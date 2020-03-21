 Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, участвовавший во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским по борьбе с коронавирусом и занимающийся организацией данного процесса в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
"Новости на сейчас. Опорной больницей выбрали Областную, это мудрое решение, максимально. При ней есть двухэтажное общежитие, в которое в какой-то момент переедут медики. Обратите внимание – их нужно будет кормить, обеспечивать средствами защиты, давать транспорт. Напоминаю, по этим вопросам старший в штабе Пётр Обухов. К команде помощи пожилым и организации волонтеров подключилась Maria Goldberg, имейте в виду. Нашли защитные костюмы в Китае – по 8$. Будем закупать партиями по 10 тысяч. Наши в Китае ИВЛ. Нужен обычный медицинский спирт – для начала хотя бы 10 тонн. На все это нужны деньги. Корпорация монстров принимает любые пожертвования", - написал он.
"Первоочередная задача сейчас – защитить врачей. Если врачи посыпятся, ребята, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом. Люди скупают для себя в огромном количестве респираторы и другие средства, по национальному заказу первоочередные – министерство обороны. Купить что-то крайне сложно. Остановитесь, люди. Подумайте о других", - призвал Ставницер.
"Пара штрихов к картине, просто, чтобы вы на секунду представили себя на их месте. 176 бригад экстренной помощи, в машине 2 человека, водитель в новых машинах отсечен, в старых – нет, так что 3 человека. Врачи скорой помощи – первые "воины", которые будут принимать на себя основной удар. Нужна полная защита – костюм, респиратор, очки, бахилы и тд. Они одноразовые – снял и больше пользоваться нельзя. Доктора будут ВЫНУЖДЕНЫ пользоваться памперсами, чтобы не снимать лишний раз костюм. Представьте себе на секунду", - пояснил он.
"После докторов нужно обратить внимание на людей с диагнозами, которые тоже требуют ИВЛ. Например, диализ. Вместе со списками пожилых одиноких людей в своих домах, поинтересуйтесь еще людьми с хроническими заболеваниями. Им нужна будет помощь с транспортом и регулярными поездками в больницы", - акцентировал Ставницер.
"Получаем вал предложений о помощи любой – спасибо, люди, вы все же молодцы. Yevgen Lemberg дал средство для дезинфекции поверхностей и 400 костюмов. Всех буду тегать постепенно, обещаю. Тут есть ремарка – меценаты, которые сейчас закупают ИВЛ, другие средства, и отдают их в свою, условно говоря, районную больницу, остановитесь, не делайте этого! Есть опорные больницы, это публичная информация – узнайте их потребности, отдайте туда. Если нет информации – свяжитесь с Корпорацией монстров.
Опорных в области сейчас 4:
1. Одесская областная клиническая, ул. Академика Заболотного, 26/32
2. Городская клиническая инфекционная, ул. Пастера, 7
3. Измаильская городская центральная, пр. Суворова, 68, Измаил
4. Черноморская бассейновая больница на водном транспорте, ул. Виталия Шума, 4
Инструкцию от китайских докторов, которую собрал Джек Ма, уже перевели на русский. Мы сейчас работаем с переводом – редактируем и советуемся с медиками, чтобы все было точно. НЕРЕДАКТИРОВАННАЯ версия вот. Вычитанная будет скоро, подождите, пожалуйста, торопимся. Украиноязычный тоже будет.
Будем встречаться с бизнесменами Одессы, уверен, вместе мы многое сможем сдвинуть с места.
Берегите себя и берегите родителей.
Деньги можно перевести Katherine Nozhevnikova на Корпорацию монстров
Страница штаба Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области", - резюмировал Ставницер.
На Львовщине почти 50 подозрений на коронавирус
Завтра будет 500 и т.д.
Коронавирус зафиксирован в семи населенных пунктах Черновицкой области -это говорит что черновцам писец и случился он из за массового завоза инфецированных
НЕ "брезгуют" і зараз від "пенсів" брати за просто прийом по 50-100 грн, а якщо що серйозно - то і суми "подяки" зовсім інші І це не "казка" - а реаліїї
Вони нам сказали, що жінка яка померла від короновірусу - ДОВГО ЗАЙМАЛАСЬ самолікуванням...- але це є БРЕХНЯ...
а Лікарі неучі , які тільки отримують гроші в кишеню...
"Згоріла" за 3 !!! дня - то як вона "довгий час займалась самолікуванням"... Покидьки зЄлені...
"Она последний раз была на работе 12 марта. Признаков и симптомов заболевания на тот момент у нее не было. Она не контактировала с пищевой продукцией и имела ограниченные контакты с другими работниками - именно с 12 марта предприятие по решению руководства начало приостанавливать деятельность в связи с распространением коронавируса в Украине, производственные линии постепенно останавливались, а работники отправлялись домой", - сообщили на заводе.
Все процессы на предприятии полностью автоматизированы, кроме того, вся продукция проходит термическую обработку, подчеркнули в "Имперово-Фудз".
Признаки болезни появились у женщины 13 марта. Она обратилась к семейному врачу, который поставил диагноз "респираторное заболевание". Женщина осталась дома лечиться, но уже 16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние ухудшалось. Она умерла через сутки после госпитализации. Диагноз COVID-19 женщине был поставлен посмертно 19 марта.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/koronavirus-sars-cov-2-zhenshchina-umershaya-v-ivano-frankovske-rabotala-na-zavode-ee-kollegi-na-samoizolyacii-1492010.html
Основная масса людей придет домой...снимет маску и в лучшем случае кинет ее в мусорное ведро...в худшем на полочку в прихожей...
Обычную одноразовую маску - просто в пакет и в ведро. Это не чума - вирус не образует спор и не сохраняется на поверхностях более 3х дней.
Не все положат ее в пакет...ветер..собаки ...это все разносится...
Должны были бы быть установлены специальные контейнеры...для сбора.
Но зеленое стадо не имеет мозгов...
Но на машинке в магазин смотался -- в обычный супремаркет. Все товары на месте, даже рулоны и мука. ...так, по мелочи, ещё чего-то не хватает. Людей мало, кассиров обвесили пластиковыми прозрачными экранами, работают в перчатках, маски никто не носит.
Турок в городе вообще не видно, а немцы мелькают -- то спортсмен пробежит, то парочка пожилая пройдёт. В автобусах 2-3 человека едут...
Карантинно как-то... -- но терпимо... *)
Но они марлевые -- никакие -- только на выдох работают.
Никто не покупет...