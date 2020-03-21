 Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и Западом - это тотальная бедность украинцев. Запас прочности 2-3 месяца, - Бно-Айриян

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и западными странами, в которых приняты жесткие карантинные мероприятия, - это тотальная бедность украинцев. У многих запас прочности минимальный. Сбережения миллионов людей не превышают одной-двух среднемесячных зарплат. Люди живут фактически от зарплаты до зарплаты. И закрытие рабочих мест для них - не просто вопрос уменьшения базового дохода. Для них это настоящая финансовая катастрофа. А вы думаете откуда километровые очереди на автобусных остановках – все в надежде доехать на работу. И сохранить ее. И это, пожалуй, крупнейшая социальная трагедия, связанная с этим вирусом, после, конечно, количества оборудованных реанимационных мест в Украине. Убежден, что запас прочности - максимум два-три месяца. Затем наступает граница, которую нельзя пересекать при любых условиях", - заявил он.
"И здесь ключевой вызов для руководства государства, для правительства - как смягчить этот возможный удар по нашим гражданам. Адресные дотации, продовольственные карточки, отсрочка коммунальных и кредитных платежей - возможны. И во многом, целесообразны. Но я бы сосредоточил все максимальное внимание на стимулирование спроса. Внутреннего спроса через увеличение государственного заказа. Потому что это удочка, а не рыба. На самом деле, государство ежегодно на разных уровнях покупает товаров, услуг и работ на 700 млрд грн. Большая часть этих закупок приходится на импортную продукцию и импортные позиции. Вот вам и ресурс. Причем это касается прежде всего государственных компаний. Правительство должно посчитать, где мы критичны по импорту, а где нет, и переориентировать закупки на внутреннего производителя. Ограничить импорт в госзакупках. Да, протекционизм, а не либертарианство. Потому что сейчас так надо", - посоветовал Бно-Айриян.
"Более того, срочно необходимо проанализировать, какие товары и услуги не нужны сейчас, вот от слова совсем, а какие несут максимальный мультипликатор для внутренней экономики и нужны для перезапуска экономики. Вирус отступит. А вот для экономики может быть уже очень поздно. Время идет на дни",- резюмировал он.
на таксіна метро не їздять, тому там поки що все окей.
На свалки выкидают новую шикарную мебель.
Все абсолютно все едут на своей отдельной машине, даже 500 метров в магазин.
Живут в новопостроенных домах или квартирах.
(Это только то, что видно украинскому путешественнику из окна машины)
Саме останньої зараз і хочуть деякі прихильники попередньої влади, тому виступають проти карантинних заходів і сподіваються на хвилі кризи вилізти до корита.
Как смотришь интервью с Меркель и другими ответственными западноевропейскими политиками, то первым делом бросается в глаза то, что фон, на котором сделано интервью - какой-то коридор или угол конференц зала, видно что к этому интервью не готовятся, времени нет, люди действительно работают, потому что знают как работать. И делятся информацией с журналистами бегло в перерывчиках, но коротко и ясно.
Зеленский, я уверен, неплохой человек, но совершенно некомпетентный президент. Одного желания и честности тут мало, к сожалению...
У Києві активізувалися шахраї, які, користуючись складною ситуацією в країні, обманюють пенсіонерів. Молоді люди дзвонять у квартири літніх людей і представляються співробітниками "фонду Ахметова".
Аферисти кажуть, що хочуть допомогти українцям ліками, але насправді це зовсім не так. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталія Ємченко."Сьогодні мені 6 (шість) моїх близьких знайомих написали. Молоді здорові люди в Києві дзвонять у двері квартир старих. Представляються "Фондом Ахметова" (брешуть, звичайно) і говорять, що принесли від Фонду допомоги/ліки (знову брешуть)", - попередила у соцмережі Ємченко.
Наталя повідомила, що людям варто остерігатися таких шахраїв, так як вони можуть принести шкоду і легко увійти в довіру."Це - не співробітники фонду. Це - чумні шахраї. Прошу вас, розкажіть своїм рідним і сусідам, щоб вони НЕ відкривали двері нібито представникам Фонду. Розкажіть, що це шахраї. І що вони можуть завдати шкоди. У складні часи так буває. Бережіть себе і своїх близьких", - написала Ємченко.
И что в этой ситуации делать на уровне страны? Наверное и нет такого решения. А есть ситуация, в которой мы оказались, и нужно как-то выживать. Родственная, соседская, дружественная помощь.
Беда в том что никто ничего даже не обсуждает.
Ті, хто обікрали сидять , як щури по іспаніям, італіям, ізраїлям, штатам - вони всі емігранти і заглядають ностальгічно в телевізор: як там в Україні?, бо там вони - ніхто -непотріб.
А нинішні влади з 2014 року глуповаті та нічого вдіяти не змогли та можуть.
А чорго дурні? - Бо бідні.
или просто пирометр с лазерной указкой?
температура лба 32-33 градуса цельсия если человек с теплого помещения.
24-30 градусов если с холодной улицы.
34-36 если шапку только снял.
Еще есть зависимость от коэффициента отражения.
В самолетах видел тепловизионной камерой смотрят, там на экране видно сразу всех и можно по цвету выделить температурящего.
K0५EGAR
@Rage4oK
Китайская фуйня обнажила всё уродство нашего средневековья. Меры, предпринимаемые в мире, у нас не работают! Зайдите на Прозоро, 50% тендеров - хищение бюджетных средств. Эти деньги можно было б раздать людям на остановках и они б сидели дома на карантине. Но у нас свой путь.
Общее же,что делает схожими Украину с Италией-что к власти пришли популисты-дилетанты,не сумевшие на ответственные посты выбрать профессионалов своего дела.приоритетным выбором была личная преданность и "друг-кум-сват-брат"
Это просто толпа придурковатых идиотов не понимающих куда распределять средства....
А видео где сотни тысяч нищебродов штурмуют маршрутки и троллейбусы чтобы попасть на работу - это постановка!
Не может такого быть в богатой стране!
А 35 миллионов голодранцев? Да пущай дохнут, кто их у нас когда-то считал?
Ганьба! Срочно звоните своим водителям и добирайтесь на работу на своих машинах!
Відсутність правдивої інформації про захворювання
Створення умов для поширення захворювання намагання обмежити права людини
Репресивний характер дій органів влади в прийнятті злочинних рішень прикриваючись тією ж відсутністю інформації
Злочинне поширення панічної інформації всіма ЗМІ !
Боротьба епідемією це війна! А війну не можна виграти не маючи достатніх знань про ворога!