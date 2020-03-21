 Моя позиция - тотальный полный карантин, - Аваков о борьбе с коронавирусом

Об этом Аваков написал на странице в Фейсбуке в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинцы! События последних дней кардинально изменили жизнь всего общества и всего мира.Мир меняется и заставляет измениться каждого из нас. Эта та ситуация, которая меняет привычный ритм жизни, выбивает из накатанной колеи, сеет страх, неуверенность и панику. И каждый из нас озабочен тем, что же будет дальше и когда это все закончится. Страх убивает разум – я сто раз повторяю эту классическую фразу из фантастического шедевра Фрэнка Герберта "Дюна".С трах убивает разум – и потому не стоит бояться - нужно посмотреть страху в глаза. Трезвым умом, делать то, что должен! Потом будем вспоминать это непростое время и бояться задним числом. Сейчас - думать и делать! Поступать так, как требуют обстоятельства. Я твердо верю, что мы справимся с этой задачей, если действительно КАЖДЫЙ ИЗ НАС отнесется к этому серьёзно. Каждый на своем месте – от пенсионера и студента - до министра и президента. Мы должны беречь друг друга! Мы должны уменьшить риск заражения одного человека другим, насколько это возможно", - призвал он.

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"МЕДИКИ! Заботится о них сейчас – помочь им в чем возможно – первейшая и главная задача власти и каждого гражданина. Для преодоления возникшей чрезвычайной ситуации – по сути войне - медики наши главные воины. Их нужно беречь, им нужно помогать – их нужно обеспечить всем необходимым. Опыт всех стран, борющихся с коронавирусом показывает – самая атакуемая на устойчивость система – медицина", - отметил министр.

"Вторые по важности бойцы на этой войне (опять же мировой опыт) - ПОЛИЦЕЙСКИЕ, НАЦГВАРДЕЙЦЫ, СПАСАТЕЛИ, ПОГРАНИЧНИКИ. На них порядок, разъяснение, помощь медикам – ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ – от поимки мародёров -до покупки продуктов старикам. Я благодарен каждому медику и правоохранителю. Вы сейчас, практически, на передовой. Именно вы боретесь за наши жизни! ВЫ ТВОРИТЕ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО, И Я БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ЭТО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! За то, что вы уже делаете – но больше за то, ЧТО ВАМ ПРЕДСТОИТ ВЫДЕРЖАТЬ!. УВЫ - самые великие испытания ещё впереди. Концентрация, компетентность и четкость – вот что от вас сейчас требует долг. Люди до конца ещё не поняли ситуации.. многие цепляются за прежние привычки и громко возмущаются неудобством.. бравируют неподчинением.. сбегают от врачей .. Таков час, в котором мы сейчас оказались.. Каждый должен сделать свою работу, вне зависимости от того, что думают об этом некоторые люди в тех или иных жизненных ситуациях, эмоциях или не владеющие полнотой информации", - акцентировал Аваков.

"В стране уже введены ограничительные меры. ОНИ БУДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЖЕСТЧЕ в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать! ВО всем мере ограничения и кризис – везде, как и у нас нет масок и респираторов - и в США и в ЕВРОПЕ – паника захватила огромные пространства мира. Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких. Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт. У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет. Средства защиты и тесты производятся и закупаются - в условиях жесточайшей конкуренции во всем мире наши агенты покупают и средства защиты и компоненты. Делаем это и в Украине. Все, кто этим занимаются - сконцентрированы и нагружены работой 24\7. Нужно время! Ситуация будет меняться, мы будем насыщать систему всем необходимым – но нужно время! Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен!!! И потому – ТОТАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ КАРАНТИН – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - призвал Аваков.

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"На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности! Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. НЕ УВОЛЕННЫЕ, НЕ ОТПРАВЛЕННЫЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ – на карантине !!!! – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем! Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование. Людям не выходить из дома, кроме КРАЙНЕЙ необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - добавил он.

"Сейчас нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса, прошу отнестись ответственно руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически необходимыми и перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина. Общественным транспортом, сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома.!! Прошу Вас! Посмотрите что происходит в свете – давайте защитим себя максимально. Ответственность за распространение вируса лежит на каждом из нас. Самоизоляция даст возможность замедлить его распространение на месяцы и таким образом позволит выиграть время и снизить нагрузку на наши медучреждения и их работников! Сейчас весь мир на паузе. Все хотят дождаться того момента, когда будет разработано лекарство и вакцина! НАМ также - прежде всего - нужно это время, для того, чтобы мы могли наилучшим образом позаботиться о тех, кто уже пострадал от этого вируса. Не нужно впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету. Все внедряемые меры ограничений - это перечень вынужденных эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволят преодолеть коронавирусную угрозу в нашей стране. В эти непростые времена я желаю быть всем нам сильными и мудрыми людьми. Давайте вспомним, что такое любовь и забота к окружающим, близким и родным людям. Лишь совместными действиями мы можем защитить и поддержать друг друга", - резюмировал Аваков.









