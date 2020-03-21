EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  14390  20
Материалы по теме:
Все про:карантин (757) Минздрав (2335) COVID-19 (1542) коронавирус (231)

 По состоянию на утро в Украине 41 подтвержденный случай COVID-19. За сутки поступили на анализ 80 подозрений на коронавирус, - Минздрав

По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За минувшие сутки были зафиксированы 15 новых случаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровил)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 3 случая
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
  • Львовская область -1 случай
  • Тернопольская область - 1 случай
  • Харьковская область - 1 случай
  • м. Киев - 3 случая

Читайте также: Во Львовской области 52 подозрения на коронавирус, - ОГА

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 20 марта в Центр общественного здоровья поступили 80 подозрений на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступили 450 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3183249
 
 
 Топ комментарии
 
COVID-19. Заболевшая харьковчанка - жена замглавы облсовета Скоробагача, самому политику стало плохо
20 марта стало известно о первом случае коронавирусной инфекции в Харьковской области. Заболела супруга заместителя главы облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/covid-19-zabolevshaya-harkovchanka-zhena-zamglavy-oblsoveta-skorobagacha-samomu-politiku-stalo-ploho-1492003.html

Уже и дураку ясно,что очагами короновируса в Украине(нулевыми пациентами) являются прибывшие из за границы.Надо быть полнейшим долбоебом,что бы не ввести 100% карантин,для всех пересекающих границу Украины в нашу сторону.Конечно это труднее,чем тупо желать всем 36,6,но что поделаешь.
 показать весь комментарий
 
девочка Настя с собачкой должна поблагодарить за то, что ее не эвакуировали в Украину, она сейчас в самом безопасном месте мира находится
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно на 2 місяці припинити роботу підприємств та громадського транспорту. Тільки так люди будуть залишатися вдома. Запаси у кожного на ці 2 місяці є, не прикидайтесь бомжами.
 показать весь комментарий
 
 
Не Переживайте

ВСЕ Буде Гаразд, Бережіть свою совість, нерви, здоров'я

COVID-19 все зробить сам, він шукає і находить всіх на кого запрограмований
 показать весь комментарий
 
Дональд, как ты живешь без мозгов? Тебе не больно, когда ударяешься головой о что-то тяжелое?
 показать весь комментарий
 
вибачаюсь, запаси чого саме на 2 місяці у всіх є? харчів? лише у мешканців приватного сектору, у яких є погріб, закрутка і картопля. в міських квартирах запасів ну на тиждень, це якщо самими кашами і макаронами харчуватись. запас грошей? теж не факт. є обов'язкові щомісячні витрати, наприклад за оренду житла, без щомісячного прибутку їх неможливо покрити. це я ще не кажу про платежі за комуналку та по кредитам - нехай по ним законодавчо дозволять не платити деякий час..
 показать весь комментарий
 
В Китае за 20.03.20 не появилось ни одного заболевшего на территории страны. Однако из-за рубежа прибыли 41 больной. Украина свозит соотечественников со всей Европы. Изготовсь.
 показать весь комментарий
 
 
девочка Настя с собачкой должна поблагодарить за то, что ее не эвакуировали в Украину, она сейчас в самом безопасном месте мира находится
 показать весь комментарий
 
 
А сколько заболело ОРЗ, гриппом, стрептококковыми ангинами за сутки? Скромно ВОЗ и Минздрав опускают глазки? Не дурите людей. Населению нужно помнить: "А кому это выгодно?" И всё встанет на свои места.
 показать весь комментарий
 
проблема не в том сколько заболело вашим перечисленным, сравнивать право не стоит. Проблема в том, что смертность в группе риска очень высокая. Часто читаю такое сравнение здесь-это только от незнания эпидемиологии и пр. в этой области.
 показать весь комментарий
 
Изолировать можно только одиноких стариков, живущих без детей-внуков, много у нас таких? И не факт, что вирус к ним в пакете из магазина не приедет.
 показать весь комментарий
 
Лучше все таки купить дезинфектор для рук. Советую этот: https://freelife.uaprom.net/p1137014389-dezinfitsiruyuschie-sredstvo-dlya.html
 показать весь комментарий
 
нас собрали и просто обьяснли по какому графику идет вирус, на сегодня этому есть подтверждение. Писать, что в Украине так мало зафиксировано при такой пандемии и тотальном возврате украинцев домой, ПАРДОН, НЕ Верю
 показать весь комментарий
 
Обратите внимание, что все заболевшие - либо наши туристы, либо гастербайтеры приехавшие за последние две недели. Вот чем думало стадо квартальных дебилов, когда впускало в страну сотни тысяч потенциальных разнощиков вируса?!!! Почему нельзя было придумать план по изоляции этих понаехавших, чтобы не убивать экономику остановкой всех предприятий и транспорта в стране?!
 показать весь комментарий
 
 
Як колись казав Кучьма,Україна буде жити тоді заможньо,коли населення буде 10млн.!!Щось у мене ліва рука чешеця)))),мабудь скоро багатий буду,напевне корона покосить наших пенсіонерів,а то їх дійсно ну дуже багато,аж 12млн!!
 показать весь комментарий
 
"подозрений" повинно бути не 80, а 8000 на добу!!! Закупайте тест системи і використовуйте їх МАСОВО!!! Досить брехати!!! Правда такий крок може трохи зіпсувати вашу лапшову статистику, і показати рівень хворих разів так в 100 більший, ніж зараз ви оприлюднюєте. Досі ця ******** совдепія з голів і крісел владних не вижеве...
 показать весь комментарий
 
 
тест системи поможуть хіба що визначати носіїв і то на 7-8 день
а хворі реально і так зляжуть

Що таке тест системи Без контролю зі сторони держави, ЦЕ
+ перевірка в тиху через кума свата брата в медзакладі
= потім при позитиві засідання на дно типу а може пронесе

(АЛЕ за той час кожного дня Носій-хворий інфікує 3 здорвих особи)
 показать весь комментарий
 
COVID-19. Заболевшая харьковчанка - жена замглавы облсовета Скоробагача, самому политику стало плохо
20 марта стало известно о первом случае коронавирусной инфекции в Харьковской области. Заболела супруга заместителя главы облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/covid-19-zabolevshaya-harkovchanka-zhena-zamglavy-oblsoveta-skorobagacha-samomu-politiku-stalo-ploho-1492003.html

Уже и дураку ясно,что очагами короновируса в Украине(нулевыми пациентами) являются прибывшие из за границы.Надо быть полнейшим *********,что бы не ввести 100% карантин,для всех пересекающих границу Украины в нашу сторону.Конечно это труднее,чем тупо желать всем 36,6,но что поделаешь.
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация в том, что в Украине, даже по сравнению абсолютно со всеми соседями, очень мало людей протестированных. Вследствие отсутствия тестов. Когда они появятся, наверняка все возрастет. Например в Александровскую больницу люди рвутся, даже нац гвардию туда подключили для "защиты" больницы. И ясно, что большинство людей туда рвутся не без причины. Но их не принимают, так как тестов нет. При этом частные клиники тестируют за очень большие деньги, наживаясь на беде. Спасибо клоуну.
 показать весь комментарий
 
смотрю сейчас чемпионат Австралии по футболу.. ностальгия прямо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх