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 Политика Украины
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 Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и Западом - это тотальная бедность украинцев. Запас прочности 2-3 месяца, - Бно-Айриян

Сбережения миллионов украинцев не превышают одной-двух среднемесячных зарплат. Люди живут фактически от зарплаты до зарплаты.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и западными странами, в которых приняты жесткие карантинные мероприятия, - это тотальная бедность украинцев. У многих запас прочности минимальный. Сбережения миллионов людей не превышают одной-двух среднемесячных зарплат. Люди живут фактически от зарплаты до зарплаты. И закрытие рабочих мест для них - не просто вопрос уменьшения базового дохода. Для них это настоящая финансовая катастрофа. А вы думаете откуда километровые очереди на автобусных остановках – все в надежде доехать на работу. И сохранить ее. И это, пожалуй, крупнейшая социальная трагедия, связанная с этим вирусом, после, конечно, количества оборудованных реанимационных мест в Украине. Убежден, что запас прочности - максимум два-три месяца. Затем наступает граница, которую нельзя пересекать при любых условиях", - заявил он.

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"И здесь ключевой вызов для руководства государства, для правительства - как смягчить этот возможный удар по нашим гражданам. Адресные дотации, продовольственные карточки, отсрочка коммунальных и кредитных платежей - возможны. И во многом, целесообразны. Но я бы сосредоточил все максимальное внимание на стимулирование спроса. Внутреннего спроса через увеличение государственного заказа. Потому что это удочка, а не рыба. На самом деле, государство ежегодно на разных уровнях покупает товаров, услуг и работ на 700 млрд грн. Большая часть этих закупок приходится на импортную продукцию и импортные позиции. Вот вам и ресурс. Причем это касается прежде всего государственных компаний. Правительство должно посчитать, где мы критичны по импорту, а где нет, и переориентировать закупки на внутреннего производителя. Ограничить импорт в госзакупках. Да, протекционизм, а не либертарианство. Потому что сейчас так надо", - посоветовал Бно-Айриян.

"Более того, срочно необходимо проанализировать, какие товары и услуги не нужны сейчас, вот от слова совсем, а какие несут максимальный мультипликатор для внутренней экономики и нужны для перезапуска экономики. Вирус отступит. А вот для экономики может быть уже очень поздно. Время идет на дни",- резюмировал он.

Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и Западом - это тотальная бедность украинцев. Запас прочности 2-3 месяца, - Бно-Айриян 01
Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и Западом - это тотальная бедность украинцев. Запас прочности 2-3 месяца, - Бно-Айриян 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183252
 
 
 Топ комментарии
 
Не ври, эпоха бедности закончилась год назад. И экономика растет на 40% в год.
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Народ у нас нищий, зато олигархи самые богатые в ЕС. И это украинцев радует, весело голосуют за олигархов.
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Нет никакой прочности - откройте рынки иначе завтра начнётся голодомор!
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Нет никакой прочности - откройте рынки иначе завтра начнётся голодомор!
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Наші люди знайдуть спосіб виживати, вони ще не таке бачили! Будуть торгувати з під поли, через Інтернет, по телефону! Вже всі так і працюють! Те що влада грається в карантин, нікого не зупиняє, 7-км в Одесі працює!
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Народ у нас нищий, зато олигархи самые богатые в ЕС. И это украинцев радует, весело голосуют за олигархов.
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Ну так ты проголосовала за оманского ишака, так теперь и веселись!
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Щось не чути про посівну. Хтось сіє, чи усім все пофіг?
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Наші люди, на поля на таксі на метро не їздять, тому там поки що все окей.
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Из-за отсутствия снега и осадков проблема с озимыми.
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От через таких як ти і поширюється вірус. Ти ж помреш! Пересидь дома 3 місяці, звикай тратити тільки на скромну їжу.
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Та я и так скромно всегда питался из-за недостатка средств.
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в мене сніданок - глазунья зі смаженою цибулею та овсянка, на обід - суп чи борщ, вечеря - молочне: просто молоко чи кефір з булочкою, або молочна каша (суп)
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В Іспанії половина добра взагалі від зарплати до щарплати живе без збережень
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Нищета в Украине еще с времен Кравчука и она никогда не прекращалась, потому что у власти криминальный олигархат.
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Ти з голоду помираєш? А якщо тратити тільки на крупи, картоплю та хліб, то скільки коштів потрібно? Гривень 700 на місяць вистачить, чи ти звик по піцеріям та барам?
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тра ше овочі, олія, молоко, самогон, сало, часник, спеції... Каструля борщу (раз на тиждень) опходиця в 250 гривнів - це вже тища, а ше сніданок та вечеря якась - двох тищенц мо' не вистачити на харчі
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Це що в тебе за борщ, або якого розміру кастрюля, що аж 250 грн. виходить?
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Зато почему-то ездят на карбоновых великах и в велокостюмах по 1000 евро.
На свалки выкидают новую шикарную мебель.
Все абсолютно все едут на своей отдельной машине, даже 500 метров в магазин.
Живут в новопостроенных домах или квартирах.
(Это только то, что видно украинскому путешественнику из окна машины)
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Ми про гроші на рахунках говорили, а не про квартири в іпотеці, машини в кредиті та й велик напевно в розстрочку куплений.
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Не ври, эпоха бедности закончилась год назад. И экономика растет на 40% в год.
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Такі як ти рік тому переконували, що "епоха бідності" - це міф, і українці живуть заможньо і в достатку. Мабуть що за рік президентсва Зеленського цей "достаток" кудись невідомо щез?
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Відомо, куди. У кишені дяді Бєні. Просто почитайте рішення судів про багатомвльйонні компенсації невідомо за що.
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Та ладно... Зубожилый народ получил что просил...
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нехай багата Європа гроші дає, інакше відкриємо кордони як Туреччина Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и Западом - это тотальная бедность украинцев. Запас прочности 2-3 месяца, - Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 8493
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Да ,но мы не граничим с муслимами и в добавок экономически слабая держава в отличие от Турции
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Саме так. Треба вже зараз прийняти жорсткі і непопулярні заходи карантину - за 1-2 місяці можна зупинити і локалізувати поширення епідемії. Але якщо сьогодні зволікати - згодом Україні знадобиться в рази більше ресурсів і часу, що спричинить економічну, соціальну, епідеміологічну і як наслідок - політичну кризу.
Саме останньої зараз і хочуть деякі прихильники попередньої влади, тому виступають проти карантинних заходів і сподіваються на хвилі кризи вилізти до корита.
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А ким зараз корито зайняте? Невже зебільною владою?
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не знаю кого анализировал этот человек, но у всех одинаковые проблемы. Здесь тоже счета не на высокие суммы и тоже запас на 2-3 месяца. Вот только соцзащита другая, да и правительство не ролики записывает, а реально работает. Транспорт ходит по графику и никаких 10 человек, едут столько скольким надо, но с понедельника со справкой от работодателя. Магазины также в области личной гигиены пусты, полицейские патрулируют улицы, многие пытались нарушить правила карантина, думали, что отпуска, но зря. Нам директор каждый день приносит корзину с соками, фруктами, шоколадом и БЛАГОДАРИТ, что мы РАБОТАЕМ. Есть подозрения на вирус, не в больнице, тянем сами. Пишите Правду, а не выдумки.
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На счет роликов это да...
Как смотришь интервью с Меркель и другими ответственными западноевропейскими политиками, то первым делом бросается в глаза то, что фон, на котором сделано интервью - какой-то коридор или угол конференц зала, видно что к этому интервью не готовятся, времени нет, люди действительно работают, потому что знают как работать. И делятся информацией с журналистами бегло в перерывчиках, но коротко и ясно.
Зеленский, я уверен, неплохой человек, но совершенно некомпетентный президент. Одного желания и честности тут мало, к сожалению...
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так вам Цензор написал, а я слушаю все в оригинале и без рвотного рефлекса ибо говорит правильно, не то что хороший человек без мозгов. Кстати, а что он пожертвовал на ниве пандемии? Лероса уволил....
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Надо перенимать опыт. Но только не у европейцев.


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От нащо він це пише? Епоха бідності скінчилася ще 21 квітня 2019 року!
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////21 марта 2020 г. в 10:27
У Києві активізувалися шахраї, які, користуючись складною ситуацією в країні, обманюють пенсіонерів. Молоді люди дзвонять у квартири літніх людей і представляються співробітниками "фонду Ахметова".
Аферисти кажуть, що хочуть допомогти українцям ліками, але насправді це зовсім не так. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Ємченко."Сьогодні мені 6 (шість) моїх близьких знайомих написали. Молоді здорові люди в Києві дзвонять у двері квартир старих. Представляються "Фондом Ахметова" (брешуть, звичайно) і говорять, що принесли від Фонду допомоги/ліки (знову брешуть)", - попередила у соцмережі Ємченко.
Наталя повідомила, що людям варто остерігатися таких шахраїв, так як вони можуть принести шкоду і легко увійти в довіру."Це - не співробітники фонду. Це - чумні шахраї. Прошу вас, розкажіть своїм рідним і сусідам, щоб вони НЕ відкривали двері нібито представникам Фонду. Розкажіть, що це шахраї. І що вони можуть завдати шкоди. У складні часи так буває. Бережіть себе і своїх близьких", - написала Ємченко.
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Так это и есть фонд ахметова, там такие только и работают они по сменам дома он на ботоферме, а в перерывах пенсов обувают.
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всё будет нормально. зрада и паника не пройдут.
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Это действительно проблема, но тут палка в двух концах... Дать работу большинству - нарушение карантина, а единицам, что это в общей массе?... Тяжелее всех одиноким людям.
И что в этой ситуации делать на уровне страны? Наверное и нет такого решения. А есть ситуация, в которой мы оказались, и нужно как-то выживать. Родственная, соседская, дружественная помощь.
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каждий за сібя - карантін проявляє всі соціальні хвороби
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да почему нет: пенсионерам неработающим - выход из дома не дальше второго продуктового магазина и не дальше второй аптеки (кроме экстренных случаев, к зубному, например), остановка заводов по производству теннисных шариков и т. п. продукции, беспроцентные (или по мин%) кредиты. отсрочка платежей по коммуналке, изменения графика работы предприятий где можно изменить для избежания толп в часы пик, обязательное сохранение рабочих мест если вдруг кто не справится с дистанционной работой (можно минус премии, но не увольнение), увеличение волонтеров по доставке всего и агитация пользоваться их услугами, да много чего модно придумать.
Беда в том что никто ничего даже не обсуждает.
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грабунок держави та українського народу врешті проявився в кризу.
Ті, хто обікрали сидять , як щури по іспаніям, італіям, ізраїлям, штатам - вони всі емігранти і заглядають ностальгічно в телевізор: як там в Україні?, бо там вони - ніхто -непотріб.
А нинішні влади з 2014 року глуповаті та нічого вдіяти не змогли та можуть.
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Чого ми такі бідні? - Бо дурні !
А чорго дурні? - Бо бідні.
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ну тому і президент у нас професійний дурак. Усе закономірно.
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Какие там 2-3 месяца, запас прочности 2-3 дня - это и есть реальность!
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Нічого, он приїхали сотні тисяч заробітчан з-за кордону, заживемо !
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ну.. казав же Зеленьський, що поверне заробытчан? казав! повернув ? повернув! а шо в нього далі по плану, хтось цікавився? та чи не скурив він той план?
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і восстановить тіріторіальну целосность... савєцкава саюза (а ви шо подумали?)
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Ага. Вони перестануть заробляти і переводити гроші в Україну
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Открывайте рынки пусть продавцы будут в масках можно проводить контроль температуры но тупо закрыть и лишить людей средств к существованию это бред без денег еще никто жить ненаучился
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як показує досвід ірландських полонених в англійскій тюрмі, людина без харчів може жити пару місяців. Три ніхто не протяне
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Видати по декілька кг крупи і місяць можна прожити без проблем. Затрати на людину - 30 грн на місяць для фізичного виживання.
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слабый иммунитет изза таких харчей и есть верная смерть от вируса
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мнение кацапов очень важно для нас! оставайтесь на линии....
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така дієта приведе до дістрофії - краще взагалі голодати - довше проживеш
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Так они ж за коммуналку не платили там в тюрьме. И в аптеку не ходили.
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Найкраще, що можна зробити - це взагалі заборонити людям на вулиці до завершення карантину, а продукти видавати по карткам. Люди мають забути про гроші, але їжею мають забезпечити всіх. Тільки скромною їжею, а не ковбасами.
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на какой срок предлагаешь всех в тюрьму, о наимудрейший?
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и что за эти 3 месяца будет достигнуто, о звезда моего сердца?
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Donald1 Людям не тільки їжа потрібна.Збільшиться злочиність.Ви що думаєте,що бандити будуть сидіті і чекати їжу по картках?
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Нацгвардія є. Ввести надзвичайний стан.
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Только потом придешь на работу, а оттуда все вынесено.
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нужно во всех магазинах установить замеры температуры лазерными и инфракрасными термометрами и также на остановках перед входами в транспорт и если откроют метро, то на входе в метро замерять лазерными и инфракрасными термометрами температуру!
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лазерный термометр? эта штота новое Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и Западом - это тотальная бедность украинцев. Запас прочности 2-3 месяца, - Бно-Айриян - Цензор.НЕТ 2634
или просто пирометр с лазерной указкой?
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Это лазером из космоса будут базальную температуру мерять...

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есть у меня такой термометр, сложно им пользоваться.
температура лба 32-33 градуса цельсия если человек с теплого помещения.
24-30 градусов если с холодной улицы.
34-36 если шапку только снял.
Еще есть зависимость от коэффициента отражения.
В самолетах видел тепловизионной камерой смотрят, там на экране видно сразу всех и можно по цвету выделить температурящего.
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От тотального воровства тотальная бедность .
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чувак не совсем прав. ключевое отличие между Украиной и западом в том, шо через месяц, как и из года в год, украинцы, игнорируя всё и вся почнуть старі грядочки оброблять та нові розкопувать, шоб з голоду не вмерти після 2-3 місяців, коли гроші закінчаться. на радість владі, шо мона й далі язигом тіліпать поки нарід самоспасом займається за свій рахунок. а влада й далі шкуру медвідёв ділить без залишку буде. а запад не пойдёт на городы. там есть бауэры, каждый из которых содержит не только себя от осени до осени, но и десятки своих спиввитчизныкив. ещё каждый и резервы имеет в производстве, которые не запускаются по воле государства из за угрозы перепроизводства. на западе нарід не повилазить з весняним теплом на городи, а будет вилазить на вулиці и требовать от властей, выполнения теми своих обязанностей, которые обеспечивают выполнение личных прав кожного з наріда.
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@Rage4oK


Китайская фуйня обнажила всё уродство нашего средневековья. Меры, предпринимаемые в мире, у нас не работают! Зайдите на Прозоро, 50% тендеров - хищение бюджетных средств. Эти деньги можно было б раздать людям на остановках и они б сидели дома на карантине. Но у нас свой путь.
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запад нельзя рассматривать как единый эталон.там тоже есть такие же отличия.как между Украиной и теми,кто грамотно поставил оборону от пандемии.Италия там как и Украина.
Общее же,что делает схожими Украину с Италией-что к власти пришли популисты-дилетанты,не сумевшие на ответственные посты выбрать профессионалов своего дела.приоритетным выбором была личная преданность и "друг-кум-сват-брат"
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Отличие в другом, брехливые клоуны вместо власти.
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Это не тотальная бедность украинцев, а полнейшая беспомощность власть имущих правильно распределить ресурсы внутри страны. Это не только манько придурковатый Янукович, нет. Вы спросите кому построил ворот эти хоромы наш Косюк??? Для чего ему эти гектары. А ты Ахметка кому виллу прикупил??? Ты её з собой в могилу заберешь????
Это просто толпа придурковатых идиотов не понимающих куда распределять средства....
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Тільки зажили за петі, пенсіонери почали купувати хамони і айфони - і тут на тобі
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Что да то да. Останутся те , кто как сказал министр здравоохранения что " должны умереть", т.е. пенсионеры. У них гос пакет в виде пенсий, плюс нажитый десятилетиями негативный опыт ожидания "черного дня", а значит кое какие запасы. Получится что они как при прошлых кризисах станут главными "кормильцами" ( берегите их.. , а то вообще придется туго)
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Тут ринки працюють, годину тому апельсинів купив.
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Это зрадобот! Всем известно что эпоха бедности закончилась, украинцы купаются как сыр в масле. А ваши сказочки о пенсиях 60 долларов и зарплатах 200 долларов можете оставить при себе.

А видео где сотни тысяч нищебродов штурмуют маршрутки и троллейбусы чтобы попасть на работу - это постановка!

Не может такого быть в богатой стране!
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кроме того, во время войны и убийства тысяч украинских защитников - могут себе позволить отдых по горящим путевкам накануне пандемии вируса на суммы, превышающие многократно месячную зарплату! это умно!
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70% овочів, 95% картоплі в Україні виробляється на городах. Дачники не доїдуть на дачі. Не посадять городину. Дефіцит. Черги. Картки. Зебіли не доведіть країну до голоду.
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неурожай картошки несколько лет подряд поставил крест на ее выращивании из-за засух. мало кто ее выращивает проще в египте купить или беларуси египетскую
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Половина українців взагалі немає ніяких запасів.І живе повністю від зарплати до зарплати.Якщо все стане,то Україна посипиться.Це все спричинить збільшення злочинності в рази.
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на самом деле для проживания семьи из 3 х человек на месяц нужно не так много - каша, макароны, пару килограмм мяса, рыба кг 2-3.. паоу кг картошки, кг морковки, бурячек... 2 кг лука...если организовать раздачу продуктов первой необходимости уязвимым слоям - по 2 пачки круп на месяц - а не посылать гумконвои в лугандон - то вполне можно спокойно выстоять... 500 грн на человека в месяц - это не затраты. а там пусть каждый сам распоряжается.
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Vyacheslav Nesterov А цукор де?А солодке де?А вітаміни де? Ви пропонуєте нам жити,майже як совки в другу світову.Я вам скажу так,нехай краще сдохнуть всі старигани,ніж молоді мають страждати.
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Не согласен с этим зрадоботом. У коломойского, Зеленского, Ахметова и других украинцев запаса прочности хватит на сотни лет вперёд.

А 35 миллионов голодранцев? Да пущай дохнут, кто их у нас когда-то считал?
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Неблагодарные украинцы! Вместо того чтобы добираться на работу на личных Мерседесах, поперлись в общественный транспорт.

Ганьба! Срочно звоните своим водителям и добирайтесь на работу на своих машинах!
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Всех инфицированных заробитчан предлагаю селить в маетках порошенко и К0, которые своей преступной политикой выгнали их из Украины и превратили в угрозу для народа Украины, как носителей вируса. Их сотни тысяч, которых невозможно ни остановить ни определить на вирус. Вся шиколадная братия просто уничтожила институты инфекционистов и эпидемиологов, как класс. Эмиграция медиков убийственна для Украины, в прямом смысле этого слова. Разграбленный прошлой властью спецрезерв - ещё одна прелесть режима сывочолой свиньи. Мародёры передали Украину в руки новой власти абсолютно готовой жертвой для любого вируса, тем более для китайского.
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И плавное завершение - голодные старушки, роющиеся в помойках.
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Олигархов за жабры и трусить ,то есть дать обратку за наворованное до се, а по другому вряд ли что выйдет, ведь именно у них 90% всех наших ресурсов и средств,о чём кстати Ярош намекал Зе
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Не узагальнюйте. Дехто, меньше ніж за рік, вже будучи на державній посаді Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 381
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КЛЮЧОВА ВІДМІННІСТЬ НЕ БІДНІСТЬ !!!! А НЕВІГЛАСТВО ВЛАДИ, ЩО МЕЖУЄ ІЗ ЗЛОЧИННОЮ НЕДБАЛІСТЮ !!!
Відсутність правдивої інформації про захворювання
Створення умов для поширення захворювання намагання обмежити права людини
Репресивний характер дій органів влади в прийнятті злочинних рішень прикриваючись тією ж відсутністю інформації
Злочинне поширення панічної інформації всіма ЗМІ !
Боротьба епідемією це війна! А війну не можна виграти не маючи достатніх знань про ворога!
Ключова відмінність ситуації з коронавірусом між Україною і Заходом - це тотальна бідність українців. Запас міцності 2-3 місяці, - Бно-Айріян - Цензор.НЕТ 9269
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Тільки не треба звинувачувати самих українців у їх бідності.Вони не винні,такими бідними зробила їх за десятки років корумпована влада - суди,поліція,прокуратура і чиновники,які обкрадають їх кожного року,а обіцяють золоті гори.
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