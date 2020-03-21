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 Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов

Кабинет Министров должен обнародовать перечень товаров, которые можно закупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-губернатор Одесской области Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ

"У меня вопрос к Кабинету Министров: есть у вас кто живой вообще? Кто-нибудь поройтесь там в аптечке, найдите нашатырь и приведите в чувство наше правительство! Итак. Во вторник (17 марта) утром! наши депутаты приняли закон "о борьбе с коронавирусом". Один из основных пунктов которого – упрощение процедур закупки жизненно необходимых сейчас товаров - таких как ИВЛ, защитные костюмы, маски и тд. То есть, это зеленый свет в период надвигающейся беды без тендерной волокиты (а значит, очень быстро) закупить все то, чего катастрофически не хватает нашим больницам. Далее Кабинет Министров в срочном порядке должен был утвердить этот перечень, чтобы города УЖЕ могли начать закупать все то, что им удалось найти. И только в пятницу (20 марта) вечером они наконец утвердили этот перечень. Ребят, проср@но 3 дня как минимум. А работы на пару часов. Ждет вся страна", - рассказал он.

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"Далее. Перечень они-то приняли, но на сайте его нет до сих пор. Это уже совсем не смешно. И хотя впереди выходные, настоятельно вас прошу – залейте текст перечня на сайт Кабмина, чтобы с ним уже имели возможность ознакомиться руководители бюджетных организаций, у которых есть финансовая возможность закупить эти жизненно необходимые товары. Просто нажмите на кнопку Надеюсь, вы осознаете, что скорость ваших действий прямо пропорциональна количеству спасенных жизней. Это как раз тот случай, когда нужно включать турборежим", - резюмировал Степанов.

Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183279
 
 
 Топ комментарии
 
73% захотелось экстремального квеста. Жизнь при "барыгах" не устраивала. Выбрали толпу недоумков во главе с полоумным скоморохом,которые неспособны элементарного сделать. "Визробилисамісеберазом", придурки.
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чтобы города УЖЕ могли начать закупать все то, что им удалось найти Источник: https://censor.net.ua/n3183279

Я тихо шла, пирожок нашла. Села, поела. Дальше пошла.
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Хронологія брехні "оманської зради". Спочатку брешеш шо у Буковелі. Потім кажеш в Омані з офіційним візитом. Потім кажеш шо приватним візитом. Кажеш шо оплатив все своїм коштом. Потім кажеш шо переліт оплитив Оман. Це як у русні в історії зі збитим Боїнгом. Сеча в очі.

В Офісі президента повідомили, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатив Оман - очільник НАЗК

Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3714
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Хронологія брехні "оманської зради". Спочатку брешеш шо у Буковелі. Потім кажеш в Омані з офіційним візитом. Потім кажеш шо приватним візитом. Кажеш шо оплатив все своїм коштом. Потім кажеш шо переліт оплитив Оман. Це як у русні в історії зі збитим Боїнгом. Сеча в очі.

В Офісі президента повідомили, що чартерний переліт Зеленського з відпустки оплатив Оман - очільник НАЗК

Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3714
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кожного місяця нова версія вони там просто забувають, що раніше брехали?

Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4154
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чтобы города УЖЕ могли начать закупать все то, что им удалось найти Источник: https://censor.net.ua/n3183279

Я тихо шла, пирожок нашла. Села, поела. Дальше пошла.
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73% захотелось экстремального квеста. Жизнь при "барыгах" не устраивала. Выбрали толпу недоумков во главе с полоумным скоморохом,которые неспособны элементарного сделать. "Визробилисамісеберазом", придурки.
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Кабміну пофіг, він вже забрав гроші з місцевих бюджетів.
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Им некогда,ЗЕтвари бабло за маски поделить немогут.
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"перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом" Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 4291
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Не, их потом облучают, должны т.е. Получается стерильная грязь.
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Володимир Омелян закликав Зеленського піти у відставку:
"Дайте спокій собі і країні. Не мучайте усіх."
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таким же как Зеленским (не профессионалом), а это точно так и есть. Вызвал к себе Порошенко, Яценюка и Гройсмана и попросил помочь в эту трудную минуту.
Это бы сказало о уме и сообразительности.
Но, похоже он глуп, а это его шанс
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Он всего-навсего - зашуганный нарк, крупней рыба нужна.
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При этом раскладе у Зеленского есть ли шанс остаться в живых и пропетлять ???????
При массовых беспорядках и анархии, к которой слуги усиленно тянут страны... знаете, у кучи людей уже не дрогнет рука . Не спасет военное положение и ЧП авакова.
А через месяц эта куча будет в 100 раз больше.
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Шо лечить собираетесь, зебилы, забыли? Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5153 Лекарства нужны - сопля же говорила. ой ппц Кабмин до сих пор не обнародовал перечень товаров, которые можно покупать по упрощенной процедуре для борьбы с коронавирусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5153
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Колбаса стала настоящая , дифицит туалетной бумаги...а=а -а
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Путь зеленкаго:
-Это не правда, дайте фото.
-Фото непонятно откуда, дайте видео
-Это не украинские маски
-Украинские но старые
-Новые но вывезеные до эпидемии
-Во время эпидемии, но маски не помагают
азаза Зеленский
----- мама мне верить, я ее лично обеждаю.. ........! Ахахаха.
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Ссср вывозил еду подчистую из Украины и продавал за границу, от голода умерли миллионы - так произошел голодомор.
Зеленский вывозит защитные маски из Украины во время пандемии в мире и продает за границу....
А знаете, возможно, голодать уже никто и не будет
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