 Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь сначала Дубинский, а затем сливные бачки Зик и 112 начали разгонять новость, мол я неправильно заполнила декларацию, а позже и вообще - Антикорупционерку Устинову поймали на коррупционном преступлении!!. Так, как я это уже все проходила во времена кумовьев Луценко-Порошенко, когда за мной бегали СБУшники и я узнавала о том, что у моего Леши есть 11 квартир (хотя это было бы приятной неожиданностью), о том, что я училась в деревобробном ПТУ, и вообще Леша - не Леша, а Сергей. Открывали на меня и уголовные производства - за препятствование журналисту, какие-то разворованные миллионы у американского посольства - после чего американское посольство делало официальные заявления, что деньги нам не выделяли и это все политические преследования. И здесь снова - власть новая, а темники и грабли все те же", - рассказала она.

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"Так вот объясню и Дубинскому, и всем прихвостням, что квартиру я купила, работая в международной компании, где моя зарплата была намного выше той, на которую я пошла работать в общественную организацию, хотя таким, как он, этого видимо не понять. Все документы на квартиру и цены у меня копейка в копейку совпадает с суммой, которую я заплатила 6 лет назад, поэтому советую поискать лучше, откуда у его мамы-пенсионерки деньги на такую любовь к скорости. Но последний абзац "расследователей" заставил меня долго смеяться, как и всем выпускникам Украинской программы в Стэнфорде. "Журналист"-расследователь Дубинский утверждает, что стоимость аренды жилья, которое я снимала в Стэнфорде дороже 80 000 грн, и подпадает под декларирование. Вот только проблема в том, что вместо того, чтобы указать мое реальное жилье, он указал учебный корпус Стэнфордского университета. Извините, но это уже реально гребаный стыд, а не экс-журналистика. Если что - стоимость моей квартиры, в 15 мин. езды от Стэнфорда, в другом городе, стоила 2500 долл., что было меньше суммы, подпадающей под декларацию, поэтому я указывала доход - вернее мою стипендию, но не указывала съемное жилье в то время , когда была студенткой! О боже КАРУПЦИЯ !!! Кстати если что - то многие американские экс-послы, Фрэнсис Фукуяма и другие уважаемые люди, которых мы иногда собирали в гости вместе с другими стипендиатами - точно подтвердят", - добавила Устинова.

"Кстати объясните еще тем "расследователям", что декларацию об этом всем я вообще подавала, как активист, будучи студенткой, а не народным депутатом. И подавала ее исключительно потому, что это была моя добрая воля, чтобы показать прозрачность. Я понимаю, что такое нашествие на меня только начало, но послушайте там Дубинские и Ко - ну хоть не настолько по-тупому это делайте, а то реально смешно от такого уровня становится. Хотя скажу честно, когда начинается такое да еще и от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно", - резюмировала Устинова.











