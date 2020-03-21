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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Винницкая область (614) карантин (757) Херсонщина (872) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2

В Винницкой области по состоянию на 21 марта медики проверяют два новых подозрения на коронавирус, 13 случаев не подтвердились.

Об этом сообщает Винницкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21 марта в Винницкой области вирусологической лабораторией областного лабораторного центра уже протестирован биологический материал от тринадцати человек с подозрением на Covid-19. Как результат - не подтвержден ни один случай на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Однако глава облгосадминистрации сообщил, что имеем снова два новых подозрения на Covid-19", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, лица, у которых подозревают коронавирус, прибыли с эпидемической территории. Они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением.

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Сейчас состояние пациентов стабильное. Определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

В больницах области развернуты 290 инфекционных коек, из них - 89 боксов и 51 полубокс.

На Херсонщине пока не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, пять человек госпитализированы с подозрением относительно возможного заболевания Covid-19, среди них один ребенок, написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook .

"На сегодняшний день в регионе не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом. Есть 5 подозрений относительно возможного заболевания Covid-19, из них 1 ребенок. Все госпитализированы, ждем результаты анализов из Киева", - отметил Гусев.

На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183271
 
 
 Топ комментарии
 
Легкие поражает короновирус.
Мозг поражает кварталовирус.
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Ага!
боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!
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бубочка выровняет...всем надышит одинаково.
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Вы не правы сейчас сатанистов с московского шаманату называют не Одеский митрополит а митрополит с Одессы! А это как говорят в Одессе большая разница!
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Трутни общества.
Видно ,что мудилам в рясах нечем заняться.
Там бабла немерено но ни одна падла ИВЛ хер купит.
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Легкие поражает короновирус.
Мозг поражает кварталовирус.
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Ага!
боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!
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Ну и зачем было завозить вирус в Украину? Чтобы теперь ныть? танцуйте и веселитесь дебилы.
Точно так же в 2014 завозили в Украину росийских боевиков автобусами и поездами и рассказывали что не нужно паники все договорено
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Ну зебилі что с них взять? У них положительного только реакция Васермана и на короновирус! Нодо біло всех возвращающихся определять на карантин. уже вирус может лсьтановить только полная карантинизация населения!
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100%-это я уже давно пишу но дэбилам промывают мозг о том что там же нашти украинцы а то что здесь начнется ад кромешный остановится и рухнет экономика у одноклеточного нарита мозгов не хватает
Вас же уничтожают прямо у вас на глазах
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Еще вчера за херсон была информация но ее всячески замалчивают дабы не подымать панику и успеть завести в страну тысячи инфецированных
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Кличко: розпочинаю онлайн-трансляцію термінового звернення до киян

https://www.youtube.com/watch?v=d1OmicEayg8&feature=emb_logo
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Київ посилює запобіжні заходи з 23 березня громадський транспорт тільки для медпрацівників, працівники стратегічних підприємств, продуктових магазинів. Всі підприємства одержать перепуски. Всі інші користуватися громадським транспортом не зможуть.

На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2 - Цензор.НЕТ 5407
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починає проявлятись істинний стан справ
зелена дрисня зробила диверсію проти власного народу тим, що розікрала та розпродала засоби захисту, тим, що не помістила у карантин прибуваючих з-за кордону, тим, що не запаслася тестами, тим, що брехала про кількість заражених
зедрисня - злочинці, вороги України
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