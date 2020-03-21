EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  8165  51
Материалы по теме:
Все про:Коломойский (1303) Медведчук (1029) фейк (262) электронное декларирование (711) НАПК (813) 112_Украина (56) ZIK (15) Дубинский (84) Устинова (31)

 Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках. ДОКУМЕНТ

Нардеп Александра Устинова ("Голос") заявила о распространении в отношении неправдивой информации каналами "Зик" и "112", а также нардепом от СН Александром Дубинским.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп от "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь сначала Дубинский, а затем сливные бачки Зик и 112 начали разгонять новость, мол я неправильно заполнила декларацию, а позже и вообще - Антикорупционерку Устинову поймали на коррупционном преступлении!!. Так, как я это уже все проходила во времена кумовьев Луценко-Порошенко, когда за мной бегали СБУшники и я узнавала о том, что у моего Леши есть 11 квартир (хотя это было бы приятной неожиданностью), о том, что я училась в деревобробном ПТУ, и вообще Леша - не Леша, а Сергей. Открывали на меня и уголовные производства - за препятствование журналисту, какие-то разворованные миллионы у американского посольства - после чего американское посольство делало официальные заявления, что деньги нам не выделяли и это все политические преследования. И здесь снова - власть новая, а темники и грабли все те же", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ждем слива дела Дубневича", - нардеп от "Голоса" Устинова о поддержке Венедиктовой группой "За майбутнє"

"Так вот объясню и Дубинскому, и всем прихвостням, что квартиру я купила, работая в международной компании, где моя зарплата была намного выше той, на которую я пошла работать в общественную организацию, хотя таким, как он, этого видимо не понять. Все документы на квартиру и цены у меня копейка в копейку совпадает с суммой, которую я заплатила 6 лет назад, поэтому советую поискать лучше, откуда у его мамы-пенсионерки деньги на такую любовь к скорости. Но последний абзац "расследователей" заставил меня долго смеяться, как и всем выпускникам Украинской программы в Стэнфорде. "Журналист"-расследователь Дубинский утверждает, что стоимость аренды жилья, которое я снимала в Стэнфорде дороже 80 000 грн, и подпадает под декларирование. Вот только проблема в том, что вместо того, чтобы указать мое реальное жилье, он указал учебный корпус Стэнфордского университета. Извините, но это уже реально гребаный стыд, а не экс-журналистика. Если что - стоимость моей квартиры, в 15 мин. езды от Стэнфорда, в другом городе, стоила 2500 долл., что было меньше суммы, подпадающей под декларацию, поэтому я указывала доход - вернее мою стипендию, но не указывала съемное жилье в то время , когда была студенткой! О боже КАРУПЦИЯ !!! Кстати если что - то многие американские экс-послы, Фрэнсис Фукуяма и другие уважаемые люди, которых мы иногда собирали в гости вместе с другими стипендиатами - точно подтвердят", - добавила Устинова.

"Кстати объясните еще тем "расследователям", что декларацию об этом всем я вообще подавала, как активист, будучи студенткой, а не народным депутатом. И подавала ее исключительно потому, что это была моя добрая воля, чтобы показать прозрачность. Я понимаю, что такое нашествие на меня только начало, но послушайте там Дубинские и Ко - ну хоть не настолько по-тупому это делайте, а то реально смешно от такого уровня становится. Хотя скажу честно, когда начинается такое да еще и от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно", - резюмировала Устинова.

Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от Голоса Устинова о фейках 01
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от Голоса Устинова о фейках 02
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от Голоса Устинова о фейках 03
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от Голоса Устинова о фейках 04
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от Голоса Устинова о фейках 05
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от Голоса Устинова о фейках 06

Источник: https://censor.net.ua/n3183269
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а вы уже поняли, что в турборежиме Зеля к концу первого года объединил вторую и третью стадии? Теперь вы с козлом не просто одно целое, а как бы это поприличнее выразиться... Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 7453
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 6647
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
голосные импотенто как и славик голосило Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 4135
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Якый такый сцявко? Той шо обисрався чи обисцявся «без бою» вжэ вдругэ за свою нэтрывалу политычну карьеру?!
Налоги уже заплатил или ждёт пока мразь-шарий с портняжкой его долго и мучительно на атомы в суде разбирать личную и унылую жизнь в суде будут?
 показать весь комментарий
 
 
Ми з вами весь час чомусь про сумне та про невеселе...
Невже немає нічого веселого? Наприклад про історичну працьовитість українського села, про Україну, як житницю не лише російської імперії, але й Європи...
Давайте поговоримо про ТОПовий УКРАЇНСЬКИЙ продукт - про сало....
Наприклад, приведу "смішну статистику" :
-Взагалі...Україна нині вже імпортує в 22 рази більше сала, ніж продає за кордон. Основними імпортерами сала в Україну стали Польща і Німеччина. В 2019 році імпортувала більше 50 тис. тонн сала. Тобто закупила за кордоном майже 30 залізничних потягів з салом ( по 2 тис. тонн в кожному). Якщо їх поставити один за одним, то буде потяг з салом довжиною в 20 км. 20 кілометрів сала.... Вражає, правда !
-Сюрпрайз 2020 року!!! Україна стала головним покупцем ординської свинини. Лише за один місяць - за лютий поточного року Україна закупила в Орди 2,7 тис. тонн свинини на загальну суму $ 4,5 млн. При цьому обігнавши за обсягами закупівель В'єтнам і Гонконг, які закупили російську свинину на суму $ 4,18 млн $ 3,2 млн відповідно.
-Чотири мільйони українських селян ( з них 1.6 мільйона глибоких пенсіонерів) є власниками паїв ( по 2-3-4 га на кожного)... Але сало закупляємо за кордоном! Правда - смішно??? Чи землі у них замало? Але й самі селяни їздять купляти САЛО у місто!!! Правда - весело??? Правда - працьовиті??? Правда, що їм земля "до зарізу" потрібна ?
-Тому й на виборах , в своїй абсолютній більшості , проголосували за тих, хто за релігійними догмами - сала взагалі не може їсти!!! Весело? А вони, в свою чергу, тому й вирішили - забрати в українських селян землю, як річ - їм не потрібну... Логічно?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И поделом ей будет, если удастся подонку дублинскому с недоноском портнягой трахнуть ее в суде при помощи дбр. Как страну разваливать, деньги тырить и про зразу голосить на пустом месте - так ей можно, а когда отвечать и быть взрослой девочкой, а не ***** подзаборной - то сразу «...волки!»
Нет уж - должна съесть все сполна, что поселяла своим же руками ! Будет ей урок. И ее лёше или Сергею ибо мне на неё абсолютно пох
 показать весь комментарий
 
 
Но сначала ногами по лицу,что бы с души слягло,потом за грати.
 показать весь комментарий
 
 
Справжнє, чи перероблений зі свинарчуків фотошоп?
 показать весь комментарий
 
 
Вже побачив карикатуру на Пороха...
 показать весь комментарий
 
 
батва жабы с гадюкой одна с шабуней клешнеруким тусовала второй сосал у бабушки бени на то что мама любит скорость Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 8048
 показать весь комментарий
 
 
Здесь тот случай,когда у самой рыло в пуху,а "наезжают" еще более отмороженые мрази. Будни украинской политики.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, отмороженней тебя мрази ещё поискать.
 показать весь комментарий
 
А что это ты так возбудился,петушок? Обидели твоего мужа дубинского? Или мертвечука? Пшла отсюда кацапская подстилка.
 показать весь комментарий
 
Какой из указанных мадам каналов принадлежит Коломойскому? ЗиК или 112-й ?
 показать весь комментарий
 
 
А я телевизор не смотрю и у меня подобных вопросов не возникает, там все каналы у Коломойского, Медведчука да дубинских.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а есть вообще депутаты ВР не миллионеры и сколько их реально ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Девочка под заказ кто больше платит тому и отдается . ВСЕ. Мозги или ум там не ищите, одна хитрожопость.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
молодая красивая антикорупционерка, так у тебя куплена квартира в киеве и за какое бабло?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нет, вопрос в другом : где деньги перечисленные ей и ее шабунинской кампашке на реформу прокуратуры? Она тупо объяснить не может. Чего ж Луценко и завёлся, когда дэбилка йованович решила здесь провести свою микроцрушную спецоперацию по посадке на короткий поводок петра. Деньги то до адресата не дошли. А экспосол лично в своих донесениях и с подачи вот этой шабунинской мразоты докладывали во всевозможные международные инстанции о невиданном уровне коррупции.
 показать весь комментарий
 
 
врет!
https://prm.ua/ru/verhovnyiy-sud-podtverdil-chto-antikorruptsioner-shabunin-perevel-na-svoy-flp-1-7-mln-grn/

ФЛП Шабунин получил в течение 2016-2017 годов 1,7 млн грн, ООО Устинова - 1,86 млн грн, Дарья Каленюк - 130 тыс. грн
 показать весь комментарий
 
Зебилы, а вы уже поняли, что в турборежиме Зеля к концу первого года объединил вторую и третью стадии? Теперь вы с козлом не просто одно целое, а как бы это поприличнее выразиться...
Когда начинается такое от каналов Медведчука и Коломойского - я понимаю, что все делаю правильно, - нардеп от "Голоса" Устинова о фейках - Цензор.НЕТ 6647
 показать весь комментарий
 
 
Это в точку.они сейчас языки в жопу позасовыаоли,тупые ЗЕскоты.
 показать весь комментарий
 
 
"Кстати если что - то многие американские экс-послы, Фрэнсис Фукуяма и другие уважаемые люди.."

ТОВАРІЩІ, я вчєра відєл ЛЄНІНА!!!
 показать весь комментарий
 
У нас воры всегда громче всех кричат "Держи коррупционера!"
 показать весь комментарий
 
 
Жду продуктового пакета и пачку денег на месяц от кличка )))
 показать весь комментарий
 
 
Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити ЗЕкодло на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Поширюйте і підписуйте! І не відкладайте до останнього аби не втратити Україну!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, если Бубочку уже грохнули - Шефир за компанию ?
 показать весь комментарий
 
 
тайная жизнь насекомых... первый сезон.
 показать весь комментарий
 
 
Бенефис словоблудия в Украине.Мировой чемпионат.Покорном запаслись?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порохоботы это патологическое ворье и брехуны!гончаренко по папе костусев сепар в вышиванке и прочие мрази типа этой курицы брехливой!
 показать весь комментарий
 
да на этом зашкварке дУбинском ( тубЭншлаке - так оно правильнее) , этой гнидЭ бЭниной нет места для всех ст ККУ...- слава Богу что Госдеп немного за ту мразь взялся, и за его мегаподдонка бЭню... Алилуя
 показать весь комментарий
 
 
шлите беню - примем.
за 3 года в американской тюрьме на мороженке так подобреет, шо в дверь без смазывания салидолом боков, и в профиль не пройдет.
шлите короче, заждались
 показать весь комментарий
 
 
Атака покидьків портнова-дубінського на нардепів Голосу може тільки підтвердити те, Голос є насправді проукраїнською політсилою.
 показать весь комментарий
 
 
"Голос" это только голос.
И больше ничего
 показать весь комментарий
 
интересно, а ЗЕбеня уже побил рекорд антирейтинга имени пэти? или еще нет?
 показать весь комментарий
 
 
Сволота рошена и зеклоуны теперь в одной упряжке, и значит враги благополучия Украины.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх