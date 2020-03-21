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 Политика Украины, Киевские новости
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 Необходим суровый контроль за тем, чтобы приезжающие из-за границы люди находились 2 недели на домашнем режиме, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров Украины и Государственную пограничную службу обеспечить домашний режим тех украинцев, которые прибывают в страну.

"Отдельно хочу обратиться к правительству и пограничной службе. В эти дни, когда прибывают самолеты с украинцами из-за границы необходим суровый контроль за тем, чтобы эти люди находились 2 недели на домашнем режиме", - заявил Кличко в ходе видеобращения, передает Цензор.НЕТ.

Мэр добавил: "…иначе мы получим более 35 тысяч возможных носителей инфекции".

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По словам Кличко, украинцев, которые возвращаются из-за границы, об этом не предупреждают. "Я призываю усилить контроль информирования пассажиров и соблюдение ими рекомендаций", - подчеркнул Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3183280
 
   
 Топ комментарии
 
он, шо виявляється, коли вже десятки тисяч розповзлися по всій країні
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Вау, нарешті дійшло! А хто ж це тепер робитеме? Необходим суровый контроль за тем, чтобы приезжающие из-за границы люди находились 2 недели на домашнем режиме, - Кличко - Цензор.НЕТ 4567
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а до чого тут Віталька?
це повинен був уряд робити
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Рецепт от коронавируса от руководителя страны, в которой из 76 заболевших 15 выздоровело и ни одного не умерло:
https://novosti-n.org/ukraine/read/253120.html
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Кличку надо зажигание подрегулировать, оно у него позднее. Зе вернул в страну заробитчан, как обещал, уже, но, правда, с вирусом, но то такое.
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Піііздно! Они уже по всей стране как тараканы разбежались, кто их будет ловить и контролировать? Главное всунуть бошку в зомбоящик и объявить нариду, что "мы готовы к любому развитию ситуации". Это я не о Кличко, а о земинистрах и зебубочке.
А потом продать на сторону маски, оставив нариду право пошить себе самим из старых труселей на свой вкус и цвет.
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а за транспортний коллапс він нічого не сказав?
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С понедельника в Киеве останавливаются еще и автобусы, троллейбусы и маршрутки.
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Согласен с Виталием на все 2000%.Пять дней назад знакомый вернулся из Египта,и шоркается по городу без всяких заморочек.А когда гонишь его на расстояние два метра от себя,то еще и обижается.И таких ********* полным полно.Только вот проблемка одна возникает не разрешимая,как их заставить этот карантин выполнять,и кто будет контролировать передвижение тысяч человек,вернувшихся домой из за границы?Для этого нужны карантинные концлагеря с жестким контролем перемещения.Но это не реально,в особенности для наших можновладцив всех мастей,для которых за граница,что дом родной,а родная страна-фабрика для зарабатывания бабок.
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Уже въехало разными способами почти 1 млн. чел. О чем говорить? Теперь остается надеяться только на Бога и теплую погоду.
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Этот вышибала наглотался диоксида магния из огнетушителя на Майдане. Я вообще не понимаю, как так получилось.Его вместе с Тягнибоком послали очень далеко на Майдане, так почему они снова при власти оба. Как так получилось вообще.
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И пороха на майдане послали очень далеко, но это не помешало стать ему президентом! Единственно правильный вывод, что эти "посылания" были постановками в расчете на лохов смотрящих зомбоящик.
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Так нужно обьявить о реальном наказании, всех тех кто приехал, что если поступит сигнал от соседей или поймают, нарушение лицами карантина , БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ уголовная ответственность! Вплоть до отказа в мед помощи в случае заболевания, в первую очередь! В конец списка! Только так подействует!
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подействуют только расстрелы заражённый нарушивших карантин или утаивших это
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Пора уже полностью перекрыть въезд из-за границы.
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Да говорите реальную правду о проблеме коронавируса, для народа! Объявите народу следить за передвижением приехавших из заграници, вплодь до самостоятельного вывешивания бумаги на дверях, что в карантине по такоето число! Жосткость покарания!
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Призывальщики х*евы. В Британии людям государство оплачивает зарплату вместо работодателей чтобы они не выходили на работу, в США выдают по 1000 $ каждому и по 500 $ на ребенка, во Франции отменили плату за коммуналку, в Польше правительство выделило 52 миллиарда на поддержку людей и бизнеса. Что вы с*ки сделали чтобы люди могли не выходить на работу ?
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Завтра в Италии, количество вылечившихся, будет меньше количества умерших! Где законы специальные, для нарушетелей? ttps://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Как это в Германии.
Я 3 дня тому назад вернулся к себе, в Германию, из США - по правилам Германии это зона риска. Компания запретила появляться на работе, и дал подписку городским властям, что 14 дней не буду выходитъ из собственного частного дома в пределах двора. Компания платит зарплату. За нарушение карантина, если буду пойман, обещают штраф 25000 Евро или 5 лет тюрьмы.

Больше того, моя жена на следующий день также получила оплачиваемый 14 дневный карантин в компании, где она работает, но в магазин ходить может. Документ ей для этого выдан.
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