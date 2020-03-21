 Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Он сообщил, что партийные структуры "ЕС" в регионах уже начали волонтерскую деятельность - доставку продуктов и лекарств пожилым людям, которым особенно опасно выходить из дома.
"Мой благотворительный фонд изменил приоритеты и закупает медицинское оборудование и медикаменты, средства защиты. Прошу всех очень ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью родных и близких, родителей и детей", - призвал Порошенко.
"Я не медик. Тем более не знахарь. У меня нет чудодейственных рецептов. Поэтому не собираюсь подменять собой главного санитарного врача. Тем более, что он, по правде говоря, один из немногих в этой власти, кого можно назвать профессиональным. Врачи сегодня - такие же наши защитники, как и армия. И мы в них так же верим, как в солдат", - подчеркнул Порошенко.
Нет ни денег, ни больниц, ни медицины, ни специалистов, ни мед.персонала. Все, что осталось после Порошенко и его режима - это сказки о ЕС и НАТО.
Минобороны не может организовать питание военных по-новому, - Ukrainian Military Pages Чий обов'язок дбати про армію та міжнародні відносини?
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конечно, ошибок было очень много, но
почему ему нельзя их исправлять ?
какие законы запрещают ему высказывать
своё мнение ?
Министр смерти Украины.
последнее время СБУ в этом направлении неплохо работает арестовывая всякую сепарскую шваль типа тебя
поэтому он несет личную ответственность за все.
За маски,
за парацетамол в аптеке,
за переполненный транспорт,
за продукты в магазине,
за эпидемию.
Именно такова цена захвата всей власти.
Если бы сейчас биологи и вирусологи всего мира вдруг сказали, ну что же - пришёл наш час, мы сейчас игроки на поле, нам по два миллиона в месяц - каждому! независимо от страны. Пока всем не будет - работать не начнём. Деньги - вперёд.
Нет денег - нет вакцин, нет лечения - смотрите футбол.
1 березня 2014 року, Росія офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України мотивуючи це «захистом прав російськомовних громадян»...
гнать этих алкашей сивох и наркоманов зе.. с руЦким миром..
Как выдумаете, что сейчас сделал Хомчак и ЗЕ со швеями, которые могут шить маски?
НИ ЧЕ ГО.
Он просто выдал старую желтую марлю бойцам, чтоб шили маски сами.
«Я продюсер, я вмію організувати процес»"
Не разливе.......
Петро Порошенко@poroshenko
Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами народу та мрією Коломойського про банк собі і дефолт - Україні. Уряд має негайно подати відповідний законопроект. А Верховна Рада - провести позачергове засідання.
ЕС обов'язково підтримає прийняття цього закону.
а зараз впевнено можна писати: дякуємо, ВАМ, 73% лохторату...ви зробили це РАЗОМ...
кремлівським злодіям навіть нічого не треба було нового видумувати: все як і на раSSії на виборах: путін до натовпу: "ми сделалі ета вместе...." а натовп до путінів: "Даааа!"
аж сюда брехать лезут..свиносабаки
Фігурант за допомогою месенджеру здійснював продаж тестів, які не отримали декларацію про відповідність в Україні.
"Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку - ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні", - додав Порошенко.
Окрім того, переконаний Порошенко, для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою.
"Уряд має стимулювати експорт і робочі місця на підприємствах, які його виробляють. Але ще до коронавірусу і вперше з 2015 року, на жаль, відновилися затримки із відшкодуванням підприємствам ПДВ. Вони вимивають оборотні кошти підприємств, що лише поглиблює падіння економіки. Цю практику слід придушити в зародку", - переконаний Порошенко.
Він також вважає, що для стимулювання внутрішнього виробництва і збереження робочих місць треба зберегти інфраструктурні проекти, такі як дорожнє будівництво чи оновлення рухомого складу вітчизняними вагонами.
Порошенко також закликав захистити бізнес від згубних податкових новацій, таких, які були ухвалені монобільшістю минулого року. "Натомість пропонуємо повернутися до ідеї податку на виведений капітал, який має стати потужним стимулом для інвестицій у виробництво та створення нових робочих місць", - нагадав Порошенко.
Також Порошенко застеріг Володимира Зеленського від запровадження в Україні надзвичайного стану, який навряд чи зупинить поширення коронавірусу, але остаточно знищить економіку та бізнес.
"Надзвичайний стан - це комендантська година, цензура, продовольчі картки - навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку - покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо. А влади у цього президента і так вдосталь - набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", - резюмував Петро Порошенко.