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 Политика Украины
  2029  40
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 В Тернополе из-за коронавируса ввели масочный режим: работа общественного транспорта будет остановлена с понедельника

В Тернополе в связи с распространением коронавируса с понедельника, 23 марта, будет приостановлена работа общественного транспорта, также на территории города введен масочный режим, сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

"В Тернополе создали специальный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель штаба - городской председатель Тернополя Сергей Надал. С понедельника, 23 марта, в Тернополе приостановят работу общественного транспорта", - сказано в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что перевозить будут только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания, аптек, Тернопольской дирекции "Укрпочта", работников аварийных служб).

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Кроме того, на въездах в Тернополь создадут санитарно-контрольные посты, где будут проводить температурный скрининг.

Также на территории Тернопольской громады введен масочный режим.

Как сообщалось, первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали у 57-летнего священнослужителя

Источник: https://censor.net.ua/n3183261
 
 
 Топ комментарии
 
Віруси чудово чіпляються на одяг, до речі.
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Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, блядь, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця. А тепер давай поговоримо про бариг.
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ЗЄбанат, в уряду було два довбаних місяці на підготовку до можливої пандемії . що зробив уряд дозволив "баригам" заробляти бабло експортуючи маски і не тільки. спирту в аптеці не найти
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Віруси чудово чіпляються на одяг, до речі.
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да ..неплохо в стирку бросать одежду после каждого выхода на улицу и душ.
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а ще до язика, якщо ним тіліпати всяку дурню В Тернополе из-за коронавируса ввели масочный режим: работа общественного транспорта будет остановлена с понедельника - Цензор.НЕТ 6796
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Треба просто не відключати антивірус і порядок.
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те маски что на фото - ЭТО ГОВНО. там даже 1 уровня защиты нет наверное
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Злостные неплательщицы налогов, плюс без масок. Отправить в Китай в провинцию Ухань на отработку.
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тю.. щас в Ухань всі хочуть.. там вірус подолано, якщо вірити китайцям
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сначала СлугиНарода наварились на масках,
теперь СлугиАвакова наварятся на штрафах
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Оптова ціна на момент вивезення масок складала $0.63-$0.82 за штуку. Таким чином 3еленський, лише за період січень-березень цього року, вкрав та привласнив 284950000$. Двісті, *****, вісімдесят п'ять мільйонів доларів США, по 95 млн$ щомісяця. А тепер давай поговоримо про бариг.
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Виходить що власник всіх аптек і оптових фірм з постачання медичного устаткування в Україні - Зеленський?
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Во время пандемии АБСОЛЮТНО ЗА ВСЁ ОТВЕЧАЕТ зЕБИЛЬНАЯ пЛЕСЕНЬ.
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А ти власні штанці прасуєш, чи за їх чистоту також відповідає зебільна пліснява?
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ЗЄбанат, в уряду було два довбаних місяці на підготовку до можливої пандемії . що зробив уряд дозволив "баригам" заробляти бабло експортуючи маски і не тільки. спирту в аптеці не найти
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Хто дійсно хоче користуватись маскою і спиртом - вже замовив їх через інтернет, виготовив їх власноруч, або уникає випадків коли маску і спирт треба застосовувати. А ті хто зараз розганяють зраду - не носитимуть маски навіть коли їх будуть видавати безкоштовно.
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А ты цены видел в Интернете на маски? Советчик.
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В этот раз именно Зебил и выставляет эти цены. Если бы не разворовали маски при его непосредственном участии, то были бы они во всех аптеках по приемлемой цене и не покупали бы люди в 10-15 раз дороже в Интернете. Сегодня ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ. При его участии украдены маски и спирт. Он не подготовил страну к пандемии.
Значит он не президент, а просто еврей-вор.
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Брехня, приватні аптеки і інтернет-магазини підняли ціни на маски у зв'язку із зростаючим попитом і ажіотажем - так працюють закони капіталістичного ринку не тільки в Україні, а й в усьому світі. І те що бізнесмени зараз спекулють і наживаються на цьому ти перекладуєш на плечі Зеленського, вимагаєш від нього методів "совка", безкоштовних масок які ти все одно не будеш носити.
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Свинарчук зеленського має прізвище радуцький.

радуцьких та зеленського за грати!

Це називається шулерством.Спочатку вирішили заробити на масках,знаючі,що насувається коронавірус в Україну,потім прийняли скоренько закон про заборону продажів за кордон,щоб не було шуміхи серед суспільства! А щоб мовчали,рішили привезти з Китаю маски,але вже безкоштовні! Бізнес!
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Издевается зеленая власть на тернопольчанами, львовянами, чернивчанами и житомирцами.
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Помните что респиратор и противогаз тоже в силе, тем более они относятся к девайсам многоразового использования
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Подякувати треба мацковскім попам з Почаївської лаври.
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А твой "батько шо казав", до пенсии не дожил?
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Скайхок Дуглас Йому 66 років.Але він ненавидить совкове сміття.Яке звикло житти в тюрмі.
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Ну, то нехай сам застрелиться, твій совковий пенс!
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Ось вам українці і добра влада.Буде вам 33 рік паскудники.Ви всі це все зробили,тільки ви.Будете дохнути.як мухи.не від вірусу.а від недоїдання і інших апричин.Ви уявіть.яке буде мародерство і бандитизм.Ви ж не думаєте.що бандити зі зброєю,будуть сидіти на карантині.
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Я вже вище написав!
Чи зробити котрольний пост...?
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Скайхок Дуглас Я тобі написав,що йому 66 років.Він живий.Що не зрозуміло?
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Скайхок Дуглас Він приймає все.Якщо має вмерти то помре.Але не повинні молоді страждати.Чому молоді мають совків тягти? Вони хотіли Сраліна в керівники собі і інших негідників.
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Скайхок Дуглас Так я і кажу.Що все повинно працювати,але з карантином.А не це ,що ці керманичі пропонують.Вони хочуть з людей скотину зробити.Як їхні пращури.
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