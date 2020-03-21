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 Общество, Здоровье
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 Мифы о COVID-19: В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины выступило с опровержением информации своего февральского информационного письма, предостерегавшего избегать контактов с животными, которые якобы могут инфицировать коронавирусной инфекцией человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"В связи с этим Минздрав Украины сообщает: в мире действительно нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных", – говорится в заявлении.

Минздрав объясняет, что бюллетень был разработан предшественниками и по материалам Красного Креста по состоянию на январь-февраль. В министерстве отметили, что важно прежде всего соблюдать гигиену и социальную дистанцию. Также дистанцию надо соблюдать и при выгуле животных, избегать контакта с дикими животными, обрабатывать лапы домашних любимцев после прогулки и контакта с другими домашними животными.

"Минздрав призывает во время карантина особенно ответственно относиться и заботиться обо всех членах семьи, включая четвероногих любимцев, которые для многих являются неотъемлемой частью семьи", – пишет пресс-служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину запретили ввозить животных из Китая

Источник: https://censor.net.ua/n3183289
 
 
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Перший випадок виключення, там ринок, більше в природі теоритично ніде не можуть умовно обмінятись рідинами тварини, що живуть окремо.
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Коронавирус. Новости на русском.

@CoronaviridaeRu 29 мин

Чайна ин Фокус рассказывает: «У меня нет сил. Дышать не могу». Когда Китай закрыл все временные больницы,чтобы показать, что всё находится под контролем, пациентка сказала-ее выписали невылеченной и отказали в лечении. Волонтер из одной больницы в Ухани сообщил о подобных случаях

https://twitter.com/ChinaInFocusNTD/status/1241337761753444353
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- А что же мне делать дальше?
- Писать завещание и домой на самосохранение...
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как нет, а рассея? там этот случай поголовно. может потому и засекречен.
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"...выступило с опровержением информации своего февральского информационного письма, предостерегавшего избегать контактов с животными, ..."
А КОМАРЫ!? Мифы о COVID-19: В мире нет подтвержденных случаев инфицирования от животных, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1075 Источник:https://censor.net.ua/n3183289
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