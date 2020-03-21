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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов реализацию на национальном телевидении масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов, обучающихся дома в связи с введением в стране карантина.

В ходе встречи Глава государства отметил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение. Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

По словам Президента Украины, формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно разработать современное положение о дистанционном обучении, - замминистра образования Мандзий

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.

Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу Президента о необходимости производства и запуска такого важного социального проекта, учитывая введение в Украине карантина.

Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП 01
Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП 02
Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП 03

Источник: https://censor.net.ua/n3183281
 
 
 Топ комментарии
 
молдец! теперь договорись о видеообедах для тех кого ты, сука, оставил без работы! Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП - Цензор.НЕТ 3531
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Я тоже заметила, что словосочетание "Зеленский договорился" звучит довольно часто последнее время. Но! Однажды он таки, ))) до.......ся Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП - Цензор.НЕТ 6530 ...
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Молюсь за это чтобы Украина жила, но в памяти нехорошие ассоциации с 1918-1933.
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це у гебні такі вологі мрії?
а за рубєль, між тим, дають 1,2 цента, але скоро даватимуть у пику
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Фігасе, яка швидкість прийняття рішень. Моя дитина вже тиждень по відеоуроках займалась. Вчора наша вчителька привітала нас з початком весняних"канікул"
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Видите какой талантливый президент?! Он только сказал, а его приказ выполнили не просто в ту же секунду, а неделей раньше!! Это феноменально, нет аналогов и пр...
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Хоть бы рожи побрили. Стыдоба, а не элита. Противно смотреть
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18.07.19 13:40 Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"

https://censor.net.ua/news/3138228/yarosh_zelenskomu_ne_igrayite_rol_ottsa_natsii_u_vas_eta_rol_ne_poluchaetsya_vy_ochen_silno_falshivite
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Ну правильно. Чем еще занятся президенту? А на хрена министр образования?
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Це ж рішалч, а не президент: там порішав, там домовився, там - попросив. У їхньому шоу-бізнес це називається "продюсер". Зєлєнскій на посаді президента залишився звичайним продюсером.
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вова, вобщето, с стране есть дела поважнее. разуй глаза, чючело.
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Вчора проходив тест з донькою по географії, 1-е місце в 6 класі. Чекаю по історії.
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Сивуха ака Джедай Суржик будет вести уроки мовы.
У него богатый опыт глумления над украинским языком в своей авторской передаче на Мега-радио.
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Оно уже откровенно издевается над нами!!!
Хотя...это его уровень ведения государственных дел.
На бОльшее оно не способно..
Господи, дай Украине сил пережить эту зеленую чуму!!!!
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Януковську пережили, Пороховську пережили і цю переживем.....
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Для подальшої промивки мізків є ще велика кількість каналів інших олігархічних зеприхильників ...
Зеленський домовився із керівництвом українських телеканалів про відеоуроки для школярів, - ОП - Цензор.НЕТ 2438
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Дай Бог памяти, пару месяцев назад договорился с олигархами вернуть бесплатные каналы на спутник.
Олигархи дружно пообещали и вернули ОДИН на всех.
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В ясли, вова, в ясли сходи. На горшок! Но не учи людей жить! Все кубики уже развалил, заняться нечем, дебил!
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Вроде неплохая идея про видеоуроки на телевидении. Чтобы дети не дурковали дома! Однако!
1. Идея и её реализация должны исходить из министерства образования.
2. По одному каналу может идти только 1 (один) урок, например, по биологии для 9-го класса по одной теме. Следующий час - только 1 (один) урок, например, по биологии для того же 9-го класса по другой теме.
Вопрос: когда дойдёт очередь до 5, 6, 7, 8 и 10 классов? (Более того, кроме уроков, канал должен вещать и что-то другое.)
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Міністр освіти помер від коронавірусу ? Чому прастомународу не повідомили ?
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Видео-уроки для школьников это зрада Украины кремлю.
Не-на-ви-жу!
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Ми всі зараз живемо, в останній серії серіалу " Слуга урода", з робочою назвою Голобородько проти короновіруса.
Феніта ля комедія.
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Чому немає таких ініциатив від Міністерства освіти? Тільки і чути ЗЕ домовився там ЗЕ домовився сям,а взагалі ще існує держаппарат який має вирішувати проблемні питання у своїй компетенції ?
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До речі, ось, дуже актуально "Отож, останній день в британських школах.
Директорка написала всім батькам листа із розкладом. Блін, я читаю і в мене очі повні сліз. Від того, як англійська школа ставиться до дітей, скільки в них турботи і тепла!
«Дорогі батьки школярів
Тепер вам треба займати своіх дітей різними заняттями і створити графік. У вас в планах години навчання, включно з онлайн активнощами, науковими експериментами і читанням книжок. Але є одне але...
Наші діти так само злякані, як і ми зараз. Вони не тільки чують все, що навколо відбувається, але й відчувають нашу постійну тривогу. Вони ніколи раніше такого не відчували і не бачили. І хоч ідея не ходити в школу місяць звучить класно, вони напевно уявляють собі літні канікули, а не реальність із ув'язнення вдома, не зустрічаючись із друзями
В наступні тижні ви помітите зміни в поведінці дітей. Тривогу, злість, протести, через те, що вони не можуть жити нормальним життям. Вони будуть суперечити, виносити мозок і бунтувати весь цей час. Це нормальна і очікувана поведінка в таких умовах.
Все, що дітям зараз потрібно - комфорт і любов. Відчути, що все налагодиться і буде в порядку. Значить в такі моменти забувайте про графік і навчання, залізьте під ковдру і поваляйтесь разом, пообнімайтесь. Почнітт читати якусь книжку разом, як родина. Спечіть печиво чи намалюйте картинку.
Не переживайте, що діти відстануть від програми. Всі діти зараз в одному човні і врешті буде все ок. Коли ми повернемось у класи, то ми все відкоригуємо і надолужимо в тому місці, де вони зупинились. Наші вчителі в цьому експерти! Не воюйте з дітьми через те, що вони не хочуть робити математику! Не зривайтесь на дітей через те, що вони не дотримуються графіка. Не карайте двома година навчання якщо вони сперечаються.
Все, що я хочу вам сказати: врешті психіка вашоі дитини в цій ситуації набагато важливіша за їі академічні знання. І те, як вони почуватимуться зараз, всі чотири тижні, залишиться з ними на все життя в пам'яті. Зважайте на це щодня»
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Київ вже давно це робить,а воно проснулось. Займись своїми обовязками які тобі дала Конституція,а ти займаєшся рівня нач. жека.
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Это конечно замечательно .
А пусть он теперь расскажет почему те , кто прилетают из Италии не на карантине ? Почему они свободно разезжаются по всей стране ? Это чтобы у детей подольше уроки проходили в формате видеоконференции ???
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