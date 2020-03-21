 Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможни, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно нелегального вывоза масок (респираторов) из Украины в Испанию. В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно. Постановление Правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности масок и респираторов, было принято 11 марта 2020 и вступило в силу после опубликования. Таможня выполняет законы. После введения запрета Таможня остановила вывоз 260 тыс. масок и респираторов за границу", - рассказали в Гостаможне.

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