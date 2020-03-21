 "Выступления Зеленского без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая власть "должна уйти", - Ярош

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал лидер национального движения "ДІЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош. Приводим его текст полностью.
"Украинская добровольческая армия не занимается партийной политикой.
Мы помогали и помогаем отстаивать независимость и соборность нашего государства, шесть лет воюя против агрессии извечного врага - России.
Но, когда в тылу, на высших государственных уровнях происходит невесть что, я решил высказать свою позицию.
Здесь не о партиях, а о Государстве!
Во время большой беды люди должны объединяться и преодолевать ее вместе.
Как испокон веков говорили в Украине: "Гуртом і батька легше бити" ...
В ситуации с пандемией, наш народ должна объединять высшая государственная власть.
Но, вместо объединения украинцев в борьбе с коронавирусной и кремлевской заразой, мы видим супердилетанство, полный непрофессионализм, глупость, лживость, капитулянство, дебильную кадровую политику, антинациональные и антигосударственные провокации, возрождение полной власти компрадорской олигархии и тому подобное ... и ежедневный бессодержательный пиар-пиар-пиар ...
Не прошло и года, как Зеленский стал президентом, а его выступления без рвотного рефлекса уже смотреть невозможно.
Бездарность с наполеоновским комплексом управляет нашим государством - теперь это свершившийся факт.
И чем дольше это "зеленое" недоразумение будет у власти, тем меньше шансов у нас, украинцев, победить в войне как против коронавируса, так и против московской империи ...
Вывод однозначен: "Зеленая власть" должна уйти. Чем быстрее, тем лучше для Украины. # Зе_END!
P.S. Алгоритм действий прост и проверенный, конституционный и мирный: государственные политические партии, общественные организации, активисты объединяются под флагом Национальной идеи - идеи государственности украинской нации; предлагают обществу концепцию и конкретную программу построения государства, персонализированную правительственную команду, и путем акций гражданского неповиновения и прямого действия меняют власть.
И главное, берут на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Чтобы снова не было так, как всегда: одни рискуют всем - жизнью, здоровьем, свободой, а другие приходят к власти и паразитируют на поте и крови украинцев ..."
Бла, бла, бла... Где собственно концепция? Где программа? Где персонализированная правительственная команда? Что мешало Ярошу в течении предыдущих пяти лет у власти все это предложить и представить? Вопросы конечно риторические. Ответа вряд ли дождемся. Приход Зеленского к власти это прямое следствие предыдущих пяти лет правления вашей команды и вашего сивочелого рехворматора. Правда вы и сейчас не делаете выводы из своих ошибок. Вы просто тупо посчитали весь остальной народ тупой зеленой массой. При таком подходе у вас нет никакого будущего во власти. Пока не пересмотрите свои подходы и не сделаете выводы ни на какое гражданское неповиновение вам народ не вывести. Даже интересно получается с одной стороны считать народ безмозглой быдломассой - с другой пытаться их вывести на народный протест и на их плечах въехать во власть. Верх цинизма.
А ви обрали патякало, яке світилось на тєлєку, поки Ярош і такі як він були на війні.
Я, здається, розкусив: воно, весь їх кагал, дотримується тактики знищувати все наше державне, українське, навіть включно з Зе.
Жорстоке ізбіваніє зєльоного мальчіка в трусіках тільки починається.
Никакой конкретики, зато лозунгов и штампов - хоть отбавляй.
Выглядит достаточно убого.
Якщо ви не помітили в кінці його допису - Честь маю.
Він позиціонує себе як військову людину, яка служить державі, а не є політиком.
Його пост - крик душі кожного притомного українця, якому болить Україна і те, що в ній коїться.
Ви не здатні обрати його президентом. Тому і політика не для нього.
Кожен українець під час епідемії коронавірусу особисто відчув, що значить мати некомпетентну і непрофесійну владу.
Про це написав народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко на своїй сторінці в мережі Фейсбук.
«Зараз усі, хто голосував «по приколу», можуть на своїй шкурі відчути, що таке некомпетентна влада. Тому результати її рішень відчують усі. Кожен, хто стоїть в черзі до перевантаженого транспорту, кому не дістануться незаготовлені наперед маски, хто потратить величезні кошти на переліт. Абсолютно всі. Хаотичні рішення, замість продуманої стратегії та злагодженості у кризовій ситуації відчує буквально кожен українець», - зазначив політик.
Гончаренко наголосив, що лише професійна влада може забезпечити впевненість і спокій людям, навіть у складних ситуаціях.
«Адже ще рік тому професійні дії влади, навіть в умовах війни, давали можливість бути спокійним. Спокійно жити своїм життям. Так і має бути в нормальній державі. Але як виявилося, багато українців потребували справжньої «шокової терапії». Будь ласка, отримуйте», - зауважив Гончаренко.
Він виказав надію, що українці усвідомили важливість обирати професіоналів, а не популістів.
«Розвивайте своє критичне мислення. Хочеться бути оптимістом, але це точно не остання складна наша кризова ситуація. Якщо вам пропонуватимуть «просто хороших хлопців», без досвіду і без компетенцій, то женіть їх подалі. Керувати державою в серіалі і в реальності це зовсім різні речі», - наголосив народний депутат.
Про це на сторінці у Facebook повідомив волонтер Mason Lemberg.
"Пам'ятаєте рівно рік тому наше суспільство розривали маніпуляціями на соціальні теми, рівень життя, комуналку?.. А тепер я вам покажу що таке мародерство, торгівля на крові (точніше на смертях), що таке зрада, що таке доктор смерть ітд. Цей сюжет вийшов вчора 19.03.2020 року на іспанському телеканалі.
В ньому показують як люди вивантажують засоби індивідуального захисту від коронавірусу. І роблять це в Мадриді. Нагадаю, сюжет, вийшов вчора. А розвантажують вони українську продукцію торгової марки "Бук". Не можете купити маски в аптеці, щоб захистити себе і свою сім'ю? Ось де ваші маски! Їх продали в Іспанію Дякую, дуже дякую. Ви зробили нас разом. І тепер ми за це заплатимо тисячами чи мільйонами життів українців", - написав волонтер.
Текст і відео: https://prm.ua/os-de-vashi-maski-yih-prodali-v-ispaniyu-volonter-oburivsya-prodazhem-defitsitnih-v-********-masok-za-kordon/
По состоянию на утро в Украине 41 подтвержденный случай COVID-19. За сутки поступили на анализ 80 подозрений на коронавирус, - Минздрав
Вот это и есть четкая метрика компетентности власти и правильности ее действий.
Але декому не давали спокою лаври лідера.
Ото вони і розвалили.
ДЛЯ ЦЬОГО
1. РОЗРОБИТИ ЧІТКИЙ ПЛАН ВИЗВОЛЕННЯ.
2. ОРГАНІЗУВАТИ В КОЖНІЙ ОБЛАСТІ НАБІР, ВИШКІЛ БІЙЦІВ УДА. НЕ МЕНШЕ БАТАЛЬЙОНУ НА ОБЛАСТЬ.
3. ВЖЕ СЬОГОДНІ СКЛАСТИ СПИСКИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ, П'ЯТОЇ КОЛОНИ
4.ПРИ ЧАСІ Ч ПЕРЕКРИТИ ВСІ ВОКЗАЛИ, АЕРОПОРТИ, ПУНКТТИ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ КОРДОН І ЗГІДНО СПИСКУ ВІДПРАВЛЯТИ ЗАРАЗУ В ОБСЕРВАЦІЮ. А ДАЛЬШЕ РОЗБЕРИМОСЬ
5. ФОРМУВАТИ УРЯД, СИЛОВІ СТРУКТУРИ, ПРОКУРАТУРУ, СУДИ ТІЛЬКИ З УЧАСНИКІВ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ВІД ВОРОГІВ, ВОЛОНТЕРІВ, ДІАСПОРИ (ТІЛЬКИ НЕ МОСКОВСЬКОЇ)
6. НІЯКОЇ ШВАЛІ, МАЖОРІВ НЕ ДОПУСТИИ ДО ВЛАДИ
7. ДО ВРУ ДЕПУТАТАМИ МОЖУТЬ БУТИ ВИБРАНІ ТІЛЬКИ ЗАХИСНИКИ ДЕРЖАВИ, ВОЛОНТЕРИ,
8. ...
НІЯКОЇ ШВАЛІ - есть тесты на "швальность" или на слово поверите?
Да и вообще всё под волонтеров заточено, они, что безгрешны или самые правильные?
В духе красных кхмеров...