 От приезжающих на вызов врачей скрывают возможные симптомы коронавируса: "Если вам пох#й, то многие еще хотят жить", - волонтер-парамедик Мудрик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала волонтер-парамедик из благотворительного фонда "ASAP Rescue" Ирина Мудрик.
"Вчера наш экипаж госпитализировал женщину с желудочным кровотечением.
Только сегодня случайно выяснилось, что кровотечение было спровоцировано кашлем во время гриппа и осложнено циррозом печени.
Муж госпитализированной ответил на мои претензии относительно сокрытия информации следующее: ну и что, что грипп, главное - это то, что у нее было желудочное кровотечение. Внук переболел и её заразил, а он уже здоров.
Люди, включайте мозг!
Если вам пох#й, то многие еще хотят жить".
вам что по 80 лет и вы в зоне риска?
и вообще, существует профессиональный врачебный риск.
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
ти і вони - ні.
"Только Иринку я не пойму -
Мне пох#ю, а ей по чему?"
средний возраст умерших.
Що воно саме пройде ?
Перечхають і все ? \
под названием «украинская больница»
в целом пребывание в больничке от 500 гривен в день
где нищие украинцы возьмут бабло ?
они же говорили, что из помощи парацетамол и ИВЛ,
хотя ИВЛ это не совсем то, что надо, как я понял
Что-ж вы за такие сраные медики, что простой грипп не в состоянии распознать? Температуру померять.. послушать.. вас не учили в институте? От таких кретинов-медиков вреда больше чем пользы.