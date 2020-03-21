 На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2

Об этом сообщает Винницкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21 марта в Винницкой области вирусологической лабораторией областного лабораторного центра уже протестирован биологический материал от тринадцати человек с подозрением на Covid-19. Как результат - не подтвержден ни один случай на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Однако глава облгосадминистрации сообщил, что имеем снова два новых подозрения на Covid-19", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, лица, у которых подозревают коронавирус, прибыли с эпидемической территории. Они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами, - МИД

Сейчас состояние пациентов стабильное. Определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

В больницах области развернуты 290 инфекционных коек, из них - 89 боксов и 51 полубокс.

На Херсонщине пока не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, пять человек госпитализированы с подозрением относительно возможного заболевания Covid-19, среди них один ребенок, написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook .

"На сегодняшний день в регионе не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом. Есть 5 подозрений относительно возможного заболевания Covid-19, из них 1 ребенок. Все госпитализированы, ждем результаты анализов из Киева", - отметил Гусев.