 Из Парижа прибыл первый спецрейс со 132 украинцами, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины" в Facebook
В МИД отметили, что, по сообщению пограничной службы Франции, разрешается авиационный транзит Францией граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита, то есть авиабилетов для дальнейшего следования.
Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля в Париже.
На странице также сообщается, что по состоянию на 10:00 21 марта 29155 граждан Украины вернулись из Египта.
Из них 25 016 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 4139 – из Хургады.
Кроме того, отмечается, что посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами.
- Пжалста.
- 36,7, здоров. Где живёте?
- В Миргороде.
- Счастливой дороги. Не болейте. Следующий.
Один із громадян України, яких 20 березня евакуювали з польського Перемишля до України, в інтерв'ю ЗМІ заявив, що не збирається ніяк себе обмежувати чи йти на ізоляцію
Как говорится: кашу маслом не испортишь.. Все равно стране писец...
Маю на увазі, що кілька десятків тисяч біоодиниць, що застрягли за кордоном, навіть у найгіршому для них випадку (смерть усіх) не є критичною втратою для Нації. В Україні людей поки що вистачає - жінки нарожають скільки потрібно.
А ось якщо спалахне по повній - то може статися так, що народжувати буде нікому. І це вже - критична загроза.
Тому зараз треба було дбати про виживання Нації, а не слинькослізно дбати про втрати припустимого рівня.
https://strana.ua/news/256281-novosti-dnr-vezd-i-vyezd-v-ukrainu-polnostju-zakryt-s-21-marta-2020-hoda.html
не украинские власти.....!!!