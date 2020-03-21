 В Черновцах вводят обязательный масочный режим

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook.
По его словам, обязательный масочный режим вводится с понедельника, 23 марта.
"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - сказал Каспрук.
Также он отметил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок, для обеспечения граждан.
"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", - сказал Каспрук.
Кроме этого в городе приостанавливают все ремонтные и строительные работы на период карантина до 3 апреля. Также детям до 14 лет запрещено появляться в городе без сопровождения родителей.
Вначале все про..ать (торгануть срелствами защиты за кэш), потом вводить драконовские методы.
Ай молоцца!
- и не ездят поезда...
- потому что всем Пи#да!
Или для такого случая найдутся... по 10 баксов за маску.
всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса дает рекомендации о целесообразности использования масок: маски нужны тем, кто заболел, и тем, кто за ними присматривает, а именно - медицинским работникам и близким людям. поэтому советуют использовать маски только в данных конкретных случаях.
при этом так тягать маску, как тягают у нас обыватели - снял на одно ухо, покурил, попил кофе, нацепил обратно - категорически нельзя. ты только повышаешь риск заболеть, а не защищаешь себя или других. лучше вообще без маски, чем так.
Я вот живу с 80 летним отцом, в АТБ хожу специально ночью, масок у нас нет и их негде купить....
И что теперь нам не покупать пролдукты потому что нет маски ?
Вы сначала бы обеспечили продажу масок в ткех же маназинах....
Идиоты
В пятницу, 20 марта, Министерство охраны здоровья сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом в Черновицкой области.
Как оказалось, инфекция расползлась по всему региону и селам, куда из Италии вернулись заробитчане.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.Так, согласно статистике ведомства, 11 человек с вирусом выявлены в селе Коленковцы Хотинского района. Оно находится в 20 км от Черновцов. Как сообщили "Стране" местные жители, туда на днях из Италии вернулись не менее 150 человек.