 Зеленский договорился с руководством украинских телеканалов о видеоуроках для школьников, - ОП. ФОТОрепортаж

В ходе встречи Глава государства отметил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение. Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
По словам Президента Украины, формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина.
Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.
Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу Президента о необходимости производства и запуска такого важного социального проекта, учитывая введение в Украине карантина.
а за рубєль, між тим, дають 1,2 цента, але скоро даватимуть у пику
https://censor.net.ua/news/3138228/yarosh_zelenskomu_ne_igrayite_rol_ottsa_natsii_u_vas_eta_rol_ne_poluchaetsya_vy_ochen_silno_falshivite
У него богатый опыт глумления над украинским языком в своей авторской передаче на Мега-радио.
Хотя...это его уровень ведения государственных дел.
На бОльшее оно не способно..
Господи, дай Украине сил пережить эту зеленую чуму!!!!
Олигархи дружно пообещали и вернули ОДИН на всех.
1. Идея и её реализация должны исходить из министерства образования.
2. По одному каналу может идти только 1 (один) урок, например, по биологии для 9-го класса по одной теме. Следующий час - только 1 (один) урок, например, по биологии для того же 9-го класса по другой теме.
Вопрос: когда дойдёт очередь до 5, 6, 7, 8 и 10 классов? (Более того, кроме уроков, канал должен вещать и что-то другое.)
Не-на-ви-жу!
Феніта ля комедія.
Директорка написала всім батькам листа із розкладом. Блін, я читаю і в мене очі повні сліз. Від того, як англійська школа ставиться до дітей, скільки в них турботи і тепла!
«Дорогі батьки школярів
Тепер вам треба займати своіх дітей різними заняттями і створити графік. У вас в планах години навчання, включно з онлайн активнощами, науковими експериментами і читанням книжок. Але є одне але...
Наші діти так само злякані, як і ми зараз. Вони не тільки чують все, що навколо відбувається, але й відчувають нашу постійну тривогу. Вони ніколи раніше такого не відчували і не бачили. І хоч ідея не ходити в школу місяць звучить класно, вони напевно уявляють собі літні канікули, а не реальність із ув'язнення вдома, не зустрічаючись із друзями
В наступні тижні ви помітите зміни в поведінці дітей. Тривогу, злість, протести, через те, що вони не можуть жити нормальним життям. Вони будуть суперечити, виносити мозок і бунтувати весь цей час. Це нормальна і очікувана поведінка в таких умовах.
Все, що дітям зараз потрібно - комфорт і любов. Відчути, що все налагодиться і буде в порядку. Значить в такі моменти забувайте про графік і навчання, залізьте під ковдру і поваляйтесь разом, пообнімайтесь. Почнітт читати якусь книжку разом, як родина. Спечіть печиво чи намалюйте картинку.
Не переживайте, що діти відстануть від програми. Всі діти зараз в одному човні і врешті буде все ок. Коли ми повернемось у класи, то ми все відкоригуємо і надолужимо в тому місці, де вони зупинились. Наші вчителі в цьому експерти! Не воюйте з дітьми через те, що вони не хочуть робити математику! Не зривайтесь на дітей через те, що вони не дотримуються графіка. Не карайте двома година навчання якщо вони сперечаються.
Все, що я хочу вам сказати: врешті психіка вашоі дитини в цій ситуації набагато важливіша за їі академічні знання. І те, як вони почуватимуться зараз, всі чотири тижні, залишиться з ними на все життя в пам'яті. Зважайте на це щодня»
А пусть он теперь расскажет почему те , кто прилетают из Италии не на карантине ? Почему они свободно разезжаются по всей стране ? Это чтобы у детей подольше уроки проходили в формате видеоконференции ???
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Скоро