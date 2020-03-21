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 Политика Украины
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 На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры

На 21 марта запланированы еще 29 международных авиарейсов, которыми в Украину вернутся около 6 тыс. человек.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня запланированы еще 29 рейсов, ими домой вернутся около 6000 человек. Высокая вероятность введения более жестких карантинных режимов в других странах, не медлите, обращайтесь к авиакомпаниям, рейсы формируются в зависимости от количества запросов на возвращение", - говорится в сообщении.

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Украинская, которые намерены вернуться, предлагают обратиться к следующим авиакомпаний: Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/

рейсы по программе - https://skyup.aero/uk/best

МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home

Также можно обратиться в консульские представительства в каждом регионе и сообщить о готовности вылететь. Авиакомпании готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, готовых ими воспользоваться.

С перечнем международных авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины, можно ознакомиться по ссылке.

На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры 01
На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183288
 
 
 Топ комментарии
 
І ніякої тобі обсервації, ніяких Санжар, і ніякого шоу на тому від Бубочки?
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Рейс из Неаполя кто встречать будет. главный медик Емец? Чучело из СНБО Сивохо? Или сам Зелебеня приедет?
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І ніякої тобі обсервації, ніяких Санжар, і ніякого шоу на тому від Бубочки?
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ура!
ризик лавиноподібного поширення інфекції збільшиться!
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Я так понял нужно готовится,Мразь зеленая делает шоу на наших жизнят.ЗЕублюдок.
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А че этих встречать будут так же, как в Новых Санжарах ? Или кашлики рассосутся по стране и будут заражать людей ?
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Та скільки можна звозити, що план виконують, щоб побільше привезти зарази.
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Это давно стало ясно,нас ждут тяжелые времена.
Что стоило ЗЕублюдкам сделать резервацию на 3 недели,место нашли бы.Эта преступная власть ответит повешением на Майдане.Растрел для ЗЕтварей слишком гуманный.
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Це вже очевидна московська стратегія. "Голодомор: можем повторить"
(тільки зараз буде ще страшніше)
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Літака смерті й смертників На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7053 Всіх в гетто Їх,хоч,попереджають куди,вони,летять,й що,їх,чекає На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1557
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Такие "новости" как серпом по...... На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 5365 Поток заразы из Европы не прекращается. Прибывших никто не изолирует.... А, значит, нас ждут нелегкие времена.....
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Я бы их всех проверил на получение субсидий и повестки в армию
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В Ухань их везите, китайцы уже всех своих вылечили, теперь пусть наших лечат.
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Зелёный эвакуатор, маски и парацитамол из Украины - короновирус в Украину. Слава зебилам вы сделали это разом...
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Пусть бубочка каждому из них пожмет руку. Или слабо?
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Лучше бы было если бубочка целовал каждого прилетевшего
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Значит через неделю будут совсем другие цифры по больным и банда которая при власти введет диктатуру это загон только неясно для чего
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Интересно, что еще не сделано, чтобы максимально увеличить риск эпидемии?
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Блазень + зекоманда (у повному складі) мали би усіх обіймати прямо на літній смузі... На сегодня запланированы еще 29 авиарейсов, которыми вернутся около 6 тысяч украинцев, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 6526
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Причем, если предположить, что вирус мутирует и есть несколько штаммов, то у нас теперь будет полная коллекция.
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Підтримую, у нас певне вже з десяток видів.
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порохоботи точно знають, де можна розмістити на карантин пару десятків тисяч людей, але мовчать, бо це військова таємниця )
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Если бы вовремя готовились, то не так уж и сложно было бы. Отвезли бы в межигирье яныковское или еще что придумали, в пионерские лагеря может. На то оно и правительство, чтоб решать проблемы, а не только кататься по оманам.
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Свежий вируснячек. Так с миру по человечку с коооновирусом, а там глядишь и пандемия насобирается. Верной дорогой идете зебилы. Добили экономику, теперь добивайте и популяцию тупоголовых малоросов давшим вам власть
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Зеленский везёт в Украину как можно больше больных и когда во всём мире вирус победят, у нас будет самый разгар эпидемии.
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Фейк. Бандерівці надають перевагу шмайсеру та ссівській формі
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Еще одну партию распустят по стране носить вирус.
Через 2-3 недели будет полный завал. Официально будут умирать от обычного гриппа, и зекоманда будет петь, что наш величайший лидер всея галактики героически пабедил коронавирус. Для вида пару штук покажут конечно.
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Кварталовирус разрушает мозг.
Короновирус выжывает каждый 10.
"ЗЕ" это диагноз "тупость головного мозга"
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Всех пауков в одну банку, будут травить быстро.
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И все ведь понимают,что эта тварь специально хочет всю страну заразить,и сидят ждут.Чего мы ждем?
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Питаю з цікавості - що ці люди далі роблять, коли виходять за межі аеропорту?
Офіційно автобуси з Києва в аеропорт вже не їздять, міжміські маршрутки теж, автовокзали та залізничні вокзали теж не працюють...
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их заберет кортеж президента и с почестями развезет по домам.
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...вернутся около 6 тысяч..

Правильно!!! В каждый город, в каждое село, в каждый поселок нужно по 5, а лучше по 10 потенциальных носителей вируса привезти. Только так мы приблизим быстрый капец.
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В Луцке зафиксировали первый случай коронавируса

Так положительный результат на коронавирус показал житель села Липы, который недавно вернулся из Франции.



Встречайте на всех улицах Украины блудных детей своих!
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.....каждый год нам трындели, что население страны уменьшилось из-за низкой рождаемости......и только за последнюю неделю произошел демографический взрыв!!!! резко родились украинцы жопомоями в Европе и скорей им захотелось домой к Ненькиной сиське....нонсенс????эврика!!!
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Люди що збирають монети звуться нумізмати, ті що збирають марки - філателісти, а ті що збирають віруси?
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це ті, що збирають денежні знаки, беня от теж - відомий "філателіст"
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Вони не для себе стараються а для наріту, значить благодійники
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И что карантина не буде? Для пассажиров из Италии и Испании? Распустим по домам.? Тогда на кой хрен этот маразм с транспортом, закрытием предприятий малого бизнеса и весь прочий маразм.
Привести людей из зоны эпидемии это тоже самое, что забрасывать в осажденную крепость чумные трупы...
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