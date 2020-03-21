 От приезжающих на вызов врачей скрывают возможные симптомы коронавируса: "Если вам пох#й, то многие еще хотят жить", - волонтер-парамедик Мудрик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер-парамедик из благотворительного фонда "ASAP Rescue" Ирина Мудрик.

"Вчера наш экипаж госпитализировал женщину с желудочным кровотечением.

Только сегодня случайно выяснилось, что кровотечение было спровоцировано кашлем во время гриппа и осложнено циррозом печени.

Муж госпитализированной ответил на мои претензии относительно сокрытия информации следующее: ну и что, что грипп, главное - это то, что у нее было желудочное кровотечение. Внук переболел и её заразил, а он уже здоров.

Люди, включайте мозг!

Если вам пох#й, то многие еще хотят жить".

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