 За сутки полиция Киевщины составила около 70 протоколов за нарушение карантина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области.
Как отметили в полиции, большинство нарушений связаны с не прекращением предпринимательской и торговой деятельности, а также с перевозкой недопустимого количества пассажиров в общественном транспорте.
"За прошедшие сутки полицейские задокументировали 67 фактов нарушений правил карантинных мероприятий по ст. 44-3 КУоАП. Из них в отношении руководства заведений - 22, работников заведений или учреждений - 34, и в отношении водителей транспортных средств - 11", - сообщили в полиции.
Все админматериалы направлены в суд для принятия решения.
@ZelenskyyUa витратив 0 гривень 00 копійок власних грошей на допомогу у закупівлі спецзасобів захисту, масок, антисептиків, апаратів ШВЛ, на допомогу лікарям чи хворим.
а шумахерів та героїв парковки їм ловити впадлу
Вчера и Эпицентр работал.
И никаких тебе нарушений и протоколов.