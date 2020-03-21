 Готовимся к возможному ухудшению ситуации, во вторник будет телемост с китайскими врачами, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщает на странице в Facebook.
Он сообщил, что провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном и обратился с просьбой предоставить Украине практическую помощь в преодолении этой болезни.
"Китай любезно согласился в эти бесспорно тяжелые для всего мира времена сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китаю за поддержку", - сообщил Шмыгаль.
Всем приготовиться. Будем по этому мосту уё2ывать в Китай. Там уже отшумело.
Предметно-конкретное мышление характерно для
электората Зеленскоголиц с умственной отсталостью, выражается примитивной речью с формальной логикой. Например, на вопрос - как вы понимаете поговорку "Яблоко от яблони недалеко падает?" отвечает: "Яблоки всегда падают недалеко от дерева". Характерно для умственной отсталости и деменций.
они бредят, если транспорт отменили, то миллионы не выйдут на бунт??
зеленский, ау.. ты еще жив?? накаков готовит государственный переворот, зеленского закроют, хач накаков надеестя, что украинцы не переживут, устроенного режимом карантина и беспредела..
не вирус страшен, а преступники сабаков, шмыгаль, и тд, которые отстранили зеленского от власти..
Это очень сильно поможет избежать пандемии короновируса в Украине... ага.
Дибилы ничего лучше не придумали, как проводить телемосты во время чумы.
Ещё авнтюриста Чумака разкопайте и пусть лечит и заряжет воду с телека, как это было в 90-х годах.
"Отрежьте Зеленскому яйца".
только телемост )))
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/18/news/coronavirus-l-istituto-superiore-di-sanita-solo-12-le-persone-decedute-senza-patologie-pregresse-1.38605276.
Средний возраст умерших - 80 лет; количество умерших без других болезней (кроме коронавируса) - 12 (двенадцать!) из всех 3400 жертв; среднее количество патологий (кроме коронавируса) на одного умершего - 2,7.
То есть в среднем каждый умерший страдал двумя или больше проблемами из списка: гипертония, диабет, ожирение, онкология, почечная недостаточность и др., большинство из них и без вируса были в очень плохом состоянии здоровья и могли с таким же успехом умереть от простой простуды.
Кроме того важно, что из всех заразившихся 80% переносят (и, конечно, разносят) вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ, в зоне риска 4-6%инфицированных, это как раз те, по которым примерная статистика выше (с патологиями и очень плохим состоянием здоровья).
То есть из 150-200 тыс. человек, которые умирают в мире каждый день (в том числе и из-за других по количеству смертей более опасных болезней), до 1000 умирает от короны (и это на пике эпидемии, на самом деле смертей меньше), из которых большая часть условно была "при смерти" и без вируса. Так это даже не дотягивает до показателя в 650 тыс. смертей в год от сезонного гриппа, которую ВОЗ регулярно публикует и считает "почти нормой".
ВЫВОД - смертоносность и опасность вируса крайне преувеличена. В теле любого человека есть до 2,5 кг разной микрофлоры, в основном в желудке: стафило-, стрепто- и много других, возможно там всегда присутствовал коронавирус(ы). В обычных условиях эти все микроорганизмы прекрасно уживаются. Если даже вирус очень быстро распространяется (хотя, возможно, какие-то из ОРВИ или штаммов гриппа, например, испанка из 1919го распространяется даже быстрее), то (см. выше) из всех заразившихся 80% переносят вирус на ногах, 15% как простуду/грипп/ОРВИ!
Не будем разбирать, кому это может быть выгодно и для чего. Руки мыли мы и раньше. Очень правильно, что введен карантин ради тех, кто в зоне риска, и для недопущения большого наплыва больных в короткий период времени. Но крайности здесь излишни. Паника (искусственно нагнетаемая в том числе министром здравоохранения Емцем) приносит намного больше вреда, чем сам вирус, так как стресс от постоянного страха, в котором находится большинство населения (в том числе из-за непонимания реальных масштабов проблемы), очень сильно ослабляет иммунитет, люди по Украине находятся в состоянии нервного истощения!
Паника убивает больше украинцев, чем сам вирус, являющийся самым обычным сезонным ОРВИ. Это явление надо срочно прекратить путем подробного освещения проблемы, а не нагнетания ситуации риторикой "это только начало" и "самое худшее впереди".
власти необходимо, чтобы под любым предлогом, большинство украинцев не выжило, и не вышло на протесты..
Довідник по профілактиці і лікуванню
Хотя нет.Им нужнее мы потерпим.
Только за вчерашний день 558 человек получили положительный результат теста на COVID-19.
В Бельгии за последние сутки от вызванной коронавирусом болезни COVID-19 умерли 30 человек, таким образом общее количество жертв на данный момент составляет 67.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.
Ещё раз повторяю , зелёная власть пригрела во времени в борьбе с вирусом