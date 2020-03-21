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 Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль

Правительство Украины готовится к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает на странице в Facebook.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном и обратился с просьбой предоставить Украине практическую помощь в преодолении этой болезни.

"Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китаю за поддержку", - сообщил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим чрезвычайной ситуации уже введен в 6 регионах Украины и придется вводить в других, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3183275
 
   
 Топ комментарии
 
на китайцев ориентироваться - плохая идея. там правды не узнать. все помнят Чернобыль? у комуняк все было хорошо, даже в то время, когда по всему миру уже во всю били тревогу.
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Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль

Всем приготовиться. Будем по этому мосту уё2ывать в Китай. Там уже отшумело. Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7375
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Пусть Зеленый Клоун сыграет на рояле Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 468
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а если заболеешь, будешь лечиться у Зеврачей? Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8004
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Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль

Всем приготовиться. Будем по этому мосту уё2ывать в Китай. Там уже отшумело. Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7375
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вот это правильно! китайские врачи научат вас качественно, уверенно врать! ) при миллионе умерших они научат вас, что надо говорить, что всего лишь 100 тыс. заразилось и уже 90 тыс. успели вылечиться ))
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на китайцев ориентироваться - плохая идея. там правды не узнать. все помнят Чернобыль? у комуняк все было хорошо, даже в то время, когда по всему миру уже во всю били тревогу.
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Україна капітулювала. Росія таки захопила Україну як і в 1918-1933. На цей раз з допомогою агентів під кодовою назвою 95 квартал (95 регіон Росії Чечня).
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кто о чем, а вшивый о бане )) ты ошибся веткой, здесь тема о коронавирусе )))
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Хто, що, і для чого зробив українцям в Україні у 1933 знаєш? паралелей не бачиш? тоді теж була всесвітня криза, між іншим.
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Та це типова 73% "упрощёнка", там предметно-конкретне мислення... які нахій паралелі...

Предметно-конкретное мышление характерно для электората Зеленского лиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой. Например, на вопрос - как вы понимаете поговорку "Яблоко от яблони недалеко падает?" отвечает: "Яблоки всегда падают недалеко от дерева". Характерно для умственной отсталости и деменций.
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та знаем мы ваши "параллели" )) у вас, 8 % меньшинства, все что происходит в мире, это явно заговор против вашего сывокудрявого хряка ))) ты молилось сегодня иконе сывочолого гетьмана? ))
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зрозуміло, значить це кацапи закрили Ухань на карантин, щоби викликати там голодомор, а тепер закрили усю Європу на карантин, щоби усіх європейців виморити голодом! )) якщо кацапи такі всемогутні, то рекомендую тобі здатися, або одразу в рай ))
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А як же китайські лікарі вже вкотре допустили розповсюдження пандемії з того ж Китаю?
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кончебели у власти - делают все, что бы развалить экономику Украины, чтобы закылись все предприятития, магазины, и украинцы начали умирать с голоду..
они бредят, если транспорт отменили, то миллионы не выйдут на бунт??
зеленский, ау.. ты еще жив?? накаков готовит государственный переворот, зеленского закроют, хач накаков надеестя, что украинцы не переживут, устроенного режимом карантина и беспредела..
не вирус страшен, а преступники сабаков, шмыгаль, и тд, которые отстранили зеленского от власти..
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Китайские врачи расскажут какие у них защитные костюмы. А у наших и масок у всех нет
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Кажи правду Шмигаль, ви тупо не знаєте що робити.
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клоуны - телепузики проводят телемост...
Это очень сильно поможет избежать пандемии короновируса в Украине... ага.
Дибилы ничего лучше не придумали, как проводить телемосты во время чумы.
Ещё авнтюриста Чумака разкопайте и пусть лечит и заряжет воду с телека, как это было в 90-х годах.
Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 621
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Это тайное послание от Чумака со скрытым текстом.
"Отрежьте Зеленскому яйца".
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А кто сделал ету ситуацию? Зачем было в Украину завозить коронавирус?
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а что еще может придумать властная сволота из телевизора??
только телемост )))
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Ой. Никак население начало подозревать что его держат за идиотов.
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Итальянские врачи озвучили важную статистику:
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей в год от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".
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Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения! -- что ты бредишь русская ты свинья ! В Норвегии люди 50-59 лет занимают первое место по заражению вирусом , а люди 40-49 лет второе
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власть готовит все, чтобы в Украине начался голод и геноцид украинцев..
власти необходимо, чтобы под любым предлогом, большинство украинцев не выжило, и не вышло на протесты..
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Не вы голосовали за эту власть ? Давай называть вещи своими именами. Вы и несёте ответственность за эту власть и будете подыхать из за своего выбора
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Поздно ! Вы зелёная власть вместе с зебилам проиграли во времени .
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Шмигаль "нє чітатєль". Вже давно все написано тими ж китайцями. Покажіть йому хтось це:

Довідник по профілактиці і лікуванню
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Нада же для ЗЕдаунов картинку сделать по ТВ.
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Наверное 1000 тон масок обратно вернут.
Хотя нет.Им нужнее мы потерпим.
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в среду сабаков объявит себя врио президента и чп.
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A его можно объявить узурпатором, и просто разнести его резиденцию из танковых орудий.
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В Бельгии число умерших от коронавируса за сутки выросло почти вдвое

Только за вчерашний день 558 человек получили положительный результат теста на COVID-19.

В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Ещё раз повторяю , зелёная власть пригрела во времени в борьбе с вирусом
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кива обязательно придёт на телемост, шоб порадовать китайцев - "секса в Украине нет!"
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Шмыгаль твоии ,Волки волки' задолбали. Ты уничтожаешь последние крохи уважения к власти.
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