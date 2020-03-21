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Все про:Одесса (5958) экология (1223) техногенная катастрофа (25)

 Одессе угрожает техногенная катастрофа из-за дамбы, которая сдерживает Хаджибейский лиман

На фоне распространения в стране смертельного коронавируса Одесса может оказаться на пороге еще одной эпидемии.

Из-за циклона "Юлия" дамба, которая сдерживает Хаджибейский лиман, почти полностью разрушена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "СтопКор".

Город использует Хаджибейский лиман, как основной резервуар для выпуска очищенных сточных вод и канализационных отходов, куда ежесуточно поступает 200 тысяч кубометров вод. Лиман переполняется достаточно быстро, что может привести к выходу вод за пределы его берегов. Поэтому, каждый раз, когда нагрузка на канализацию увеличивается, отходы сбрасываются вблизи пляжей. Построенный, но так и не введенный в эксплуатацию одесский Глубоководный выпуск мог бы выводить все отходы далеко в море, освободив и лиман, и пляжи от опасных стоков.

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Одессе угрожает техногенная катастрофа из-за дамбы, которая сдерживает Хаджибейский лиман 01
Как отметил профессор Одесского государственного экологического университета Александр Кулибабин, построенная одесской фирмой система Глубоководного выпуска готова на 95%, но она до сих пор НЕ задействована. По его словам, это преступление - не использовать такое сооружение: 4-х километровый ввод в море труб, насосная станция, подводящие наземные трубопроводы.

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Хаджибейский лиман, в случае освобождения от дополнительной нагрузки, перестал бы быть угрозой. Об этом местные эксперты заявляли и предупреждали об опасности на протяжении нескольких лет. В то же время государство до сих пор должно компании подрядчика деньги, из-за чего готовый на 95%, никак не запустят в работу. На реализацию проекта Глубоководный выпуск государством было выделено 575 млн гривен. Фактически профинансировано только 370 млн грн. Еще 205 миллионов на данный является задолженностью, которую признал даже Верховный суд Украины. На данный момент, через штрафные санкции эта сумма увеличивается ежедневно и уже превысила 440 млн гривен.

Одесская прокуратура пыталась оспорить решение суда, но проиграла этот спор, уже с новым составом Верховного суда. На сторону подрядчика встала и Генеральная прокуратура Украины. Подрядчик выиграл 25 судов, но до сих пор дело с места не сдвинулось.

Источник: https://censor.net.ua/n3183278
 
   
 Топ комментарии
 
С янтарем...с вырубкой лесов ..с коррупцией...ведь все наладилось....видосики животрящие чудеса творят...
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Не переживайте вы за ту дамбу...если что бубачка приедет...видосик запишет...и все наладится...
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Интересно как холера будет с коронавирусом взаимодействовать.
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Так может подсоединить к каналу и на остров Крыс)))))))))
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там даже детские грязевые санатории есть. какашкми болезни лечат
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Не переживайте вы за ту дамбу...если что бубачка приедет...видосик запишет...и все наладится...
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С янтарем...с вырубкой лесов ..с коррупцией...ведь все наладилось....видосики животрящие чудеса творят...
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Сяду в Ладу XRAY, одену маску реэкспортную из Испании, сниму в Привате бабки сижженные Барыгой, смотаюсь в Одессу маму - и доложу вам непредвзятую инфу, на канале Г=Г Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу, яка стримує Хаджибейський лиман - Цензор.НЕТ 5923
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Интересно как холера будет с коронавирусом взаимодействовать.
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Вы не о том думаете! Главное что бы Коломойский "приватбанк" получил который Порошенко у него украл!
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сначала твой бенечка скиздил деньги из привата и образовалась дырочка по моему 500 мыльярдов, эту дырочку залатали деньгами из бюджета и тем самым спасли страну от дефолта, т.к. 90 % платежей шло через приват банк, так что балабол меняй методичку.
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кстати - а вдруг друг друга грызть начнут?
ставлю на новенького!
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Холерний вібріон не боїться вірусів, але є добрим перенощиком. Одесити отримають "твікс"
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Чому не боїться? Це ж одноклітинний автономний організм.
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Не боїться, бо його віруси і ЗЄплєсєнь не не вбивають
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"хуже не будет", "какая разница?",- цитаты вождя Зеленского.
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Так твой завгар сказал шо ничё нема!?
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Тут целый день это обсуждается.
Опоздал.
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Ничего страшного. Какая разница что дерьмо на пляжи поплывет. Лучше порадуйтесь какой мост и какие дороги Зелупа строит даунбаситам. А еще скоро им построит город-сад, чтобы даунбаситы возжелали воссоедениться с процветающей и резко пахнущей Украиной
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Проблема-то с бородой, просто все ждут,когда рванёт,а деньги пилятся и пилятся.
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наоборот,теперь кошерно если обизяны луганды зальют водой грязной с шахт соседние области и часть параши (не потому ли кацапье отчасти и хочет нам это "добро" всучить?)
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Ото Бідоносцю "фортить". І тут пруха, *****....
ЗЕбуба, кидай усе і біжи у свій 95 зашквар, ти ж нєлохсорокдва!!!.
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Потому что в Одессе вор и бандит управляет - это Труханов, который половину бюджета Одессы ворует! Нормальных людей во власти нету, чтобы всюду все было нормально. Всюду проблемы! Всюду эта русская мафия во власти грабит и пилит все!
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але найстрашніше, що більшість людей того не розуміє,вони все на укр незалежність то спирають, і думають,що якби прийшов путькін,то все налагодилося б зразу ж і вони зажили б....
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Не страшно! Скоро трупов будет навалом, вот ими дамбу и подправят...
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попал братила младшой кажись - надо звонить...)))
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Где там кацапский трубоукладчик? Может он поможет достроить Одесский говнопоток-2? Одессе угрожает техногенная катастрофа из-за дамбы, которая сдерживает Хаджибейский лиман - Цензор.НЕТ 6030
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Даже стало интересно зачем во время разгорающейся в стране пандемии и продолжающейся войны Цензор вытащил эту несвежую "новость" многолетней давности
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Юля, которая недавно в гости залетала, дамбу малёха потрепала.
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Многолетней давности? Циклон Юлия был в феврале 2020.
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Эту дамбу капитально отстроили еще Румыны во время оккупации ,после этого ей ни кто капитально не занимался.Ни в советское время ни сейчас.В своё время на Хаджибее чумаки пластами кололи соль.Я- лично из тех динозавров которые там еще ловили креветку и глоську,ну и бычок там был весьма не плох.А теперь там говнохранище с пресноводной рыбой.
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