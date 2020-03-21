 Полиция открыла дело из-за сокрытия инфицированным коронавирусом жителем Житомира информации о перевозке туристов в Австрию

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
"Уголовное производство открыто по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - сказано в сообщении.
Так, в настоящее время правоохранителями установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.
Как сообщалось, 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. По его словам, заболевший - 56-летний житель Житомира, который вернулся из Австрии.
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при орви я не так давно сидел в очереди в поликлинике с температурой
39,5 часок, и ничего, или что делать надо было ?
самому больничный нарисовать ?
Тут же - напротив - к перевозке пассажиров, приготовлению пищи в общепитах, воспитанию детей и тд не допускаются люди, имеющие заразные заболевания.
человек болен, но должен мусорам идти докладывать ?
А якщо він не був проанкетований та попереджений під підпис на кордоні, то взагалі нікому нічого не винен
А в поліції голова болить через довбнів на таможні - це їхнє лайно.
Коровавирус таких любит.
Может достанешь?
Угораздило ж тебя.
а лучше и выключать мобильные,
иначе милиция найдёт и оштрафует
схемы нет, софт тоже не расковырять, но можно батарею на счётчик потребления
поставить, по идее часы продолжают работать, что то значит живёт,
в целом есть много старых добрых кнопочных телефонов,
но общаться с голодными аваковскими неохота
людей без масок ? он не знал про вирус, просто не сказал , что ездил
куда то, вы не понимаете, что милиции нужны его деньги, а не
карантин или обсервация ?
при прохождении границы, может он в сговоре с пограничниками ?
С преступностью то бороться оно такое...самих себя не поборешь..
аваковские оголодали за время войны и решили поживиться ?