 Замглавы Харьковского облсовета Скоробагач, у жены которого подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве, - пресс-секретарь

"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. Вчера вечером он почувствовал себя хуже и его госпитализировали", - сказала Интерфакс-Украина пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина, передает Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что в начале марта Скоробагач был в Германии, где проходил реабилитацию, откуда прилетел в Киев и все время находился там, в Харьков не возвращался.

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В пятницу у жены Скоробагача, которая недавно вернулась из Франции был подтвержден COVID-19.

"Она тоже в Киеве, чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции", - сказала Петрухина.

Как сообщалось, в пятницу вечером Минздрав сообщил о первом подверженном случае COVID-19 в Харьковской области.Чуть позже в тот же день глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что коронавирус подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта из Франции и с того момента находится на территории Киевской области.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что женщина будет проходить лечение в Киеве.