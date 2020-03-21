 Полиция открыла дело из-за сокрытия инфицированным коронавирусом жителем Житомира информации о перевозке туристов в Австрию

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство открыто по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация об укрытии сведений больным COVID-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину", - сказано в сообщении.

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Так, в настоящее время правоохранителями установлено, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.

Сейчас полицейские устанавливают их контакты, место проживания и общаются с ними относительно цели недавнего визита за границу, а также объясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщалось, 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. По его словам, заболевший - 56-летний житель Житомира, который вернулся из Австрии.