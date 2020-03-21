 Киев завтра останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов, - Аваков

Об этом в Фейсбуке сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - рассказал Аваков.
Об этом в Фейсбуке сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - рассказал Аваков.
Кроме того, комнату можно кварцевать кварцевой лампой - убивает микробы. И конечно протирать влажной тряпкой полы и убирать отовсюду пыль.
Кроме того пейте пол чайной ложечки куркумы на полстаканчика горячей воды - добавьте капельку перца - черного молотого и красного жгучего. Сразу облегчает состояние, уходит температура. Я так за 3 дня вылечилась от гриппа как-то недавно. Пила много раз, думала что-то плохое будет, а, наоборот, поправилась. Дочка с табдетками вдвое дольше лечилась, хотя я от нее заразилась.
Кроме того еще есть один хороший метод. В тазик пол пачки соли и парить ноги немного, воду подливать горячую. А потом одеть носки, в постель и выпить водки с черным перцем - сколько сможете.Может пол стакана. Я могу только четверть стакана. Как сможете. Перца тоже я чуток ложу, но нужно сколько сможете. Проснетесь - и гриппа уже нет. Попробуйте - хуже то не будет. Можно просто в соли ноги попарить. Потому что соль вытягивает болезни. Еще в войну даже гнойные раны соленой водой промывали дочиста.
Пойду сейчас куплю на базаре и приготовлю витаминную пасту Амосова.
Вот ссылка на эту пасту - ее хватит до лета.
https://www.youtube.com/watch?v=N-1rvJGHwyg
кто ему дал право делать такие заявления ?
он уже Царь ?
https://www.youtube.com/watch?v=***********
с 07.00. 10.00
тем самым разгрузим транспорт
это вполне возможно
не дошло
я себе уже все доказал
лучше гор могут быть только горы
на которых еще не бывал.
бэбэбэков оперативно сработал на разжгание паники.
ну и алени тоже-маски,продукты,не выходят на работу....
сливают нас.держимся!
http://timer-odessa.net/news/epidemiya_svyaschenniki_ob_ehali_odessu_s_ikonoy_pokrovitelnitsey_prichernomorya_638.html
Оставьте уже политику в покое. Ведь все это - борьба олигархов. А нам, бедным простым украинцам надо спасаться чем можем. В других странах правительство еще больше плюет на людей. Не даром все заробитчане ломанулись на Родину.