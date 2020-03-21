 Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и Западом - это тотальная бедность украинцев. Запас прочности 2-3 месяца, - Бно-Айриян

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевое отличие ситуации с короновирусом между Украиной и западными странами, в которых приняты жесткие карантинные мероприятия, - это тотальная бедность украинцев. У многих запас прочности минимальный. Сбережения миллионов людей не превышают одной-двух среднемесячных зарплат. Люди живут фактически от зарплаты до зарплаты. И закрытие рабочих мест для них - не просто вопрос уменьшения базового дохода. Для них это настоящая финансовая катастрофа. А вы думаете откуда километровые очереди на автобусных остановках – все в надежде доехать на работу. И сохранить ее. И это, пожалуй, крупнейшая социальная трагедия, связанная с этим вирусом, после, конечно, количества оборудованных реанимационных мест в Украине. Убежден, что запас прочности - максимум два-три месяца. Затем наступает граница, которую нельзя пересекать при любых условиях", - заявил он.

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"И здесь ключевой вызов для руководства государства, для правительства - как смягчить этот возможный удар по нашим гражданам. Адресные дотации, продовольственные карточки, отсрочка коммунальных и кредитных платежей - возможны. И во многом, целесообразны. Но я бы сосредоточил все максимальное внимание на стимулирование спроса. Внутреннего спроса через увеличение государственного заказа. Потому что это удочка, а не рыба. На самом деле, государство ежегодно на разных уровнях покупает товаров, услуг и работ на 700 млрд грн. Большая часть этих закупок приходится на импортную продукцию и импортные позиции. Вот вам и ресурс. Причем это касается прежде всего государственных компаний. Правительство должно посчитать, где мы критичны по импорту, а где нет, и переориентировать закупки на внутреннего производителя. Ограничить импорт в госзакупках. Да, протекционизм, а не либертарианство. Потому что сейчас так надо", - посоветовал Бно-Айриян.

"Более того, срочно необходимо проанализировать, какие товары и услуги не нужны сейчас, вот от слова совсем, а какие несут максимальный мультипликатор для внутренней экономики и нужны для перезапуска экономики. Вирус отступит. А вот для экономики может быть уже очень поздно. Время идет на дни",- резюмировал он.



