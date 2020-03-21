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 Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом

Люди скупают для себя в огромном количестве респираторы и другие средства, по национальному заказу первоочередные – министерство обороны. Купить что-то крайне сложно.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Андрей Ставницер, участвовавший во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским по борьбе с коронавирусом и занимающийся организацией данного процесса в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Новости на сейчас. Опорной больницей выбрали Областную, это мудрое решение, максимально. При ней есть двухэтажное общежитие, в которое в какой-то момент переедут медики. Обратите внимание – их нужно будет кормить, обеспечивать средствами защиты, давать транспорт. Напоминаю, по этим вопросам старший в штабе Пётр Обухов. К команде помощи пожилым и организации волонтеров подключилась Maria Goldberg, имейте в виду. Нашли защитные костюмы в Китае – по 8$. Будем закупать партиями по 10 тысяч. Наши в Китае ИВЛ. Нужен обычный медицинский спирт – для начала хотя бы 10 тонн. На все это нужны деньги. Корпорация монстров принимает любые пожертвования", - написал он.

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"Первоочередная задача сейчас – защитить врачей. Если врачи посыпятся, ребята, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом. Люди скупают для себя в огромном количестве респираторы и другие средства, по национальному заказу первоочередные – министерство обороны. Купить что-то крайне сложно. Остановитесь, люди. Подумайте о других", - призвал Ставницер.

"Пара штрихов к картине, просто, чтобы вы на секунду представили себя на их месте. 176 бригад экстренной помощи, в машине 2 человека, водитель в новых машинах отсечен, в старых – нет, так что 3 человека. Врачи скорой помощи – первые "воины", которые будут принимать на себя основной удар. Нужна полная защита – костюм, респиратор, очки, бахилы и тд. Они одноразовые – снял и больше пользоваться нельзя. Доктора будут ВЫНУЖДЕНЫ пользоваться памперсами, чтобы не снимать лишний раз костюм. Представьте себе на секунду", - пояснил он.

Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом 01

"После докторов нужно обратить внимание на людей с диагнозами, которые тоже требуют ИВЛ. Например, диализ. Вместе со списками пожилых одиноких людей в своих домах, поинтересуйтесь еще людьми с хроническими заболеваниями. Им нужна будет помощь с транспортом и регулярными поездками в больницы", - акцентировал Ставницер.

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"Получаем вал предложений о помощи любой – спасибо, люди, вы все же молодцы. Yevgen Lemberg дал средство для дезинфекции поверхностей и 400 костюмов. Всех буду тегать постепенно, обещаю. Тут есть ремарка – меценаты, которые сейчас закупают ИВЛ, другие средства, и отдают их в свою, условно говоря, районную больницу, остановитесь, не делайте этого! Есть опорные больницы, это публичная информация – узнайте их потребности, отдайте туда. Если нет информации – свяжитесь с Корпорацией монстров.

Опорных в области сейчас 4:
1. Одесская областная клиническая, ул. Академика Заболотного, 26/32
2. Городская клиническая инфекционная, ул. Пастера, 7
3. Измаильская городская центральная, пр. Суворова, 68, Измаил
4. Черноморская бассейновая больница на водном транспорте, ул. Виталия Шума, 4

Инструкцию от китайских докторов, которую собрал Джек Ма, уже перевели на русский. Мы сейчас работаем с переводом – редактируем и советуемся с медиками, чтобы все было точно. НЕРЕДАКТИРОВАННАЯ версия вот. Вычитанная будет скоро, подождите, пожалуйста, торопимся. Украиноязычный тоже будет.

Будем встречаться с бизнесменами Одессы, уверен, вместе мы многое сможем сдвинуть с места.

Берегите себя и берегите родителей.

Деньги можно перевести Katherine Nozhevnikova на Корпорацию монстров

Страница штаба Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области", - резюмировал Ставницер.

Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом 02
Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом 03
Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом 04

Источник: https://censor.net.ua/n3183254
 
   
 Топ комментарии
 
Зебільний премьєр Гончарук ще в лютому запевнив що країна до вірусу готова! Нащо разводити паніку? Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6321
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Тому що тоді думали що лікуватись зможуть і за кордоном, а судитись - навпаки тільки в Україні. Але у природи своєрідне почуття гумору.
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У украинцев своеобразный гумор -выбрали себе шута-наркомана прокацапского и теперь кричат Ой рятуйте!
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Спирт це добре. Під час короновірусу можна й не розводити. 200 грам і життя в лікарів починає налагодюватися.
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Ти приптздон. Хочь на хвилинку уяви, як жити на роботі, як не сати змоги басити і пілкуватися про рідних, бо поступають у лікарню такі ******* чк ти..
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1 Въезды в Черновцы блокируют бетонными блоками .все въезды-выезды из города будут перекрыты. В области зарегистрированы 25 случаев коронавируса из 41 в Украине
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Наконец то дождались!
На Львовщине почти 50 подозрений на коронавирус
Завтра будет 500 и т.д.
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Да наверное так но это сли ориентироваться на цыфры соседей но у них был естественный рост а в Украину просто завезли тысячи сразу
Коронавирус зафиксирован в семи населенных пунктах Черновицкой области -это говорит что черновцам писец и случился он из за массового завоза инфецированных
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Суддям, прокурорам і поліції нормальні зарплати давали, і раптом за медиків згадали.
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ніхто не буде за 200$ в місяць життям ризикувати
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Я кажу про реальну зарплату медиків.
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200 баксів десь "премія" буде на час корони, якщо вірити зеленим.
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Просто запитай медиків, а не зебрехунів.
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Знайома десь на трьошку працює хЛОРом в лікарні, про премії поки не чути.
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Тільки, якщо хірург буде їй підкидати гроші після платних операцій.
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Тому що тоді думали що лікуватись зможуть і за кордоном, а судитись - навпаки тільки в Україні. Але у природи своєрідне почуття гумору.
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У украинцев своеобразный гумор -выбрали себе шута-наркомана прокацапского и теперь кричат Ой рятуйте!
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Вже 100 разів чув цю казочку про поганий нарід, що не обрав "проукраїнського" Порошенка і не побачив його потужні реформи, якими він так хвалився з телевізора.
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Та отой Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6318 Без Паніки притрушений на усю голову. Хоча кумедний у своїх твердженнях. Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6752
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будем відверті - вони були не самі бідні ...
НЕ "брезгуют" і зараз від "пенсів" брати за просто прийом по 50-100 грн, а якщо що серйозно - то і суми "подяки" зовсім інші І це не "казка" - а реаліїї
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поступай в медичний і греби гроші лопатою
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Зебільний премьєр Гончарук ще в лютому запевнив що країна до вірусу готова! Нащо разводити паніку? Первоочередная задача сейчас - защитить врачей. Если они посыпятся, все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, - бизнесмен Ставницер о борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6321
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іменована влада - брехливі ПОКИДЬКИ ...- аргументую ...
Вони нам сказали, що жінка яка померла від короновірусу - ДОВГО ЗАЙМАЛАСЬ самолікуванням...- але це є БРЕХНЯ...
а Лікарі неучі , які тільки отримують гроші в кишеню...
"Згоріла" за 3 !!! дня - то як вона "довгий час займалась самолікуванням"... Покидьки зЄлені...

"Она последний раз была на работе 12 марта. Признаков и симптомов заболевания на тот момент у нее не было. Она не контактировала с пищевой продукцией и имела ограниченные контакты с другими работниками - именно с 12 марта предприятие по решению руководства начало приостанавливать деятельность в связи с распространением коронавируса в Украине, производственные линии постепенно останавливались, а работники отправлялись домой", - сообщили на заводе.

Все процессы на предприятии полностью автоматизированы, кроме того, вся продукция проходит термическую обработку, подчеркнули в "Имперово-Фудз".

Признаки болезни появились у женщины 13 марта. Она обратилась к семейному врачу, который поставил диагноз "респираторное заболевание". Женщина осталась дома лечиться, но уже 16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но состояние ухудшалось. Она умерла через сутки после госпитализации. Диагноз COVID-19 женщине был поставлен посмертно 19 марта.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/koronavirus-sars-cov-2-zhenshchina-umershaya-v-ivano-frankovske-rabotala-na-zavode-ee-kollegi-na-samoizolyacii-1492010.html
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хорошо быть меценатам когда на тисе низкие зарплаты которых хватает еле еле концы сводить.
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сразу бросается в глаза некомпетентность, хотя ясно, блог после встречи с некомпетентным и наполеонистым человеком.
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Захищати лікарів? Та ви зебіли здуріли, бо ваша влада планує звільняти медиків і платить їм мізерну зарплату. Дійсно, що зебіли найбільші брехуни в Світі.
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Маски уже скоро будут надо немного потерпеть до 17 марта
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Молодец, выйди на улицу и посмотри сколько счастливчиков смогли купить маски.
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Тільки прийшов з вулиці. Тепер твоя черга вийти на вулицю.🐸
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Ну я не смог купить маску и мне никто не выдал.
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Не смог? Попробуйте гугл - я купил через интернет в 3х местах - и обычные маски, и респираторы N65. И да, это не дешево - цены взлетели, но здоровье дороже.
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Это хорошо....а дальше то что? Как вы будете их утилизировать? Где?
Основная масса людей придет домой...снимет маску и в лучшем случае кинет ее в мусорное ведро...в худшем на полочку в прихожей...
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Многоразовый респиратор - протереть со всех сторон дезинфектантом и в герметичный контейнер со спиртом на ночь.
Обычную одноразовую маску - просто в пакет и в ведро. Это не чума - вирус не образует спор и не сохраняется на поверхностях более 3х дней.
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Угу...миллион человек выкинет миллион масок в мусор в день...это если использует по одной маске....
Не все положат ее в пакет...ветер..собаки ...это все разносится...
Должны были бы быть установлены специальные контейнеры...для сбора.
Но зеленое стадо не имеет мозгов...
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Снял и что дальше? Положил ее дома на полочку? Источник потенциального заражения?
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Привет, Али! Сегодня дождь и холодрыга -- не лисапетно трошки, в Центр ехать...*)
Но на машинке в магазин смотался -- в обычный супремаркет. Все товары на месте, даже рулоны и мука. ...так, по мелочи, ещё чего-то не хватает. Людей мало, кассиров обвесили пластиковыми прозрачными экранами, работают в перчатках, маски никто не носит.

Турок в городе вообще не видно, а немцы мелькают -- то спортсмен пробежит, то парочка пожилая пройдёт. В автобусах 2-3 человека едут...

Карантинно как-то... -- но терпимо... *)
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Я сьогодні пройшовся пішки, зайшов в хлібний кіоск, купив дещо. Продавці в масках, я теж... В тролейбусах мало народу, роботу закрили поки на два тижні...
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В Минске марлевые маски на улицах предлагают. Не уточнил, кто и почём? -- частники, или государство...

Но они марлевые -- никакие -- только на выдох работают.
Никто не покупет...
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Угу наши олигархи "пожертвовали" даже не косточку, а каплю, которая случайно упала с кости
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все наши ИВЛ можно будет списывать на лом, уже начинайте списывать и продавать в другие страны.
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Згадали!!! ))) Скільки там "гривЕнь"зарплати наші лікарі удостоїлися від держави? Такої ганьби ще пошукати по світу. Наука взагалі в дупі. Ну нічо. Все одно хтось та виживе. І буде розповідати, що то все була провокація. Так воно працює з хворобами, війнами і всім іншим. Тупорилість форева.
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Лікарі по 5,5 тис грн, а медсестри десь по 3,5 тис грн...
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Вы наверное живете в маленьком райцентре? Потому что год назад авторитетные сторонники Порошенко из Киева заявляли, что в столице меньше чем за 12-15 тысяч никто и работать не станет. Неужели они брехали?
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Якщо вважати Київ маленьким райцентром, то ви праві. Зайдіть у лікарню і запитайте. Мене не цікавить Порошенко, а ви відповідайте за свого зебубочку.
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Значит таки некоторые сторонники Порошенко брехали про киевские зарплаты?
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Пишите письма меоким почерком мародеру рыдуцкому..и копию мародеру главзебилу...они защитят....бабки из офшоров от продади масок и защитных костюмов вытащат...и защитят..
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Мародеру своему пиши письма,за его потужну медреформу.
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У меня нет мародера...все мародеры в зеленом стаде...а я благодаря богу к нему отношения не имею...
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В США бьют в набат!Врачи неделями вынуждены пользоваться одними и теми же защитными повязками.Тотальный дефицит всего.
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Це об'єктивна реальність сьогодення. Жорстко, але об'єктивно. Задача всіх не наражати себе та інших на небезпеку, тому миємо руці з милом і не сунемо їх до рота. Про маски також не забуваємо. Сама лікар приїде спасати чиєсь життя. Так що робіть усе, щоб він не їхав до вас. Мене особисто дивують деякі індивіди, що розводять писанину про поширення зарази нехай і на Львівщині, та яка різниця де. Тому що зараза, дивлячись зараз на Італію, досить небезпечна.
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