который приостановил производство продукции 12 лет тому назад, финансового состояния предприятия, которое имеет более 100 миллионов гривень долгов перед государственными учреждениями, коммунальными службами города и бывшими работниками. В течение последней недели инженеры концерна, конструкторы и технологи пяти других заводов Укроборонпрома тщательно изучали конструкторскую документацию аппарата искусственного дыхания, последнюю модификацию которого завод выпускал десятки лет тому назад, и провели ряд консультаций о возможности возобновления производства на "Буревестнике", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Входящий в "Укроборонпром" завод "Буревестник" мог бы выпустить 100 аппаратов ИВЛ за 3 месяца, для его запуска нужно погасить 110 млн грн долгов

В итоге было принято решение открыть документацию для частных производителей медицинских приборов, которые заинтересованы в изготовлении аппаратов искусственного дыхания такого образца. Это позволит инженерам точно определить количество и способ изготовления комплектующих, часть из которых импортные, оценить длительность производственного цикла и объем необходимых инвестиций при имеющихся у них ресурсах.

"Мы решили отдать всю конструкторскую документацию частным компаниям, которые имеют станки, могут быстро подстроить свои мощности для изготовления необходимых деталей и корпуса, получить сертификацию и провести испытания. Если таковые имеются и могут изготовить свои версии БРИЗов в сжатые сроки и по вменяемой стоимости - Укроборонпром предоставит чертежи и сопроводительную документацию. Я думаю, это хороший пример для подражания. Весь мир сейчас делится своими решениями, технологиями и интеллектуальной собственностью для борьбы с коронавирусом, ибо только в общей кооперации мы сможем выйти из кризиса с наименьшими последствиями", - прокомментировал генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 17 предприятиях "Укроборонпрома" на время карантина ввели режим простоя

Как сообщалось ранее, предприятия Укроборонпрома во время карантина в Украине в связи с угрозой распространения коронавируса начали производство средств индивидуальной защиты и другой продукции, которая может помочь государству и гражданам в борьбе с эпидемиологическими вызовами.

Хмельницкое предприятие "Новатор" шьет марлевые повязки для работников Укроборонпрома и готовится выпускать первые отечественные респираторы, также "Новатор" производит аппараты ультрафиолетового облучения УФИД СД, которые способны безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей.

Николаевский завод "Заря-Машпроект" возобновил линию по производству медицинского кислорода и уже направил в городские больницы Николаева первую партию баллонов.

Источник: https://censor.net.ua/n3183290
 
   
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мертвому дебилу ИВЛ ни к чему - но тебе лучше поздно чем никогда ИВЛ похоронят вместе с тобой )
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разжевываю - пословица напрочь тупая, для клинически дебилов ..поздно - это когда уже не нужно.
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Разжевываю - что такое сарказм... или не надо?
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а тебе живому мешают заразится вирусом ?
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...спасибо за заботу, вася, только я в ней не нуждаюсь, в отличие от твоего интеллекта, так что займись им "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3631
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Ківа вважає, що Україні не вистачає такої особистості, як Сталін, "щоб навести порядок у країні"
Ілля Кива опублікував у мережі цитату Сталіна. Нардеп вважає, що Україні не вистачає такої особистості, "щоб навести порядок у країні". "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5994
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Потужні медичні рехворми потрошенка.Сьогодні результати.НЄ?
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...чтоб сегодня были результаты - для стирки своих обхезаных Порохом трусов используй стиральную машину "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 4582 "Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 9841 НЄ?
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цинічна пилорама...
(тред про ШВЛ нижче)



Ketaman, M.D.

@med_dick 19 мар.

Найпопулярнішим апаратом в Україні на даний момент є "Бриз".
Він мало чим відрізняється від попереднього РО-6. Таке ж уїбанське творіння вітчизняних митців.
Ця гидота вентилює лише по об'єму, не має потрібних датчиків, не слідує встановленим параметрам і взагалі скучає по смітнику.

"Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6672
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Ketaman, M.D.

@med_dick 19 мар.

Ось вам для порівняння, чим вентилюють нормальні люди.
Скажу одразу, в Україні ці апарати є, вони просто поодинокі і рідко проходять техобслуговування.
Можливість їх закупити для відділень ІТ теж є (******* треба меньше).

"Укроборонпром" передаст частным производителям всю конструкторскую документацию на аппараты ИВЛ, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 340
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А кстати.. А как там в армии дела? У всех до единого есть маски? Солдат ведь дома сидеть не получится отправить, они так толпой и служат. Что верховный главнокомандующий сделал для защиты армии? Там если начнется эпидемия, то ...
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идея хорошая ,только меньше слов а больше дела
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Я так понимаю совместное предприятие создать уже не смогут.
Нужно именно передать частным лицам которые эту документацию запатентуют на себя и будут продавать уже за 100500лямов.
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Что за хрень я прочитал ?
Где документация на хождение двумя нижними конечностями с мышечным усилием для осуществления перемещения из пункта А в пункт Б.
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В Концерне провели ревизию производственных мощностей завода, который приостановил производство продукции 12 лет тому назад - они что издеваются кто бы из вас захотел купить смартфон выпуска 2008 года? Пусть даже и новый.
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