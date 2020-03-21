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 В Черновцах вводят обязательный масочный режим

В Черновцах усилили карантинные меры в связи с новыми случаями инфицирования коронавирусом в области, в частности введен обязательный масочный режим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook.

По его словам, обязательный масочный режим вводится с понедельника, 23 марта.

"Итак, мы будем контролировать, чтобы на действующие рынки, действующие супермаркеты и небольшие магазины, и другие объекты, которые работают, не допускались посетители, которые не носят средства индивидуальной защиты, то есть - маски. Любые - самодельные, купленные", - сказал Каспрук.

Также он отметил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок, для обеспечения граждан.

"Понимаю, что сейчас будет огромное количество вопросов, где эти маски взять - мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты. Сегодня ведется работа по нашим предприятиям легкой промышленности - начинается пошив масок, надо будет время", - сказал Каспрук.

Кроме этого в городе приостанавливают все ремонтные и строительные работы на период карантина до 3 апреля. Также детям до 14 лет запрещено появляться в городе без сопровождения родителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Черновцов убежден, что в области нужно ввести чрезвычайное положение

Источник: https://censor.net.ua/n3183258
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
новая схема продажи масок по спекулятивним ценам
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да, сегодня купила зубную пасту-стояла 3 евро, а теперь 4евро 85. Масками ситуацию не исправить, не надо людей ставить в такие рамки.
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А чому не можна це зробити по всій Україні?!!!
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Мне нравятся действия зелешыз ушлепков.
Вначале все про..ать (торгануть срелствами защиты за кэш), потом вводить драконовские методы.
Ай молоцца!
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И не летают самолёты .....
- и не ездят поезда...
- потому что всем Пи#да!
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А маски есть?
Или для такого случая найдутся... по 10 баксов за маску.
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А область не должна была быть изолирована?Или МЧС из МВД и из Нацгвардейцами охраняют периметер имений наших олигархов и депутатов а на изоляцию эпидемии уже людей не хватает?
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маска что на фото - кусок говна ..ну как и зепрезидент
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имеется в виду тот зелбойоп из квартальной труппы в роли президента?
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вишенка на торте - маски бесполезны. но вы покупайте и носите их
всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса дает рекомендации о целесообразности использования масок: маски нужны тем, кто заболел, и тем, кто за ними присматривает, а именно - медицинским работникам и близким людям. поэтому советуют использовать маски только в данных конкретных случаях.

при этом так тягать маску, как тягают у нас обыватели - снял на одно ухо, покурил, попил кофе, нацепил обратно - категорически нельзя. ты только повышаешь риск заболеть, а не защищаешь себя или других. лучше вообще без маски, чем так.
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так ви праві , мені теж здається шо на маску дуже багато чого чіпляється
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интере6сное дело...ж А власть обеспечила всех масками ?

Я вот живу с 80 летним отцом, в АТБ хожу специально ночью, масок у нас нет и их негде купить....
И что теперь нам не покупать пролдукты потому что нет маски ?

Вы сначала бы обеспечили продажу масок в ткех же маназинах....

Идиоты
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В пятницу, 20 марта, Министерство охраны здоровья сообщило о 10 новых случаях заражения коронавирусом в Черновицкой области.
Как оказалось, инфекция расползлась по всему региону и селам, куда из Италии вернулись заробитчане.
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.Так, согласно статистике ведомства, 11 человек с вирусом выявлены в селе Коленковцы Хотинского района. Оно находится в 20 км от Черновцов. Как сообщили "Стране" местные жители, туда на днях из Италии вернулись не менее 150 человек.
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Напомнило, как в конце 90-х, по-моему, дорожные мусора требовали наклейки габаритных полос на авто. Некоторые сочли это шиком и украсили бамперы своих "шестерок" и прочих жигулей светоотражателями, которые запустил в производство, какая неожиданность, заводик одного из главмусоров... требование не было прописано в пдд, но мусора активно тормозили и под угрозой штрафа рекомендовали. Я принципиально не наклеивал, но останавливали повсеместно...
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