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 Политика Украины, Киевские новости
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 Киев завтра останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов, - Аваков

Киев с завтрашнего дня останавливает пассажирские перевозки

Об этом в Фейсбуке сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - рассказал Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Моя позиция - тотальный полный карантин, - Аваков о борьбе с коронавирусом

Киев завтра останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183262
 
 
 Топ комментарии
 
просто под шум корановируса ввести в стране ЧП и диктатуру. перед вами следующий "правитель" Украины.
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В принципе, следующим шагом будет террор против резервистов, военных, избирателей, волонтёров.
Режим зелешлюх начинает 1937-й год.
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идиоты. даже при свином гриппе такого не было беспредела,хотя тот грипп намного опаснее и гибло БОЛЬШЕ!
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Парашенко это твой папа! А Порошенко сейчас руководитель партии Европейская Солидарность. Это выше чем даже сменный мастер ассенизаторов Михайлович которому ты каждый день анус лижешь!
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Кашель сбивается полностью и сразу: пол чайной ложки соды залить водой доведённой до белого ключа - не кипячёной, но только начинают подниматься пузырьки или до 90 градусов Цельсия. Это на голодный желудок или полтора часа не есть перед приемом. После этого пол часа не есть. Залить эту соду где-то 200 мл воды, ориентировочно стакан. И мешать ложкой немного, чтобы вышел пар погашенной горячей водой соды. Поставить эту кружку в миску или ковшик с холодной водой и она за 5 минут станет не такой горячей. Выпить. Сразу легче станет. Пройдет кашель. Так можно 2-3 раза в день. Только надо пить много воды. Потому что сода моментально весь мусор выгонит в кровь и вены станут больше или узловатые. Но только выпьешь большой стакан сырой воды - вены снова становятся нормальными - вода выгоняет шлаки из крови. В графин с водой можно положить серебряную вещичку - цепочку, ложку - убивает микробы. Затем мы с дочкой еще принимаем по одной столовой ложке 3 раза в день смесь - алое, кагор, мед. Листья алоэ - 350 гр. Мед - 250 гр. Кагор - 750 мл. Брать где-то 4 года растение. Можно купить у людей - найти по Интернету кто продает в вашем городе. Просто перемолоть все в блендере и сразу можно принимать. Помогает мгновенно - лучше самочувствие, прямо молодеете. Появляются внутренние силы преодолеть и победить кашель.Очень укрепляет иммунитет. Только по ОДНОЙ столовой ложке. Если больше - может повыситься давление. Если все же повысится давление - сварите картофельную кожуру минут 15 в небольшом количестве воды и выпейте. Нормализует давление и укрепляет сердце. Затем параллельно положите в холодильник еще листьев алое в темной бумаге на 14 дней и тоже промелите в смесь с медом и кагором и еще 9 дней настаивайте. Это настоящий рецепт - он сильнее. Поправляйтесь!
Кроме того, комнату можно кварцевать кварцевой лампой - убивает микробы. И конечно протирать влажной тряпкой полы и убирать отовсюду пыль.
Кроме того пейте пол чайной ложечки куркумы на полстаканчика горячей воды - добавьте капельку перца - черного молотого и красного жгучего. Сразу облегчает состояние, уходит температура. Я так за 3 дня вылечилась от гриппа как-то недавно. Пила много раз, думала что-то плохое будет, а, наоборот, поправилась. Дочка с табдетками вдвое дольше лечилась, хотя я от нее заразилась.
Кроме того еще есть один хороший метод. В тазик пол пачки соли и парить ноги немного, воду подливать горячую. А потом одеть носки, в постель и выпить водки с черным перцем - сколько сможете.Может пол стакана. Я могу только четверть стакана. Как сможете. Перца тоже я чуток ложу, но нужно сколько сможете. Проснетесь - и гриппа уже нет. Попробуйте - хуже то не будет. Можно просто в соли ноги попарить. Потому что соль вытягивает болезни. Еще в войну даже гнойные раны соленой водой промывали дочиста.
Пойду сейчас куплю на базаре и приготовлю витаминную пасту Амосова.
Вот ссылка на эту пасту - ее хватит до лета.
https://www.youtube.com/watch?v=N-1rvJGHwyg
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кто такой Аваков ?
кто ему дал право делать такие заявления ?
он уже Царь ?
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я говорил проблема в том, что украинцы не знают историю. В 1919 выбрали большевиков - получили через 14 лет голодомор. В 2019 повторили с большевиками- но в современном мире все ускоряется)))
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А яким боком аваков до тотального карантіну ?! Чи не забагато дядько на себе бере ?! Може він ще замість президента почне укази штампувать та країною керувать ?!
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учись зая шоколадный как власть держать
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Та итить же, порохоботы, ну кто вам мешает собираться стаями по 10 особей чтоб вас не видели и устраивать посиделки на бутылках....да наздоровье, тока не воняйте почем зря!!!
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со свиногоями так не выйдет их меньше десяти штук на всю кибуцу работает.
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Если ЗЕбобики сидят на бутылках не нада на других сразу переносить ваши привычки!
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Пока вы с УПЦ МП крестные ходы водите? Скоро будете зелеными кружками возле мусорки драться с такими темпами
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Помогаем все как можем. Берите пример.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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А якщо треба терміново їхати кожен день?
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ехать терминово кудато сейчас не мыролюбно, не по реформаторски. нужно сидеть дома и молиться на соевого рэбе, во все дни кроме шаббата.
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а просто разнести начало работы на предприятиях
с 07.00. 10.00
тем самым разгрузим транспорт
это вполне возможно
не дошло
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Київ збирайтесь знімати зелену гниду і главмусора,бажано зі зброєю бо так вам НІХ не світить.
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Защитные маски, респираторы в продаже появятся или уже можно не надеяться?
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Видно нам не все розповідають та і те, що у нас заражених 41 людина, хто ж цьому повірить. А влада боїться говорити правду, от і вводить жорсткі правила виживання.
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ах оставьте ненужные спры
я себе уже все доказал
лучше гор могут быть только горы
на которых еще не бывал.
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Во гребаний рюкзакович, пішло в атаку на народ України!!!! можеткраще заарестуєш продавців роспіраторів, звільниш ріфмайстра, по гидкому звунуваченню,патріота України !!!!
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щас в Киеве:ездит патрулька по улице и через сгу волает про "оставться дома и маски не морду".
бэбэбэков оперативно сработал на разжгание паники.
ну и алени тоже-маски,продукты,не выходят на работу....
сливают нас.держимся!
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Все это нужно было делать 2 недели назад! А сейчас, когда в Киев и по стране завезли почти 50 тысяч носителей из-за границы - уже поздно. 2-3 недели инкубационный период... За пару недель зараженных тысячи и десятки тысяч.. просто они еще об этом не знают. Поздно пить боржоми...
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а работников экстренных служб, аптек и продмагов кто и на чем будет подвозить???
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Смотрите иногда этот ролик и обращайтесь к этой иконе. Эта икона 16 века. Когда моя дочь умирала в больнице от отравления мышьяком, я просила эту икону и моя дочь здорова просто чудом.Ее отравила мажорка завистница в школе студии актеров Веры Холодной, она всем успешным подсыпала в воду сладкую. Один мальчик умер, одна девочка выжила и сейчас вся седая и трусится. А моя дочь просто умирала и мы не знали отчего и что делать. Я дала врачу мои последние 100 долларов и она сказала что даст ей свои личные лекарства. Спасибо этому врачу, она ее спасла. Думали она отравилась пирожками. А потом уже, после выздоровления, она случайно услышала как сокурсники говорили - это та, которую мышьяком отравили...Я ходила в церковь, потому что эта икона чудотворная и уже спасла Одессу от французской эскадры, а еще людей многих целила. И ей помогло. Смотрите на лик этой иконы и просите о хорошем. Даже через видео она может помочь. Я верю.
http://timer-odessa.net/news/epidemiya_svyaschenniki_ob_ehali_odessu_s_ikonoy_pokrovitelnitsey_prichernomorya_638.html
Оставьте уже политику в покое. Ведь все это - борьба олигархов. А нам, бедным простым украинцам надо спасаться чем можем. В других странах правительство еще больше плюет на людей. Не даром все заробитчане ломанулись на Родину.
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