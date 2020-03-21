 Замглавы Харьковского облсовета Скоробагач, у жены которого подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве, - пресс-секретарь

"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали", - сказала Интерфакс-Украина пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина, передает Цензор.НЕТ.
Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию, откуда прилетел в Киев и все время находился там, в Харьков не возвращался.
В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции был подтвержден COVID-19.
"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", - сказала Петрухина.
Как сообщалось, в пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подверженном случае COVID-19 в Харьковской области.Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.
В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
Автор (ініціатор): Свистович Михайло Богданович
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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