EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  316  3
Материалы по теме:
Все про:карантин (757) Киевская область (1892) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 За сутки полиция Киевщины составила около 70 протоколов за нарушение карантина

Сотрудники полиции за прошедшие сутки, 20 марта, задокументировали 67 фактов нарушений карантинных правил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области.

Как отметили в полиции, большинство нарушений связаны с не прекращением предпринимательской и торговой деятельности, а также с перевозкой недопустимого количества пассажиров в общественном транспорте.

"За прошедшие сутки полицейские задокументировали 67 фактов нарушений правил карантинных мероприятий по ст. 44-3 КУоАП. Из них в отношении руководства заведений - 22, работников заведений или учреждений - 34, и в отношении водителей транспортных средств - 11", - сообщили в полиции.

Все админматериалы направлены в суд для принятия решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновцах вводят обязательный масочный режим

Источник: https://censor.net.ua/n3183260
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Станом на 21 березня 2020 року доларовий мільйонер Віслюк Оманський
@ZelenskyyUa витратив 0 гривень 00 копійок власних грошей на допомогу у закупівлі спецзасобів захисту, масок, антисептиків, апаратів ШВЛ, на допомогу лікарям чи хворим.
 показать весь комментарий
 
 
так от для чого поліція!
а шумахерів та героїв парковки їм ловити впадлу
 показать весь комментарий
 
Комфи, Эльдорадо, Цитрус, Алло, Киевстар, Мойо, Территория техники, Самсунг, Сяоми - все магазины работают, везде суммарное количество людей больше 10.
Вчера и Эпицентр работал.
И никаких тебе нарушений и протоколов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх