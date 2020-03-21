 Чрезвычайное положение введено на 1 месяц в Грузии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания координационного совета по реагированию на распространение коронавируса.



По словам Гахария, все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. За нарушение ЧП вводится административная ответственность - физическим лицам в 3000 лари, юридическим лицам - 15 тыс. лари.



"Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. В противном случае, нарушение ЧП вызовет административную ответственность - штраф для физических лиц в размере 300 лари и юридических лиц в размере 15000 лари (4350 евро). Те же действия повторно вызовут уголовную ответственность сроком до трех лет.

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Правоохранительные органы с целью соблюдения режима ЧП должны использовать предусмотренные законодательством Грузии меры принуждения. Вам известно, что некоторые меры уже введены, но следует учесть, что эти действия со стороны правительства имели рекомендательный характер. После того, как президент согласится с этим решением и это будет утверждено в парламенте, эти действия будут носить обязательный характер", - отметил Гахария.



Какие ограничения будут действовать во время чрезвычайного положения:



За нарушение режима изоляции или карантина лица будут принудительно переведены в соответствующее учреждение, за нарушение правил будут применены санкции. На международное пассажирское сообщение устанавливаются ограничения, кроме грузовых перевозок.



Устанавливаются другие сроки и правила предоставления государственных услуг. Правительству Грузии будет предоставлено право в случае необходимости, с целью карантинной изоляции для медицинских целей, ограничить право собственности и использовать имущество физических или юридических лиц и материальные средства.

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Ограничивается сбор более чем 10 человек. Правительство будет иметь право ограничить частным организациям, бизнес-структурам или поручить им выполнение конкретной деятельности.



В случае необходимости правительство обеспечит регулированию цен на медикаменты, медицинские услуги и продукты первой необходимости.



Правительство установит отличающиеся от установленных законом Грузии правила и условия в сфере образования. В случае необходимости правительство сможет объявить всеобщую мобилизацию лиц, имеющих медицинское образование и полномочия.



Заседания правительства Грузии могут проводиться дистанционно. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения.