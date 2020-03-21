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 Политика Украины
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 Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия

На фоне новых вызовов украинцы должны объединиться и поддержать друг друга. В особой поддержке сегодня нуждаются работники медицинских учреждений, которые фактически находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он сообщил, что партийные структуры "ЕС" в регионах уже начали волонтерскую деятельность - доставку продуктов и лекарств пожилым людям, которым особенно опасно выходить из дома.

"Мой благотворительный фонд изменил приоритеты и закупает медицинское оборудование и медикаменты, средства защиты. Прошу всех очень ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью родных и близких, родителей и детей", - призвал Порошенко.

"Я не медик. Тем более не знахарь. У меня нет чудодейственных рецептов. Поэтому не собираюсь подменять собой главного санитарного врача. Тем более, что он, по правде говоря, один из немногих в этой власти, кого можно назвать профессиональным. Врачи сегодня - такие же наши защитники, как и армия. И мы в них так же верим, как в солдат", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайное положение не остановит коронавирус, но окончательно обвалит экономику, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3183246
 
   
 Топ комментарии
 
Назви особистий вклад зеленського по боротьбі з вірусом? А за вклад Порошенка вже знаєш надіюсь.
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Есть у детей такая словесная говорилка:"Чур я первый сказал".У Порошенко до сих пор это в ходу.
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Украинская медицина, на данный момент, не способна противостоять эпидемии коронавируса.
Нет ни денег, ни больниц, ни медицины, ни специалистов, ни мед.персонала. Все, что осталось после Порошенко и его режима - это сказки о ЕС и НАТО.
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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"Доверяйте мне: "зрады" не будет",- Зеленский Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия - Цензор.НЕТ 350
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А деньги в фонде порошенко, это деньги порошенко или чьи?
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кинете свої гроші в Фонд Порошенко - стануть ті гроші власністю фонду. З усіма обліковими документами, відповідно до законодавства.
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То ли дело деньги, выделяемые нынешним кабмином... Там немалая доля с 0 налогов, уплаченных Зе с фиктивно убыточного Квартала.
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На штуку тихо спи2дить, на копейку громко отстегнуть - вот ты уже и герой нашего времени. Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия - Цензор.НЕТ 9930
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браво! никто еще так точно не описывал зеленского и его окружение
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типа: - "Сам дурак!"
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Плісняві про армію вже "потурбувались". Таран- стаття 111, хомчак- іловайський, апаршин- спеціаліст про розпродажу "надлишків". Професіонали
Минобороны не может организовать питание военных по-новому, - Ukrainian Military Pages Чий обов'язок дбати про армію та міжнародні відносини?
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КАК они лечат людей и за их "профессионализм" - пусть жрут в полные ротяки! Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия - Цензор.НЕТ 9912
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Радует, что публика здесь адекватная. Никогда Цензор.НЕТ зеленым не был и не будет. Над зелюками тут насмехаются и унижают их.
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Тем кто не в курсе, порохоботы это кацапы на зарплате, путятишной выгоден был парашенко, без военного вмешательства путен руками парашенко уничтожил Украину как экономически так и частично физически
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Головнокомандувач та ЗЕговнокомандувач різниця у три букви а які наслідки для УкраїниПорошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия - Цензор.НЕТ 6697
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Там типу Зеленський, ;передок;, а на задньому плані дівчинка років восьми їсть морозиво.
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А чим ти,падлюка офшорна,думала коли із супранихою розвалювала Українську медицину? Чим ти,падаль паРАШЕНська мислиЛО,коли знищувала санітарно-єпідемологічну службу???? Кращою підтримкою для лікарів буде посадити тебе на палю серед кострища,і підпалити!
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Сжигай своего ПУТИНА , ОЛЬГОВССКАЯ ЛЖИВАЯ ТВАРЬ.
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Прицопане, факти приведеш? Далі буде? Чи як завжди, аби повітря зіпсувати? Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия - Цензор.НЕТ 4034
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Зелючки, назовите хоть одно достижение Зеленского за год на посту. Самую захудалую реформу назовите. Слабо?
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Расскажите этому чокнутому, что он давно не президент. Или он спецом под дурака косит, чтобы не на кичу заехать, а в дурку?
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Нет, он работает публику, на своих сектантов, которые до сих пор уверены в непогрешимости мародера и истово верят во второе пришествие святого Петра Мальдивского на президенсткий престол. Понятно, что адекватному человеку басни свинорыла до одного места, но порохоботствующих идиотов пока хватает
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он Президент, хороший или плохой,
конечно, ошибок было очень много, но
почему ему нельзя их исправлять ?
какие законы запрещают ему высказывать
своё мнение ?
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В Дергачевской ЦРБ Харьковской области семейным врачам выдают на неделю 100 грамм спитра и 1 маску на день.Так скоро и врачей нахер переведем
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ЗЕнедоумки,где обещанные зарплаты медикам и учителям 4000$?
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Навіщо транслювати цю воровату істоту. Воно ніщо, і звати його ніяк. Ви ще задньопрохідного ляшка процитуйте. Мама нації.
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Сейчас местные фанатики шоколадного хетьмана, считающие его величайшим политиком 21-го века, за попытку покуситься на святое вас забанят
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Шиколадные сектанты - самое позорное явление сегодняшней политики псячего лузера, охранника свинофермы. Редкая погань, не имеющая аналогов всего за время существования нашего политикума последних лет. Продажное шобло, косящее под патриотов, без стыда и совести. Кумиры быдло элиты.
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Как же все-таки политики любят под призывом о помощи прорекламировать и похвастаться собой. Да, я понимаю, что такова система, и в ней есть правила игры. Но все же как это противно... Самого Порошенко, я считаю достаточно компетентным и более находчивым и действенным, чем бОльшая часть всех политиков. Личных качеств знать не могу - с ним не знаком.
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ПОКА СУЩЕСТВУЕТ рОССИЯ МИРА В МИРЕ НЕ БУДЕТ(((( рОССИЯ ИСТОЧНИК МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА... и БРЕХНИ В ИНФОРМАЦИИ.
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Петя ! Без сопливых , Аминь и алиллуйя ! Не ссы тебя не посадят ..
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ты бы лучше переживал, чтобы тебя не посадили за пропаганду и сеяние раздора!
последнее время СБУ в этом направлении неплохо работает арестовывая всякую сепарскую шваль типа тебя
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СБУ =ФСБ ! СБУ занимается чем и раньше . расчехляет на деньги таких хомяков .как ты .
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Зеленский захватил все ветви власти в Украине,
поэтому он несет личную ответственность за все.
За маски,
за парацетамол в аптеке,
за переполненный транспорт,
за продукты в магазине,
за эпидемию.
Именно такова цена захвата всей власти.
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Какую ответственность? ЗЕблазень убежит быстрее чем шапкокрад.
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похоже, последние сокращения зелёной власти медицинских учреждений негативно сказались на твоё дурдоме
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если бы эта тётя попробовала побегать за вирусом в течении полуторачасов, по ходу пиная его и получая по конечностям от конкурентов, то по-другому смотрела бы на эти "миллион евро в месяц"
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Да у вас ум на уровне детского горшка и остался...к сожелению
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ладно, обьясню тебе на пальцах, чтобы было понятно мусье с умом выше уровня детского горшка - если бы её услуги были востребованы, а на рынке труда биологов и вирусологов был недостаток специалистов, она получала бы "миллионы евро в месяц"! но ситуация такова, что "биологов и вирусологов" как грязи (о чём говорит даже этот форум), уже сейчас в тестировании около 20 вариантов разных вакцин, да и людей на планете 6,000,000,000 - что в сравнении с заражёнными и погибшими - ЭНОРМЭС
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Вот ВЫ подтвердили свое развитие детского ума на уровне потребления горшка.
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я с вами согласен.
Если бы сейчас биологи и вирусологи всего мира вдруг сказали, ну что же - пришёл наш час, мы сейчас игроки на поле, нам по два миллиона в месяц - каждому! независимо от страны. Пока всем не будет - работать не начнём. Деньги - вперёд.
Нет денег - нет вакцин, нет лечения - смотрите футбол.
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молодої медсестри Алессії Бонарі з Мілану. Дівчина виклала фото, на якому зображені синці на обличчі від використання маски і захисних окулярів.

Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 6421
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Не хотите поработать с вирусом сибирской язвы в лаборатории в защитном костюме высокой степени защиты? Хотя бы в течение полутора часов?
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зебіли, невже ви не бачите шо ваш клоун і у підмітки не годиться справжньому Президенту Петру Олексійовичу?
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Пам'ятаємо :
1 березня 2014 року, Росія офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України мотивуючи це «захистом прав російськомовних громадян»...
гнать этих алкашей сивох и наркоманов зе.. с руЦким миром..
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17 березня 1920 р. московсько-більшовицькі війська захопили Катеринодар. Кубанська Народна республіка остаточно припинила своє існування.Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 9532
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Сколько продажных шкур, за 5 лет угробил медецину, а теперь бла-бла- бла, какой он святой. Кто вам порохоботам поверит, если мы все видели.
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Навіть мама Зеленського не вірить його телевізійним зверненням он ее уговаривает лично
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Мародеры зеленые, 500$ тесты от зепальчевского будете еще свои сопли по цензору развозить?
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В каждой бригаде есть две посады "швея". И иногда, и больше. Они ремонтируют форму, палатки, чехлы и всякие матерчатые вещи.
Как выдумаете, что сейчас сделал Хомчак и ЗЕ со швеями, которые могут шить маски?
НИ ЧЕ ГО.
Он просто выдал старую желтую марлю бойцам, чтоб шили маски сами.
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Иди бухай дальше Петя
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"Сивохо розповів, що робить у РНБО:
«Я продюсер, я вмію організувати процес»"
Не разливе.......
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испанский пациент пэтя с выводком должен быть отправлен в обсервацию по закону
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Как их прет с паРаши хлу в Украину по брехать..
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а тут еще слово с поисковика ПОРОШЕНКО светить..
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В Китае за то, что сотворил с медициной порошенко с супрун, их расстреляли бы привселюдно на главной площади страны. Только у нас эта грязная парочка ещё на воле и трындит что-то там про патриотизм и ответственность за здоровье нации.
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16 березня 2014 р. московські окупанти в українському Криму провели нелегітимний т.зв. "референдум про статус Криму". Усі цивілізовані країни світу не визнали т.зв."референдум" в Криму. Визнали тільки декілька диктаторських країн.
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Петро Порошенко@poroshenko

Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі і дефолт - Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект. А Верховна Рада - провести позачергове засідання.
ЕС обов'язково підтримає прийняття цього закону.
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як ми колись писали: спасіба житєлям Даунбаса...за президента пі..раса!
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...

кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
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-МОЙ благотворительный фонд-горбатого только могила исправит
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Ты мордатый и так их поддержал своей Юляной Супрун..
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Давай Порох, мочи зелёную мразь подколомойских бандитов.
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Ублюдки зеленые решили всю Украину ***** сдать, остановлены все реформы в т.ч и медицинская, везде коррупция которой при Порохе не было, НДС бизнесу не возвращают а отдают Коломойскому для прокруток, а у вонючего зебилья всеравно Порох виноват.
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Roshen купує 10 тисяч захисних костюмів для медиківПорошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 6188
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А может лучше пускай налоги заплатит?
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На парАше хла так от Порошенко только одно слово их корежить
аж сюда брехать лезут..свиносабаки
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О, Данбасс обізвався. В Крим і цього літа поїдеш?
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Поліцейські попередили продаж несертифікованих в Україні тестів для визначення короновірусу
Фігурант за допомогою месенджеру здійснював продаж тестів, які не отримали декларацію про відповідність в Україні.
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Тим часом зелена влада планує скорочення 70% медиків.
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за все Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ.

"Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку - ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні", - додав Порошенко.

Окрім того, переконаний Порошенко, для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою.

"Уряд має стимулювати експорт і робочі місця на підприємствах, які його виробляють. Але ще до коронавірусу і вперше з 2015 року, на жаль, відновилися затримки із відшкодуванням підприємствам ПДВ. Вони вимивають оборотні кошти підприємств, що лише поглиблює падіння економіки. Цю практику слід придушити в зародку", - переконаний Порошенко.

Він також вважає, що для стимулювання внутрішнього виробництва і збереження робочих місць треба зберегти інфраструктурні проекти, такі як дорожнє будівництво чи оновлення рухомого складу вітчизняними вагонами.

Порошенко також закликав захистити бізнес від згубних податкових новацій, таких, які були ухвалені монобільшістю минулого року. "Натомість пропонуємо повернутися до ідеї податку на виведений капітал, який має стати потужним стимулом для інвестицій у виробництво та створення нових робочих місць", - нагадав Порошенко.

Також Порошенко застеріг Володимира Зеленського від запровадження в Україні надзвичайного стану, який навряд чи зупинить поширення коронавірусу, але остаточно знищить економіку та бізнес.

"Надзвичайний стан - це комендантська година, цензура, продовольчі картки - навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку - покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо. А влади у цього президента і так вдосталь - набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", - резюмував Петро Порошенко.
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Порохоботов как горбатого могила исправит Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 3476 эти укурки пять лет ждали конца света, наконец дождались, некоторые уже рошенки разложили по карманам пинжака в котором их хоронить будут....
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Думаю свинособаки с паРаши хла после этой фото сюда не полезут
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Китайские врачи прибывают в Италию. Жизнь нужно прожить так, чтобы на пограничном контроле тебе отдавали честь.Порошенко закликав підтримати українських лікарів: Вони сьогодні такі ж наші захисники, як і армія - Цензор.НЕТ 3583
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Ну тебя то порохобот черти будут встречать потирая руки
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Зебилье таперь будет безстыдно прятаться за короновирусом и продолжать подтявкивать на Пороха из своих карантинных диванов.
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