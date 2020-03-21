 По состоянию на утро в Украине 41 подтвержденный случай COVID-19. За сутки поступили на анализ 80 подозрений на коронавирус, - Минздрав

За минувшие сутки были зафиксированы 15 новых случаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровил)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 3 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай

Тернопольская область - 1 случай

Харьковская область - 1 случай

м. Киев - 3 случая

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 20 марта в Центр общественного здоровья поступили 80 подозрений на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступили 450 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.