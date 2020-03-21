 Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь сначала Дубинский, а затем сливные бачки Зик и 112 начали разгонять новость, мол я неправильно заполнила декларацию, а позже и вообще - Антикорупционерку Устинову поймали на коррупционном преступлении!!. Так, как я это уже все проходила во времена кумовьев Луценко-Порошенко, когда за мной бегали СБУшники и я узнавала о том, что у моего Леши есть 11 квартир (хотя это было бы приятной неожиданностью), о том, что я училась в деревобробном ПТУ, и вообще Леша - не Леша, а Сергей. Открывали на меня и уголовные производства - за препятствование журналисту, какие-то разворованные миллионы у американского посольства - после чего американское посольство делало официальные заявления, что деньги нам не выделяли и это все политические преследования. И здесь снова - власть новая, а темники и грабли все те же", - рассказала она.
"Так вот объясню и Дубинскому, и всем прихвостням, что квартиру я купила, работая в международной компании, где моя зарплата была намного выше той, на которую я пошла работать в общественную организацию, хотя таким, как он, этого видимо не понять. Все документы на квартиру и цены у меня копейка в копейку совпадает с суммой, которую я заплатила 6 лет назад, поэтому советую поискать лучше, откуда у его мамы-пенсионерки деньги на такую любовь к скорости. Но последний абзац "расследователей" заставил меня долго смеяться, как и всем выпускникам Украинской программы в Стэнфорде. "Журналист"-расследователь Дубинский утверждает, что стоимость аренды жилья, которое я снимала в Стэнфорде дороже 80 000 грн, и подпадает под декларирование. Вот только проблема в том, что вместо того, чтобы указать мое реальное жилье, он указал учебный корпус Стэнфордского университета. Извините, но это уже реально гребаный стыд, а не экс-журналистика. Если что - стоимость моей квартиры, в 15 мин. езды от Стэнфорда, в другом городе, стоила 2500 долл., что было меньше суммы, подпадающей под декларацию, поэтому я указывала доход - вернее мою стипендию, но не указывала съемное жилье в то время , когда была студенткой! О боже КАРУПЦИЯ !!! Кстати если что - то многие американские экс-послы, Фрэнсис Фукуяма и другие уважаемые люди, которых мы иногда собирали в гости вместе с другими стипендиатами - точно подтвердят", - добавила Устинова.
"Кстати объясните еще тем "расследователям", что декларацию об этом всем я вообще подавала, как активист, будучи студенткой, а не народным депутатом. И подавала ее исключительно потому, что это была моя добрая воля, чтобы показать прозрачность. Я понимаю, что такое нашествие на меня только начало, но послушайте там Дубинские и Ко - ну хоть не настолько по-тупому это делайте, а то реально смешно от такого уровня становится. Хотя скажу честно, когда начинается такое да еще и от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно", - резюмировала Устинова.
Налоги уже заплатил или ждёт пока мразь-шарий с портняжкой его долго и мучительно на атомы в суде разбирать личную и унылую жизнь в суде будут?
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
Нет уж - должна съесть все сполна, что поселяла своим же руками ! Будет ей урок. И ее лёше или Сергею ибо мне на неё абсолютно пох
https://prm.ua/ru/verhovnyiy-sud-podtverdil-chto-antikorruptsioner-shabunin-perevel-na-svoy-flp-1-7-mln-grn/
ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов 1,7 млн грн, ООО Устинова - 1,86 млн грн, Дарья Каленюк - 130 тыс. грн
ТОВАРІЩІ, я вчєра відєл ЛЄНІНА!!!
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
за 3 года в американской тюрьме на мороженке так подобреет, шо в дверь без смазывания салидолом боков, и в профиль не пройдет.
шлите короче, заждались
И больше ничего