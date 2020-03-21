 Необходим суровый контроль за тем, чтобы приезжающие из-за границы люди находились 2 недели на домашнем режиме, - Кличко

"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда прибывают самолеты с украинцами из-за границы необходим суровый контроль за тем, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме", - заявил Кличко в ходе видеобращения, передает Цензор.НЕТ.
Мэр добавил: "…иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции".
По словам Кличко, украинцев, которые возвращаются из-за границы, об этом не предупреждают. "Я призываю усилить контроль информирования пассажиров и соблюдение ими рекомендаций", - подчеркнул Кличко.
https://novosti-n.org/ukraine/read/253120.html
А потом продать на сторону маски, оставив нариду право пошить себе самим из старых труселей на свой вкус и цвет.
Я 3 дня тому назад вернулся к себе, в Германию, из США - по правилам Германии это зона риска. Компания запретила появляться на работе, и дал подписку городским властям, что 14 дней не буду выходитъ из собственного частного дома в пределах двора. Компания платит зарплату. За нарушение карантина, если буду пойман, обещают штраф 25000 Евро или 5 лет тюрьмы.
Больше того, моя жена на следующий день также получила оплачиваемый 14 дневный карантин в компании, где она работает, но в магазин ходить может. Документ ей для этого выдан.