 "Выступления Зеленского без рвотного рефлекса смотреть нельзя. "Зеленая власть "должна уйти", - Ярош

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал лидер национального движения "ДІЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош. Приводим его текст полностью.

"Украинская добровольческая армия не занимается партийной политикой.

Мы помогали и помогаем отстаивать независимость и соборность нашего государства, шесть лет воюя против агрессии извечного врага - России.

Но, когда в тылу, на высших государственных уровнях происходит невесть что, я решил высказать свою позицию.

Здесь не о партиях, а о Государстве!

Во время большой беды люди должны объединяться и преодолевать ее вместе.

Как испокон веков говорили в Украине: "Гуртом і батька легше бити" ...

В ситуации с пандемией, наш народ должна объединять высшая государственная власть.

Но, вместо объединения украинцев в ​​борьбе с коронавирусной и кремлевской заразой, мы видим супердилетанство, полный непрофессионализм, глупость, лживость, капитулянство, дебильную кадровую политику, антинациональные и антигосударственные провокации, возрождение полной власти компрадорской олигархии и тому подобное ... и ежедневный бессодержательный пиар-пиар-пиар ...

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Не прошло и года, как Зеленский стал президентом, а его выступления без рвотного рефлекса уже смотреть невозможно.

Бездарность с наполеоновским комплексом управляет нашим государством - теперь это свершившийся факт.

И чем дольше это "зеленое" недоразумение будет у власти, тем меньше шансов у нас, украинцев, победить в войне как против коронавируса, так и против московской империи ...

Вывод однозначен: "Зеленая власть" должна уйти. Чем быстрее, тем лучше для Украины. # Зе_END!

P.S. Алгоритм действий прост и проверенный, конституционный и мирный: государственные политические партии, общественные организации, активисты объединяются под флагом Национальной идеи - идеи государственности украинской нации; предлагают обществу концепцию и конкретную программу построения государства, персонализированную правительственную команду, и путем акций гражданского неповиновения и прямого действия меняют власть.

И главное, берут на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Чтобы снова не было так, как всегда: одни рискуют всем - жизнью, здоровьем, свободой, а другие приходят к власти и паразитируют на поте и крови украинцев ..."

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