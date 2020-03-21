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 Политика Украины
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 Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании. ДОКУМЕНТ

После введения запрета Таможня остановила вывоз из Украины 260 тыс. масок и респираторов за границу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможни, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно нелегального вывоза масок (респираторов) из Украины в Испанию. В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно. Постановление Правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности масок и респираторов, было принято 11 марта 2020 и вступило в силу после опубликования. Таможня выполняет законы. После введения запрета Таможня остановила вывоз 260 тыс. масок и респираторов за границу", - рассказали в Гостаможне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Испанский телеканал показал разгрузку респираторов из Украины. ФОТО

Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании 01
Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании 02
Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании 03
Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании 04
Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании 05
Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании 06

Источник: https://censor.net.ua/n3183273
 
 
 Топ комментарии
 
Митниця ОФІЦІЙНО підтвердила, що Україна продала маски в Іспанію на початку березня.

Ще одне підтвердження, що зараз при владі, мародери.

У Китаї епідемія буяла буйним цвітом, Україна здійснювала "легальні поставки". Дуже "смішно"!
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Звичайно, спочатку заробили, а потім заборонили. Так працюють схеми.
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азбука морзе:
Радуцький Разумкову: вивезли все маски. Більше немає.
Разумков Радуцькому: прийнято. оголошуємо заборона на вивіз
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Вопрос в том, почему так долго тянули с запретом экспорта средств защиты...
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Это все,что надо знать о наших "министрах" и их " советниках",эти люди не способны смотреть даже на пол шага вперед!
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Нє-нє-нє, хлопці! Нефьодов особисто тряс бородою в ефірі, що ніякі маски кордон не перетинали... Ви там між собою домовтеся - чи ви всрались, чи ви ***********... А то плутанина якась.
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Звичайно, спочатку заробили, а потім заборонили. Так працюють схеми.
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а тепер гроші за невивезені маски повинні відбити українці, тому їм зараз нав"зують носити їх у транспорті. краще б медиків забеспечили. так нє.
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"Формально таможня права. А по сути саботаж, конечно"
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Митниця ОФІЦІЙНО підтвердила, що Україна продала маски в Іспанію на початку березня.

Ще одне підтвердження, що зараз при владі, мародери.

У Китаї епідемія буяла буйним цвітом, Україна здійснювала "легальні поставки". Дуже "смішно"!
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Да не надо про эти респираторы...давайте лучше расскажите про маски из госрезерва...которые зеленое стадо смародерило...
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Легальный легальным,а кто мешает их обявить не сертификоваными и пустить на черный рынок с наваром в 400-500 процентов и замечу на государственном уровне.
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В Іспанії карантин ввели 14/03/2020. І навіть зараз в Іспанії більшість людей ходить без масок та респіраторів.

На розвантаженні люди в рестіраторах. З 3 числа до 16 (понеділок) мікроавтобус їхав з України до Іспанії?
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А потім, заднім числом давати в ефір "новини" це не по іспанськи. Якщо щось розвантажували і знімали, то це приблизно дата ефіру. Відняти максимум 4 дні на дорогу.
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А чому лише 2 та 6 березня? Давайте по повній - то ще Порох домовився вивезти, зебобіки просто змушені були виконати контракт!
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Все законно, сейчас мы вам бумажку напишем. А вы, украинцы, подыхайте.
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Ну конечно легальной!Сколько вы получили,суки?Или вы не знали о короновирусе?Вас давно всех без исключения пересажать надо,вы думаете только о своём кармане,а страна и народ вам по барабану.
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Зачем сажать. Они уже своими реваншами показали, что только пуля в череп их угомонит.
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Всё правильно. Легально грабят Украину, легально уничтожают Украину, легально сдают Украину пуйлу.
Всё легально, на высшем государственном уровне в лице президента, кабмина, ВР.
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Тоді це мародерська змова: домовились швиденько все збути, бо знали день постанови?!
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FFP3 - это респиратор с хорошей защитой, медикам таких очень не хватает.

Страна должна знать этих своих героев-"небарыг", которые "не наживаются" на войне с коронавирусом.
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если бьі и страна решила покупать єти маски, то ничего бьі не вьівозили. а вьівозили только потому что людям надо зарабатьівать, ведь они их проихводят, и бьіл спрос, но только не в Украине. а тут жаренньій петух...
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Все вірно - це тільки повні ЗЕдебіли можуть вивозити незаконно а "розумні" ЗЕдебіли все роблять по законах які самі для себе ухвалюють тільки от народ їм під ногами вештається і також маски хоче щоб вижити!!!
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Сейчас зеленое стадо все ворует легально...украли...документы намалевали...и все пучком...
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Что,в Украине никто и слыхом не слыхивал о коронавирусе 2-го и 6-го марта??? Зеленая плесень барыжит на горе. А ну зеля-бегом на стадион лепить отмазки. А,ну да-ЧП в Украине объявили. Как удобно.
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станом на 3 березня вже було десь так

Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании - Цензор.НЕТ 68
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Корпорация "Рошен" приобретает 10 тысяч защитных костюмов для медиков, и это только первая поставка. Об этом сообщила директор по развитию социальных проектов "Рошен" Ирина Пономаренко.

Партия "Европейская солидарность" создала сайт волонтерской помощи пенсионерам и одиноким украинцам, для помощи в закупке продуктов или лекарств.

Также "ЕС" закупает маски, тесты. Первые несколько тысяч масок уже поступили и будут переданы адресатам.

Каждый нардеп от "ЕС" передал в фонд борьбы с вирусом по 35000 грн.

Ринат Ахметов закупает 20 000 тестов.

Спортклуб "Ваш тренер" выделил 500 000 грн.

Компания "Биофарма" закупила оборудование на 5 млн грн. В городскую инфекционную больницу купили два аппарата ИВЛ, микроскопы, микроскопы и прочее. Кроме того, компания выделяет 500 000 грн поддержки пенсионерам, каждую неделю.

"Сильпо" предлагает работу тем, кто из-за карантина остался без работы. Принимают заявки от соискаталей и передают своим HR по всей стране. Курьеры, грузчики, водители. и пр. - сейчас нужны.

Виктор Пинчук закупает 10 ИВЛ для больниц в областных центрах

Еще от фонда Порошенко, помимо уже отремонтированных 10 ИВЛ и закупленных ремкомплектов:
Васильковская ЦРБ в течение нескольких дней получит газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002.
Обуховская ЦРБ также получит 10 пульсоксиметров SHO-6002 уже до конца этой недели, сообщил Коненко 18 марта.
Также заказано необходимое количество кислородных концентраторов для обеих больниц. В целом это 13 аппаратов.

"Новая почта" выделила 25 000 000 грн.

"Эпицентр" направляет на помощь 1% от оборота и 100 ИВЛ.

UFuture - 2 ИВЛ

Жебривские выделили 10 000 000 грн.

"Приват-банк" приобрел несколько ИВЛ - в Одессу, Лисичанск, Киев

Lifecell сделал бесплатными звонки на номера различных сервисов МОЗ

Джек Ма выделил для Украины тестов на 80 000 000 долларов

Вакарчук - 1 миллион гривен

Монобанк - включил кэшбек 20% на значительное число онлайн-оплат для всех держателей карт

бизнесмены Евгений Черняк ("Хортица"), Андрей Пышный ("Ощадбанк"), Владимир Яценко (Monobank), Тимур Новиков, Роман Скударь, Андрей Федорив, Артур Михно и Андрей Боровик (Work.ua), Алена Дегрик (LeoGaming) - 9 ИВЛ, экспресс-тесты и маски

Жеваго - помощь медицине Полтавской области

Владелец магазинов "Аврора" Лев Жиденко - 7.7 млн. грн. в Полтавской области

"Энзим" и "Кормотех" - 4 млн. грн.

Экс-губернатор Одесской области Степанов - 1 ИВЛ

"СН" Холодов - 1 ИВЛ

Moneyveo - 3 млн. грн

Львовская IT-компания компания SoftServe объявила, что выделит 10 млн грн на медицинские нужды
И ТОЛЬКО ОСЛОБОРОДЬКО СО СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ НЕ ДАЛ НИКУЯ
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Зато взяли не кисло...госрезерв вычистили от масок и защитных костюмов под ноль...
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Испания расчищалась в USD? А что так выгодней ей, чем в Евро?
Фура шла 15 суток в Испанию? 15 суток!!! Так грузы из Китая идут!
Ну да испанское правительство молодцы, они позаботились заранее!
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Шо, как видос всплыл, так пришлось признатся? А как вертелись суки...
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"Аякжиж. Другого березня ніякого COVID ще і в сраці не було. Я ще й здивувався - навіщо іспанцям ті респіратори, мо красить будуть, а мо дерева бризкать." - сказав Міша Радуцький.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ і банда- справжні мародери і бариги ! "Рошен" -просто дитяча забавка! Лицеміри і брехуни квартальні !
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Почему то Испания расчехлилась и закупила маски в Украине, а наши тупо дурочку включили и продали. И кто заботится о своих гражданах ? Думай Те..
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Таким образом ЗЕбилы были уверенны что к клоунам вирус не прицепится и предпринимать меры нет необходимости. А зачем? Главное ***** подмахнуть.
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так а с таможни какой спрос ...вопрос в том что падлы знали о пандемии и не прикрыли вывоз , за такое надо в казематы кидать , но это не с такой владой
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Рашка заблокировала транзитный ввоз марли для масок в Украину!
Надо просто посмотреть им в глаза! (с)
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Радуцький злодій- брехло цинічне й вбивця українців!
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Все страны должны помогать друг другу, это благородно.
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В сталінські часи за таке б розстріляли разом з сім`ями, а родини і навіть перехожих, які з ними зустрічались на вулиці вивезли б на Соловки. А сьогодні це просто жидівський гешефт.
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