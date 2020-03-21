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 Общество, За рубежом
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 Из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами, - МИД

В субботу, 21 марта, в Украину из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами на борту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины" в Facebook

В МИД отметили, что, по сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита, то есть авиабилетов для дальнейшего следования.

Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля в Париже.

На странице также сообщается, что по состоянию на 10:00 21 марта 29155 граждан Украины вернулись из Египта.

Из них 25 016 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 4139 – из Хургады.

Кроме того, отмечается, что посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев завтра останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3183267
 
 
 Топ комментарии
 
в аэропорту пооблизываютя со встречающими и разъедутся по кишлакам заразу разносить.... страна идиотов
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Самых бедных из Парижа привезли за даромВ конце карантина,чтоб обратно так же отправили,украинцы себе это могут позволить,мы ни какая-то нищета!
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Мне интерсно после того как заразится и помрет мама Зеленского и онных во власти эти ублюдки поумнеют или будут тупо продолжать завозить свеженькие зомби носителей??????
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разве что от стресса из-за новостей я уже пью таблетки а вирус то херня
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нужно, чтобы быстрее поимирали пару десятков депутатов и их семей, тогда они поймут
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Фіг там. Вангую масові гульки з сотнями гостей в честь вдалого вояжу.
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в аэропорту пооблизываютя со встречающими и разъедутся по кишлакам заразу разносить.... страна идиотов
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Самых бедных из Парижа привезли за даромВ конце карантина,чтоб обратно так же отправили,украинцы себе это могут позволить,мы ни какая-то нищета!
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Пощастило заробітчанам зекономили свої гроші. За рахунок тих хто платить податки в українську казну їх ще й лікувати будуть.
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Они здесь отсидятся, вылечатся нашару, и потом снова свалят!
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Так отож. Більшість з них наплювати на Україну і що з нею буде.
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и совсем не задаром -за бюджетные деньги, которые мы , лохи, туда положили в то время как они наполняли бюджеты Европы...
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Прямо из самого очага поражения, что сказать, количество зараженных у нас с каждым днем в геометрической прогрессии.
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Зеля привіз гастарбайтерів? Всі раді і я трішки.
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Может паганая мусарюга Макаков проявит инициативу и закроет их на карантин??? Вплоть до того, что тех кто будет буянить, рылом в пол, наручники и в камеру карантина. Или и дальше будет бе-бекать, о дополнительных мерах ограничения транспотра, ТВ и тд???
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завтра ждем их на улицах страны.. обнимайте их и целуйте.. цежнашілюди
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А у него, что, клеймо в Борисполе на лоб поставят, что бы было видно кого обходить?
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Олигархи стараются, чтобы продлить бездарное царствование бездарного карлика.
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Очень точно подмечено про царя всей Руси.
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Я б сказав, що стараються, щоб прискорити царство небесне бездарного царювання бездарного карлика.
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а тим часом десь на мокшанських болотах Вранці 21 березня в місті Дмитрові Московської області Росії сталася потужна пожежа. У мережі вже з'явилися численні відео НП, населений пункт в чорному диму.
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"увидеть париш и вернуться в Украину" (С)
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Вірусоло́гія - галузь науки, яка вивчає властивості вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, грибів і процеси, котрі вони спричиняють в організмі чутливих хазяїв, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики вірусних інфекцій. - зараз у ЗМІ мало би бути засилля вчених вірусологів, а не політиків та силовиків...
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1 решили добить Украину окончательно и безповоротно
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готуймося до збройного повстання,бо це вже ні в які ворота,"влада" загралась до ручки.
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- Ваш лоб.
- Пжалста.
- 36,7, здоров. Где живёте?
- В Миргороде.
- Счастливой дороги. Не болейте. Следующий.
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Нах. искателей лучшей жизни по заграницам!
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А из паРаши наши граждане возвращаются? Их кто-то проверяет? Что-то ничего не слышно....
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Да ладно! Интуиция мне говорит, что среди них концентрация носителей примерно такая же, как в Украине. Просто до Украины ещё не все тесты доехали. Из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами, - МИД - Цензор.НЕТ 7550
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СКОЛЬКО ПРОТЕСТИРОВАНО ПРИ ВЪЕЗДЕ? Снова НОЛЬ???
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Така батьківська турбота про здоров'я нації, що аж підозріло.
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Все на власть кивают , согласен со всеми . Но если мы уберём это составляющее и зададимся вопросом , почему самим прибывшим похер на своё здоровье ? На здоровье близких, чужих людей и т.п. ? Если мы сами такие , то чего должны ждать от власти ? И только не нужно тут совать свои быдлячие проценты кто там прилетел и кто за кого голосовал.
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это диверсия. на кой они тут надо. где хваленая санжарская обсервация
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29155 граждан Украины вернулись из Египта...

Как говорится: кашу маслом не испортишь.. Все равно стране писец...
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умерла скоропостижно ирина бекешкина, причина смерти не указывается, короновирус?
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элитный вирусняк подвезли.. стопроцентный...
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Так... Бувають випадки, коли мав (стару лампову) рацію Жора-м'ясник.
Маю на увазі, що кілька десятків тисяч біоодиниць, що застрягли за кордоном, навіть у найгіршому для них випадку (смерть усіх) не є критичною втратою для Нації. В Україні людей поки що вистачає - жінки нарожають скільки потрібно.
А ось якщо спалахне по повній - то може статися так, що народжувати буде нікому. І це вже - критична загроза.
Тому зараз треба було дбати про виживання Нації, а не слинькослізно дбати про втрати припустимого рівня.
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Кто с температурой во время полета выпили антипиретики, чтоб не забрали на карантин и спокойно по домам.
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Не панікуйте, паніка страшніша як вірус.
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Не відключайте антивірус і тримайтесь на відстані 1,5м від апарата з якого тут пишете і все буде в нормі.
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