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 Политика Украины
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 Полиция открыла дело из-за сокрытия инфицированным коронавирусом жителем Житомира информации о перевозке туристов в Австрию

Правоохранители расследуют информацию об укрытии больным коронавирусом жителем Житомира сведений о причастности к перевозке туристов в Австрию и обратно в Украину

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство открыто по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - сказано в сообщении.

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Так, в настоящее время правоохранителями установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщалось, 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. По его словам, заболевший - 56-летний житель Житомира, который вернулся из Австрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3183272
 
 
 Топ комментарии
 
Надо исходить из того, что из за его брехни люди могут умереть. Ле 8 ему надо впаять, сволоте рагульской брехливой.
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Ты тупой ЗЕбобик,признаки короновируса как при ОРВИ,как он мог знать? ты тупой путиносос
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Ну понеслась...аваковские птенцы сейчас лапами землю рыть будут..на вирусе дела строчить...
С преступностью то бороться оно такое...самих себя не поборешь..
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Надо исходить из того, что из за его брехни люди могут умереть. Ле 8 ему надо впаять, сволоте рагульской брехливой.
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Можливо клоун взагалі не в курсі ситуації,а всякі радники йому тупо лапшу вішають.
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Да ЗЕ под коксом как всегда,оно в себя еще непришло.Немного отойдет о кокса,даст с коронной улыбочкой пресс конференцию.
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Ты тупой ЗЕбобик,признаки короновируса как при ОРВИ,как он мог знать? ты тупой путиносос
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А при ОРВИ можно людей заражать, тупица? Тем более, когда всем известно о пандемии коронавируса?
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что известно ?
при орви я не так давно сидел в очереди в поликлинике с температурой
39,5 часок, и ничего, или что делать надо было ?
самому больничный нарисовать ?
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А причем тут поликлиника? В поликлинику идут именно заболевшие.
Тут же - напротив - к перевозке пассажиров, приготовлению пищи в общепитах, воспитанию детей и тд не допускаются люди, имеющие заразные заболевания.
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Инкубационный период-14 дней. Он их возил будучи якобы "здоровым".
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ЗЕтупица,даже на вид здоровый человек без признаков температуры может быть носителем вируса.Даже об этом неподозривая.Это дело филькина грамота,ЗЕбилы тупят на каждом шагу.
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Не будь поцом ты же не в курсе ситуации
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кроме того, его обвиняют, что он что то не рассказал ,
человек болен, но должен мусорам идти докладывать ?
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На момент контакту з туристами підозрюваному був поставлений діагноз відповідним фахівцем? Якщо ні, то усі тусуються лісом.
А якщо він не був проанкетований та попереджений під підпис на кордоні, то взагалі нікому нічого не винен
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Он этот тупой рагуль не хотел давать инфу с кем он был даже после того как был получен положительный результат на вирус и полиции пришлось самим выявлять тех людей с которыми он контактировал
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А з якого придуру він зобов'язаний це робити? Він когось трахнув після встановлення діагнозу? Чи може є відкрита карна справа?
А в поліції голова болить через довбнів на таможні - це їхнє лайно.
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путиносос,бегом в аптеку за маской.Опа а в продаже нет.ЗЕскот **...й.
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Не матюкайся.
Коровавирус таких любит.
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Хочется ЗЕ бить по лицу с ноги,довели страну и людей тупицы.
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А ты попробуй пригнуться.
Может достанешь?
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на всякий случай советую всем отключить геолокацию,
а лучше и выключать мобильные,
иначе милиция найдёт и оштрафует
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)))) я думаю, шо выключение смартфона сегодня уже не решение. вряд ли сейчас во всех таких дивайсах батареи сделаны не доступными для извлечения и именно потому они идут "моноблоком".
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не скажу, можно проверить, выключенный на потребление ,
схемы нет, софт тоже не расковырять, но можно батарею на счётчик потребления
поставить, по идее часы продолжают работать, что то значит живёт,
в целом есть много старых добрых кнопочных телефонов,
но общаться с голодными аваковскими неохота
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можно легко предположить, шо живут не только "часы" и он, минимум, шлёт, как и слал, свою геолокацию. думаю даже без того, по согласию она была "включена" или по умолчанию так и работает без согласия
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в целом даже старая мобила проявляет активность, рывками
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не часто, но есть потребление, видимо сообщает что то сети, короче только съём батареи
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Патрульная полиция в Днепре без масок ездит.Когда оштрафуют?
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Тоді, коли почнеться суд над зеленою сволотою, яка запустила інфекцію в Україну
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вопрос = откуда кто узнал, что человек жертва эпидемии китайского вируса ?
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Пандемию для кого объявили? А был бы у него грипп, а не коронавирус - это значит - можно было людей возить и заражать?
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вам показать фото маршруток в киеве и километровых очередей
людей без масок ? он не знал про вирус, просто не сказал , что ездил
куда то, вы не понимаете, что милиции нужны его деньги, а не
карантин или обсервация ?
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Вибачте за капс...але - ДЕ ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРИБУЛИХ З РОССІЇ ТА БІЛОРУССІЇ???
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При тому, що у Россії практично нема кордону з Китаєм!
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что он скрывал ? кто и когда провёл тест ?
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Мудро. По зебільноу. Люди боятимуться штрафу, сидітимуть до останнього, боячись в лікарню звертатись.
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Та ні - люди, боятимутсья штрафів і не будуть заражати інших людей.
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вы издеваетесь ? как он может скрывать, когда он паспотрт предъявлял
при прохождении границы, может он в сговоре с пограничниками ?
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Ну понеслась...аваковские птенцы сейчас лапами землю рыть будут..на вирусе дела строчить...
С преступностью то бороться оно такое...самих себя не поборешь..
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***, а що, він знав про те, що в нього коронавірус, коли перевозив? Ні, це вже свідчить лише про те, що чинна влада вже остаточно згнила.
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главное куда смотрели пограничники ...
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Как будет допрос больного коронавирусом проходить?
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У транспорті не більше 10 людей...якщо вже так, то що заважало приблизно те ж саме зробити у метро?!
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Вообще нужно как в китае -растрел по законам тяжелого времени потому как таких же самых процентов 50 из общего количества нарита
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Коли судитимуь зелену гниду, що пустила інфекцію в Україну ?
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Кстати, нардеп Шахов тоже должен ответить после выздоровления.
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он что, самолёт с подпольного аэродрома поднимал ?
аваковские оголодали за время войны и решили поживиться ?
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