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 Чрезвычайное положение введено на 1 месяц в Грузии

В Грузии на 1 месяц вводится режим чрезвычайного положения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания координационного совета по реагированию на распространение коронавируса.

По словам Гахария, все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. За нарушение ЧП вводится административная ответственность - физическим лицам в 3000 лари, юридическим лицам - 15 тыс. лари.

"Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. В противном случае, нарушение ЧП вызовет административную ответственность - штраф для физических лиц в размере 300 лари  и юридических лиц в размере 15000 лари (4350 евро). Те же действия повторно вызовут уголовную ответственность сроком до трех лет.

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Правоохранительные органы с целью соблюдения режима ЧП должны использовать предусмотренные законодательством Грузии меры принуждения. Вам известно, что некоторые меры уже введены, но следует учесть, что эти действия со стороны правительства имели рекомендательный характер. После того, как президент согласится с этим решением и это будет утверждено в парламенте, эти действия будут носить обязательный характер", - отметил Гахария.

Какие ограничения будут действовать во время чрезвычайного положения:

За нарушение режима изоляции или карантина лица будут принудительно переведены в соответствующее учреждение, за нарушение правил будут применены санкции. На международное пассажирское сообщение устанавливаются ограничения, кроме грузовых перевозок.

Устанавливаются другие сроки и правила предоставления государственных услуг. Правительству Грузии будет предоставлено право в случае необходимости, с целью карантинной изоляции для медицинских целей, ограничить право собственности и использовать имущество физических или юридических лиц и материальные средства.

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Ограничивается сбор более чем 10 человек. Правительство будет иметь право ограничить частным организациям, бизнес-структурам или поручить им выполнение конкретной деятельности.

В случае необходимости правительство обеспечит регулированию цен на медикаменты, медицинские услуги и продукты первой необходимости.

Правительство установит отличающиеся от установленных законом Грузии правила и условия в сфере образования. В случае необходимости правительство сможет объявить всеобщую мобилизацию лиц, имеющих медицинское образование и полномочия.

Заседания правительства Грузии могут проводиться дистанционно. Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения.

Источник: https://censor.net.ua/n3183286
 
 
 Топ комментарии
 
съезди в Италию , как раз про истерию им подрасскажешь, "нюхач потроха" .
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Прикольно,сколько вверху зедебилов одновременно,у них тут заповедник?
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Хоть одна новость для зебоболиков, за последнюю неделю где, они смогутт оправдать посроение мусорского государства и насаждение народу идей рашизма. У них первая перемога.

Но никак не могуб наркоботты, вспомнить, что за 2 месяца, зеля не сделал ничего, для того что бы обезопастить страну. Только устраивает геноцыд с вывозом медсредств за границу и импортом людей из красных зон без какого либо каранина
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съезди в Италию , как раз про истерию им подрасскажешь, "нюхач потроха" .
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умирают старики - почти все от старости что тебе ещё рассказать?
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диагноз "старость" или коронавирус ?
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Старость - нет такого диагноза, поэтому пиши, что хочешь.
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ты не мне пиши, ты пиши своему коллеге коле второму , это он написал что старики просто умирают .
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Ты, холоп зеленый, как только половину зарплаты скинешь Коломе, будешь таким умным умным Чрезвычайное положение введено на 1 месяц в Грузии - Цензор.НЕТ 9677
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Ну как же вам непонятно!!! Да. умирают больше старики. потому. что в Италии их сейчас просто не ложат в реанимацию. просто нет мест. Пытаются спасать средней тяжести больных. ну а те . как сказать . средней тяжести. которым уже не хватает тоже мест. постепенно переходят в категорию тяжелых. потому и нужно соблюдать карантин. чтобы не было резкого скачка
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Інтрига... Зараз тут нам пояснять чому у цьому теж Зеленський винен
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Маски где? Парацитамол? Земрази тупорылые...
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маски кошерные и не спасают от вируса камаровский не даст скиздеть, поэтому мы их за валюту продали ну поймите правильно, я хотел просто немножко прибарахлится и моя мама тоже любит скорость, а вы старайтесь пить побольше горячего чаю с малинкой, всё у вас будет хорошо, никакого вируса нет, паниковать не надо, здоровья вам и благополучия.
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уголовка только за рецидив нарушений даже в Грузии, которая всегда была жесткой!
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Правильное решение!
Страна в которой власть защищает интересы граждан, всегда поймет причину ввода ЧП.

Если в стране власть антинародная, как сейчас в Украине. То власть будет ЧП исспользовать для установления диктатуры и сдачи нац интересов 100%!!!
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Прикольно,сколько вверху зедебилов одновременно,у них тут заповедник?
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Хоть одна новость для зебоболиков, за последнюю неделю где, они смогутт оправдать посроение мусорского государства и насаждение народу идей рашизма. У них первая перемога.

Но никак не могуб наркоботты, вспомнить, что за 2 месяца, зеля не сделал ничего, для того что бы обезопастить страну. Только устраивает геноцыд с вывозом медсредств за границу и импортом людей из красных зон без какого либо каранина
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В новостях где ихняя земразь извращается им сказать нечего. А тут разошлись Чрезвычайное положение введено на 1 месяц в Грузии - Цензор.НЕТ 4843
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лечу карановирус быстро качественно с презервативом
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Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Україна під час пандемії виглядає, як посттоталітарна держава з владою, яка хоче тоталітаризму

Про це він розповів в ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською", передає Еспресо.TV.
"З моєї точки зору, ми об'єктивно не знаємо і насправді не розуміємо ситуацію. Якщо порівняти інші країни - європейські, азійські, то зараз йде вироблення не тільки вакцини, а й тактики поведінки влади, людей, органів місцевого самоврядування до таких випадків. А зазвичай війни завершувалися пандеміями, тому навряд чи можна назвати те, що зараз відбувається війною. Це предтеча серйозного протистояння в світі. Вже очевидно, що в світі організовується два табори по способу протидії пандемії і будь-якому лиху. Дуже багато країн вторять Китай. Це вибудовується така собі диктаторська система, суть якої полягає у тому, що ми не знали, не знаємо і навряд чи будемо знати остаточні і точні дані: коли розпочалася пандемія в Китаї, як вона розвивалася, які жертви", - сказав дипломат.
За його словами, це такий блок країн, який виробляє вертикальну диктаторську тоталітарну модель протистояння.
"Інші, які розуміють, що боротися з таким лихом лише системою державної вертикалі неможливо, то вони залучають, починаючи із громадськості, закінчуючи місцеве самоврядування, інститути демократичного суспільства",- зазначив Безсмертний.
Він додав,що такі держави успішно протистоять пандемії.
"Зверніть увагу, які показники дає Великобританія. Як вона протистоїть і разом з нею скандинавські держави. Ми зараз виглядаємо, як посттоталітарна держава з владою, яка хоче тоталітаризму, і тому застосовує, з моєї точки зору, частково правильні, а частково безглузді способи протистояння пандемії", - зауважив дипломат.
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