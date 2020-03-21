 "Я - продюсер, я умею организовать процесс", - Сивохо объяснил, что делает в СНБО

Об этом он рассказал в интервью DW, передает Цензор.НЕТ.
"Я советник, к тому же, внештатный. У меня нет зарплаты, у меня нет кабинета. Я формулирую советы, а его дело, прислушиваться к ним или нет. ... Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", – сказал он.
При этом Сивохо заметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и "они на своем направлении лучшие".
При этом Консультативный совет в Минске, который уже успели раскритиковать активисты из-за фактически прямого диалога с российскими оккупантами, Сивохо считает, "уравновесит ситуацию".
"На территории Украины сейчас очень много внутренне перемещенных лиц, именно оттуда, они тоже представители тех территорий. И хотят ввести представителей тех территорий, которые сейчас живут на территории Украины. Чтобы были в равных количествах представлены. Это будет Консультативный совет, она не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собой разговаривать", – добавил советник секретаря СНБО.
Войну на Донбассе Сивохо называет "гибридной, когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт".
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.
Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
Хотя спецы меня все крыли..
И кличка у меня - Продюсер,
Чтоб назначенца не зебыли...
Тоггда, когда сидел бухим и обосцаным в парке Донецка шоле?
Как, бухнув, на лавке обоссаться
Или обуздать, усравшись, стресс …
Надо просто быть, а не казаться.