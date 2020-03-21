 Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможни, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно нелегального вывоза масок (респираторов) из Украины в Испанию. В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно. Постановление Правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности масок и респираторов, было принято 11 марта 2020 и вступило в силу после опубликования. Таможня выполняет законы. После введения запрета Таможня остановила вывоз 260 тыс. масок и респираторов за границу", - рассказали в Гостаможне.
Радуцький Разумкову: вивезли все маски. Більше немає.
Разумков Радуцькому: прийнято. оголошуємо заборона на вивіз
Ще одне підтвердження, що зараз при владі, мародери.
У Китаї епідемія буяла буйним цвітом, Україна здійснювала "легальні поставки". Дуже "смішно"!
На розвантаженні люди в рестіраторах. З 3 числа до 16 (понеділок) мікроавтобус їхав з України до Іспанії?
Всё легально, на высшем государственном уровне в лице президента, кабмина, ВР.
Страна должна знать этих своих героев-"небарыг", которые "не наживаются" на войне с коронавирусом.
Партия "Европейская солидарность" создала сайт волонтерской помощи пенсионерам и одиноким украинцам, для помощи в закупке продуктов или лекарств.
Также "ЕС" закупает маски, тесты. Первые несколько тысяч масок уже поступили и будут переданы адресатам.
Каждый нардеп от "ЕС" передал в фонд борьбы с вирусом по 35000 грн.
Ринат Ахметов закупает 20 000 тестов.
Спортклуб "Ваш тренер" выделил 500 000 грн.
Компания "Биофарма" закупила оборудование на 5 млн грн. В городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы, микроскопы и прочее. Кроме того, компания выделяет 500 000 грн поддержки пенсионерам, каждую неделю.
"Сильпо" предлагает работу тем, кто из-за карантина остался без работы. Принимают заявки от соискаталей и передают своим HR по всей стране. Курьеры, грузчики, водители. и пр. - сейчас нужны.
Виктор Пинчук закупает 10 ИВЛ для больниц в областных центрах
Еще от фонда Порошенко, помимо уже отремонтированных 10 ИВЛ и закупленных ремкомплектов:
Васильковская ЦРБ в течение нескольких дней получит газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002.
Обуховская ЦРБ также получит 10 пульсоксиметров SHO-6002 уже до конца этой недели, сообщил Коненко 18 марта.
Также заказано необходимое количество кислородных концентраторов для обеих больниц. В целом это 13 аппаратов.
"Новая почта" выделила 25 000 000 грн.
"Эпицентр" направляет на помощь 1% от оборота и 100 ИВЛ.
UFuture - 2 ИВЛ
Жебривские выделили 10 000 000 грн.
"Приват-банк" приобрел несколько ИВЛ - в Одессу, Лисичанск, Киев
Lifecell сделал бесплатными звонки на номера различных сервисов МОЗ
Джек Ма выделил для Украины тестов на 80 000 000 долларов
Вакарчук - 1 миллион гривен
Монобанк - включил кэшбек 20% на значительное число онлайн-оплат для всех держателей карт
бизнесмены Евгений Черняк ("Хортица"), Андрей Пышный ("Ощадбанк"), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федорив, Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming) - 9 ИВЛ, экспресс-тесты и маски
Жеваго - помощь медицине Полтавской области
Владелец магазинов "Аврора" Лев Жиденко - 7.7 млн. грн. в Полтавской области
"Энзим" и "Кормотех" - 4 млн. грн.
Экс-губернатор Одесской области Степанов - 1 ИВЛ
"СН" Холодов - 1 ИВЛ
Moneyveo - 3 млн. грн
Львовская IT-компания компания SoftServe объявила, что выделит 10 млн грн на медицинские нужды
И ТОЛЬКО ОСЛОБОРОДЬКО СО СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ НЕ ДАЛ НИКУЯ
Фура шла 15 суток в Испанию? 15 суток!!! Так грузы из Китая идут!
Ну да испанское правительство молодцы, они позаботились заранее!
Надо просто посмотреть им в глаза! (с)