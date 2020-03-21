 На Херсонщине с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек, на Виннитчине - 2

Об этом сообщает Винницкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 21 марта в Винницкой области вирусологической лабораторией областного лабораторного центра уже протестирован биологический материал от тринадцати человек с подозрением на Covid-19. Как результат - не подтвержден ни один случай на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией. Однако глава облгосадминистрации сообщил, что имеем снова два новых подозрения на Covid-19", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, лица, у которых подозревают коронавирус, прибыли с эпидемической территории. Они находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением.
Сейчас состояние пациентов стабильное. Определены контактные лица, которые самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.
В больницах области развернуты 290 инфекционных коек, из них - 89 боксов и 51 полубокс.
На Херсонщине пока не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом, пять человек госпитализированы с подозрением относительно возможного заболевания Covid-19, среди них один ребенок, написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook .
"На сегодняшний день в регионе не подтвержден ни один случай заболевания коронавирусом. Есть 5 подозрений относительно возможного заболевания Covid-19, из них 1 ребенок. Все госпитализированы, ждем результаты анализов из Киева", - отметил Гусев.
Видно ,что мудилам в рясах нечем заняться.
Там бабла немерено но ни одна падла ИВЛ хер купит.
Мозг поражает кварталовирус.
боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!
Точно так же в 2014 завозили в Украину росийских боевиков автобусами и поездами и рассказывали что не нужно паники все договорено
Вас же уничтожают прямо у вас на глазах
https://www.youtube.com/watch?v=d1OmicEayg8&feature=emb_logo
зелена дрисня зробила диверсію проти власного народу тим, що розікрала та розпродала засоби захисту, тим, що не помістила у карантин прибуваючих з-за кордону, тим, що не запаслася тестами, тим, що брехала про кількість заражених
зедрисня - злочинці, вороги України