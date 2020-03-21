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 Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Российской Федерации Ирина Санникова, у которой обнаружен коронавируса, может понести уголовную ответственность за то, что не предупредила руководство о поездке в Испанию, проводя после приезда лекции и встречи с коллегами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новые известия".

Как следует из рапорта МВД, оказавшегося в распоряжении NewsTracker, в действиях Санниковой полиция усматривает признаки преступлений сразу по двум уголовным статьям — о халатности и сокрытии общественно опасной информации.

По данным полиции, главный инфекционист края скрыла от начальства свою поездку в Мадрид, нарушив приказ минздрава РФ, которым сотрудников университета обязали предупреждать руководство о любых заграничных поездках. Как сообщает издание, приказ действует еще с января, когда в мире только началось распространение коронавируса.

Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми 01
Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми 02

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Санникова вернулась из Испании в Ставрополь 10 марта и еще неделю продолжала работу в университете. За это время, по данным полиции, с ней общались около 24 человек: 13 иностранных студентов и 11 работников кафедры. Почти все они сейчас находятся в самоизоляции.

Вернувшись в Ставрополь, профессор успела прочитать лекции студентам и ординаторам, принять участие в конференции с делегацией Волгоградского государственного медицинского университета и селекторных совещаниях в краевом минздраве. После этого на карантин срочно перевели ставропольский вуз и краевую специализированную инфекционную больницу, пишет "Коммерсантъ", напоминая, что Санникова стала в Ставрополье первым пациентом с подозрением на коронавирус.

О первом заболевшем в крае пациенте с подозрением на коронавирус сообщил в четверг в Instagram губернатор Ствропольского края Владимир Владимиров.

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Санникову госпитализировали 17 марта. Хотя о первом на Ставрополье пациенте с подозрением на коронавирус региональный штаб сообщил только днем 19 марта.

По официальным данным, первый тест в Ставрополе подтвердил подозрения на коронавирус. Для подтверждения диагноза анализы Санниковой направлены в Новосибирск, однако на сегодняшний день о результатах исследования до сих пор не известно.

В Ставропольском медуниверситете объявлен карантин. Согласно приказу ректора вуза Владимира Кошеля, в вузе отменили все массовые мероприятия и начался сбор анализов у преподавателей и студентов, которые контактировали "с больной с подозрением на новую коронавирусную инфекцию". Всех, кто был в контакте с заболевшей, отправили на карантин по месту жительства с оговоркой: при выявлении симптомов респираторной инфекции "организовать их немедленную изоляцию в инфекционном стационаре". Всех больных с симптомами гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, "чтобы обеспечить их изоляцию", по приказу ректора с четверга начали срочно выявлять в учебных корпусах и общежитиях университета, а также в университетских клиниках, причем не только среди их пациентов, но и среди медперсонала.

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Накануне на пресс-конференции замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая подтвердила, что больная находится в состоянии средней степени тяжести, в течение суток она уже "даже не пользуется кислородной поддержкой" и ее состояние "не утяжеляется". Дроздецкая также подтвердила, что врач действительно была в Мадриде, симптомов болезни у нее поначалу не было, а как только появились, ее "сразу госпитализировали".

До своей госпитализации Санникова успела также принять участие в ряде мероприятий в минздраве края, и в этой связи на карантин отправили ряд сотрудников министерства, с которыми заболевшая могла быть в контакте.

В своей последней публикации Владимиров также сообщил, что на наличие коронавируса в организме за вчерашний день проверили 500 человек. У одиннадцати из них тест был положительным. Теперь результаты уточняют в Новосибирске. Сегодня тест сдали еще 700 человек. Все они были в контакте с заболевшей. То есть Санникова, успела пообщаться как минимум с 1200 людьми.

Источник: https://censor.net.ua/n3183282
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно зробила. Треба повторити.
1200 - маловато будет. Ма-ло-вато!
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А що там нормально! Це - феєрично! Це у картковий грі - два джокера на останній роздачі!!!
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Тепер напишуть і знимуть фільм "Земля Саннікової " у форматі "2х1х2"метра.
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Героя Украины??? Старой маразматической кацапке???
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Зато у тебя с соображалкой нормально обосрать высшую Украинскую награду предложив её кацапке!
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можно дать премию Дарвина, а то с героем как-то перебор
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дякую! молодець! так тримати! прокатайся ще в мацкву)
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Правильно зробила. Треба повторити.
1200 - маловато будет. Ма-ло-вато!
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раша - не совсем обычный вирусный блэкбокс. шо туда подаётся на вход и шо там имеют на выходе - гостайна. ))
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НАФТА ПРОБИЛА $25!!! РУБЛЬ ВЖЕ 83.50!!!
Наступний психологічна підтримка нафти 19 доларів.. Так що це ще не кінець..
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И замерзнем...если без кормильцев жить будем.
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Ты на заборе эти цифры читаешь? Сейчас Нефть - 27, рубль - 79.
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Молодец баба!
Но до звания героя не дотянула Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми - Цензор.НЕТ 2900
1200 это мало Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми - Цензор.НЕТ 845
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Тут потрібне всеросійське турне, повні концертні зали та виступ в госдурі у ****************.
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Угу..Доктор Лиза,Кобзон и хор Александрова уже репетируют новую программу по случаю встречи дорогих гостей. Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми - Цензор.НЕТ 276
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Это пяць балоу, дружище **************** - це щось нове, я ще такого не чув
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9 мая из за кашля на Красной площади не будет слышно оркестра.
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Как бы повальный мор на масковии не спугнул делегацию ОПЗЖ, которая собиралась на 9 мая к кремлёвскому дегенерату...
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Ухти...
А що це за прогресія?
Чи це спеціалізована - тільки для расіяньць
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а ответит разве не должна по законам пандемии? за мандель крючком и подвесить на столбе
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Я вибачаюся, ви співчуваєте кацапам? Ви хвилюєтеся, що смороду можуть зазнати борошна і смерть через вчинок Саннікової?
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Когда выпишут ее из реанимации, то может и подвесят
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А мы завезли и распустили по домам несколько десятков тысяч
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Я правильно понял, что русня только в одном месте сделала больше тестов, чем мы во всей стране? Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми - Цензор.НЕТ 6296
"В своей последней публикации Владимиров также сообщил, что на наличие коронавируса в организме за вчерашний день проверили 500 человек. У одиннадцати из них тест был положительным. Сегодня тест сдали еще 700 человек"
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Потому что это ИХ ВИРУС. Они первыми сделали и тесты Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми - Цензор.НЕТ 4872
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Правильно зрозумів, але ось лажа, цих 11 хворих по російській статистиці нема, а те що вони все відправляють в новосибірський вектор ви взагалі не побачили.
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Во втором вашем тезисе и скрыт ответ на первый
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В Приморье с сегодняшнего дня в любой поликлинике по желанию и совершенно бесплатно тест можно пройти.
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Так мова про росію, Примор'є не дуже росія.
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По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд!
Чтобы с боем взять Приморье - кацапни пока оплот
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1200,это мало-она случайно в кремле у ..йла не была ？
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Та нам пох, що там в них, в нас своїх ******* вистачає
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Вот таких ЖИВОТНЫХ,тупых,жадных,приводят к власти,-лишь бы жопу лизали вышестоящему начальству и послушно выполняло приказы! Бог не палкой бьет.
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У москалів Ставропіль взагалі без хворих.
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Та хтілось би вибрати пару країн, що не брешуть в статистиці, росія явно не підходить.
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Поки що італійці...
Але вони вже всіх підряд туди піхають...
Може австрійці?
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Буду дивитись, бажано пару країн, щоб знати хвилі.
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кацапстан накроет хорошо, но еще любопытнее будет следить за кормильцами из бомбаса,которые закрыты как нами так и мордором, надеюсь сивохи не повезут сюда больных из дыры,все же республиканские больницы лучшие в мире Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми - Цензор.НЕТ 8377
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Не нужно злорадствовать, оставьте московитам своё гавно разгребать самим. Судьба всё равно расставит всех по ранжиру.
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це так просто тишком-нишком злітати в Іспанію на расії? ніхто зовсім не контролює? шось не дуже віриться
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Такі курки можуть собі таке дозволити... Не дивуйтеся...
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И шо? У нас таких Санниковых уже две недели тысячами завозят.
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теперь будет естественный отбор - нет моозгов, ну и пофиг.
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Мы разберемся сами,а за кацапов приятная новость.
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лентяйка, могла и по более, не велика потеря была бы, серовно там они без мозгов - пример главинфектиолог.
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Та слегка в реанимацию, так что работала до победного
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Проще Ермака туда отдать. Пусть лечит.
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения планирует привлекать для помощи медикам в борьбе с коронавирусом студентов старших курсов медицинских вузов и интернов.
Об этом он сообщил в эфире «Свобода слова Савика Шустера»
По словам Ляшко, сейчас Минздрав рассматривает возможность дополнительного привлечения студентов 5-6 курсов, а также интернов, чтобы усилить врачей.
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по долгу службы съездила за образцами
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Уверен что у нас таких героев не меньше! Хитрожопые людишки с принципом моя хата.....
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Вот это Московия! Вот эти масштабы! А то наши приедут, с пятью-шестью пообщаются и спать. А там человек успел всем осчастливить.
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Тот случай когда один агент нанес врагу больше потерь чем сотня наших солдат сидящих в норах на фронте. К сожалению кремлевский агент Зелупа нанес Украине не меньший ато и больший урон аналогичным методом
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ALEX SUROVV Твой вождь Порошенко вывез свою кодлу из Испании в последний день перед запретом авиасообщения и сидел не на карантине две недели, а сидел в Верховной Раде. Может выкосит ПЕС китайским гриппом.
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Це - типова проблема для багатьох країн і людей. Багато хто не вірять, шо цоркнеться їх. Главный врач-инфекционист Ставропольского края РФ Санникова, у которой подозревают коронавирус, скрыла поездку в Испанию и пообщалась с 1200 людьми - Цензор.НЕТ 8780
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вечная эпидемия идиотизма в отдельно взятой стране
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снять санкции ,подать воду в крым и короновтрус умрёт.мышебратья
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Взагалі то це свідчить про рівень лікарів у московитів, вона ж лікар-інфекціоніст.
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киевское метро закрыл дурак.потому что вагоны легко обработать и запускать контролируемое число людей в подземку.
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плевать на рашу.. у нас в Украине - сабаков готовит голодомор украинцев в Украине..
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******* , жаль в Крым не заехала и в лугандон не заглянула !
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поздно пить боржоми,когда спирта нет
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в московских больницах нет спирта.что говорить тогда о мухосранске?
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Nel Castro а ты пойди в нашей аптеке найди купи спирт
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Еще бы куйла в засос поцеловала - мы б ей мавзолей сделали
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Мощный пожар в подмосковном Дмитриеве. Там горят склады на территории алюминиевого завода. Воду на них сбрасывают с вертолёта. Также на борьбу с огнём направлен пожарный поезд. Сейчас площадь возгорания составляет несколько тысяч "квадратов"
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