 Киев завтра останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов, - Аваков

Об этом в Фейсбуке сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - рассказал Аваков.

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