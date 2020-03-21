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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3407) Донбасс (20969) минские соглашения (2802) Сивохо (66)

 "Я - продюсер, я умею организовать процесс", - Сивохо объяснил, что делает в СНБО

Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший шоумен Сергей Сивохо объяснил, почему ушел в политику.

Об этом он рассказал в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.

"Я советник, к тому же, внештатный. У меня нет зарплаты, у меня нет кабинета. Я формулирую советы, а его дело, прислушиваться к ним или нет. ... Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Консервы вскрылись, баночки лопнули, - Сивохо в интервью каналу беглого экс-министра Клименко о реакции "слуг народа" на "платформу примирения". ВИДЕО

При этом Сивохо заметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и "они на своем направлении лучшие".

При этом Консультативный совет в Минске, который уже успели раскритиковать активисты из-за фактически прямого диалога с российскими оккупантами, Сивохо считает, "уравновесит ситуацию".

"На территории Украины сейчас очень много внутренне перемещенных лиц, именно оттуда, они тоже представители тех территорий. И хотят ввести представителей тех территорий, которые сейчас живут на территории Украины. Чтобы были в равных количествах представлены. Это будет Консультативный совет, она не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать", – добавил советник секретаря СНБО.

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Войну на Донбассе Сивохо называет "гибридной, когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт".

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/n3183284
 
 
 Топ комментарии
 
Ні, Сивохо, ти не продюсер! Ти - ватний ідіот!
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Жирное сало неадекватен.Думает, что для работы во власти и в безопасности нужно быть продюсером.Ожирение мозга не идет на пользу.
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Ехал бы ты в Донецк,и там всех организовывал
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Отправьте чела в лугандон и пускай он там организовывает свои платформу, чел не может понять что базар тереть всё равно с московитами которые там на первых ролях, это что граждане Украины что ли?
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Ми 314159_расьори ,ми прі процесі. Подтасківать,-оттасківать
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Наблюдая за этими кадрами начинаешь понимать, что бывший в самом начале в команде Нелоха доктор Комаровский достоин даже звания академика. А над ним смеялись год назад.
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Удача такая как раз надо форточку открывать оказалось..
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В СНБО я - полный юзер,
Хотя спецы меня все крыли..
И кличка у меня - Продюсер,
Чтоб назначенца не зебыли...
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Я даже, кажется, догадываюсь, а каком процессе говорит этот неполноценный скоморох: разрушение Украины и уничтожение ее государственности.
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Оцените уровень нынешнего СНБО, если там такие клоуны как организаторы ценятся, не говоря уже об остальном...
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Горький ты пианица. И как следствие- дэбил
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Чего вы на Сивоху напали. Это вы, его туда выбрали. Вы, Одичалая Отара 73%,выбрали хреновенького клоуна президентом, он назначил продюсера в СНБО. Но отвечать должна Одичалая отара 73%
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Пытаюсь вспомнить, когда это Сивохо успел стать офигенным продюсером...

Тоггда, когда сидел бухим и обосцаным в парке Донецка шоле?
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А еще в армии ты освоил специальность оператор подъёмно-козловых устройств.
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Я - продюсер. Мой конек - процесс:
Как, бухнув, на лавке обоссаться
Или обуздать, усравшись, стресс …
Надо просто быть, а не казаться.
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А эта его уродина вела программу новостей. Интересно на каком канале.
"Я - продюсер, я умею организовать процесс", - Сивохо объяснил, что делает в СНБО - Цензор.НЕТ 4748
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Вот так не сговариваясь, наши оценки ,,продюсера" сошлись.
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По моему скромному мнению, Сивохо просто мешок с дерьмом.
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Единственный процесс,который может организовать этот алкаш-процесс восседания на лавочке с обоссаными штанами.
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Краще б тобі взагалі стулити пельку, мішок зі сміттям.
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штани ти обсцикати можеш, та на антимайдані тусуватись, а не "организовать процес" !
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