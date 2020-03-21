EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2923  21
Материалы по теме:
Все про:карантин (757) суд (22975) судопроизводство (96) коронавирус (231)

 Не исключаю, что суды готовятся к громким процессам, и вскоре, возможно, начнутся задержания, - адвокат Дульский о бездеятельности судов во время карантина

Суды не выработали единого порядка рассмотрения дел в период карантина, поэтому повсеместно нарушаются права людей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Александр Дульский.

"Например, человек не смог прибыть в Киев на заседание Высшего антикоррупционного суда, потому что живет в Харькове, а поезда не ходят, - рассказал он. - Суд принимает решение перенести заседание на утро следующего дня в режиме видеоконференции. Но когда человек приехал в тот суд, с которого якобы должна была проводиться видеоконференция, там сказали, что не могут ее провести. Выяснилось, что сотрудник, который этот процесс обеспечивает технически, не вышел на работу, потому что живет за городом и не смог добраться. Или другая ситуация. Человек не может вообще доехать до Киева из-за сейчас установленных ограничений, а суд не откладывает заседание. А, скажем, в Печерском райсуде столицы помощники судей обзванивают стороны и говорят, что в связи с пандемией они снимают все дела с рассмотрения. Как тут разобраться. У каждого своя игра".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суды работают в штатном режиме, но без масок никого пускать не будут, - глава Государственной судебной администрации Украины Холоднюк. ВИДЕО+ФОТО

По его мнению, ни одно распоряжение Кабинета министров не может влиять на работу судов. Это независимая ветвь власти. Но все равно нужно принять какое-то разумное решение по работе всех судов без исключения, а не отдавать это им на откуп.

"Совет судей вроде определился в своем решении, но каждый суд, что хочет, то и творит, - продолжает он. - А как быть человеку в отношении которого проводится досудебное расследование, и за неявку в суд предусмотрено взыскание залога в доход государства? Например, на следующую среду назначено рассмотрение по делу, где мы защищаем голову одного из судов. Человек купил билеты на поезд. Добираться за 700 км. Сегодня ему сообщили, поезд не поедет. Но если он сдаст сейчас проездные документы, чтобы вернуть деньги, прокурор может это расценить, как уклонение от прибытия в суд. Понятно, что прокурор всегда оппонент. Но вопрос в том, что неопределенность есть в самом суде. Речь идет об отправлении правосудия, где все должно быть более четко, чем других местах. Когда метрополитен закрыли, людям же сообщили, что ездить нельзя. Сообщите теперь, как работают суды. Такая бездеятельность провоцирует неопределенность, соответственно нарушение установленного законом права на рассмотрение дела в разумные сроки".

Он также добавил, что возможно, такая бездеятельность судов объясняется не только с коронавирусом и карантинными мероприятиями. "Не исключаю, что суды готовятся к каким-то громким процессам и вскоре, возможно, начнутся задержания", - предположил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд впервые присудил штраф в 17 тыс. грн за нарушение правил карантина: женщина продавала продукты из рук в неустановленном месте

Источник: https://censor.net.ua/n3183253
 
   
 Топ комментарии
 
Фильм прекрасный. Но твоя глупость удивляет: ты же умственный голодранец.
 показать весь комментарий
 
зедрочері так фотошоп и неосилили
 показать весь комментарий
 
Очередная брехня. Завтра. Вся политика построенная на брехне.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередная брехня. Завтра. Вся политика построенная на брехне.
 показать весь комментарий
 
 
О лечится сие просто подгоняем под все суды Киева грузовики с бидонами на которых КРАСНОЙ краской написано Короновирус CVI19 и окропляем все помещения судов вместе со служивыми и уверяю вас чреез 2-3 часа ВСЕ СУДЫ УКРАИНЫ ЗАКРОЮТСЯ кроме следственных судей чьи фамилии и какой суд и график работы будет висеть для все в Украине.. и точка..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Почнуться гучні затримання...

 показать весь комментарий
 
 
Фильм прекрасный. Но твоя глупость удивляет: ты же умственный голодранец.
 показать весь комментарий
 
 
Зебил, у тебя расстройство на генетической уровне.
 показать весь комментарий
 
 
Рукожопый фотошопер. Типичная бесталанная зелень...
 показать весь комментарий
 
 
Жестоко, Петю нельзя в камеру, разве на какой то остров на Днепре.
 показать весь комментарий
 
а если не Петю, а Сивохо и ему подобных? Тогда как??
 показать весь комментарий
 
 
Моральные голодранцы, поражённые вирусом Clouns 95,у вас мозг, желудок и жопа слились в один орган Можежоп, это на генетической уровне.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты о соевогнильной нечисти?Правильно,поддерживаю,таки действительно у них мозг, желудок и жопа слились в один орган Можежоп
 показать весь комментарий
 
Непременно будут и задержания и следствия, с суды, и приговоры, и посадки. Ст.111 УК Украины за 9 последних месяцев себе мнооооогие ЗЕлёные человечки наработали.
 показать весь комментарий
 
 
Ты будешь их сажать?Вначале жопу свою подними с обоссаного продавленого дивана,садильщик соевый
 показать весь комментарий
 
 
Гена, я ни кого не сажаю, сажает Департамент исполнения наказаний по приговору суда вступившего в силу. Вам конечно этого не понять, по причине вашей врождённой умственной отсталоси и поражения жалких остатков вашего мозга ЗЕлёной плесенью. Так, что лежите себе на клумбе, она скоро заЗЕленеет и вас там видно не будет. Лежите и не чебургенте.
 показать весь комментарий
 
 
Не исключаю, что суды готовятся к громким процессам, и вскоре, возможно, начнутся задержания, - адвокат Дульский о бездеятельности судов во время карантина.Для получения денежек с задержаных судьи пооткрывали новые счета.Ждут не дождутся
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх