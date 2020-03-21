 По состоянию на утро в Украине 41 подтвержденный случай COVID-19. За сутки поступили на анализ 80 подозрений на коронавирус, - Минздрав

За минувшие сутки были зафиксированы 15 новых случаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровил)
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
- Киевская область - 3 случая
- Донецкая область - 1 случай
- Днепропетровская область - 2 случая
- Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
- Львовская область -1 случай
- Тернопольская область - 1 случай
- Харьковская область - 1 случай
- м. Киев - 3 случая
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. В течение 20 марта в Центр общественного здоровья поступили 80 подозрений на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступили 450 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
ВСЕ Буде Гаразд, Бережіть свою совість, нерви, здоров'я
COVID-19 все зробить сам, він шукає і находить всіх на кого запрограмований
а хворі реально і так зляжуть
Що таке тест системи Без контролю зі сторони держави, ЦЕ
+ перевірка в тиху через кума свата брата в медзакладі
= потім при позитиві засідання на дно типу а може пронесе
(АЛЕ за той час кожного дня Носій-хворий інфікує 3 здорвих особи)
20 марта стало известно о первом случае коронавирусной инфекции в Харьковской области. Заболела супруга заместителя главы облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/covid-19-zabolevshaya-harkovchanka-zhena-zamglavy-oblsoveta-skorobagacha-samomu-politiku-stalo-ploho-1492003.html
Уже и дураку ясно,что очагами короновируса в Украине(нулевыми пациентами) являются прибывшие из за границы.Надо быть полнейшим *********,что бы не ввести 100% карантин,для всех пересекающих границу Украины в нашу сторону.Конечно это труднее,чем тупо желать всем 36,6,но что поделаешь.