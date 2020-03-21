 Во Львовской области 52 подозрения на коронавирус, - ОГА

Обэтом сообщает пресс-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"По оперативной информации, с 21:00 20 марта до 9:00 21 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще девять пациентов", - приводит слова и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько пресс-служба облгосадминистрации.
Так. в инфекционную больницу были госпитализированы 8 человек из городов: Львов, Дрогобыч, Каменка - Бугского района Тернопольской области, Жовковского района, Сокольского района. Еще один пациент - гражданин Великобритании, который уже 6 лет проживает во Львове.
Отмечается, что сейчас проводится обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.
"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 42 человека. На самоизоляции находятся 9 человек. За все время выписано - 11 пациентов. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных – стабильное", - добавили в ОГА.
Всего, по состоянию на сейчас, в области с подозрением на коронавирус 52 человека. Как ранее сообщалось, у одного пациента - положительный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты повторного теста.
Как сообщалось, ранее стало известно, что во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Мужчина-врач вернулся из Германии 13 марта.
Это ежели власть тупая до безобразия и не способна организовать ни полевых госпиталей да просто ни чего не в состоянии организовать кроме тупого шоу для умственно отсталых слоёв населения.
Или, как у вакарчука?
ПРИМЕР
Вернулось 100 000 заробитчан.
1000 инфицированных.У каждного семья из 4-х человек. Плюс общение по дороге домой в маршрутках, такси и т.д. 10 соседей по дороге. Члены семьи пообщаются с 5 людьми каждый. Просчитайте через 2 недели.
1. Халатно, з ознаками посадового злочини віднеслись до організації поротидій епідемії
2.три місяці ПІАРИЛИСЬ і нічого не робили для захисту від епідемії тільки розпродавали захисні засоби (злочин)
3.Не організували дієвий карантин для приїжджих з закордону чим сприяли розповсюдженню зарази в геометричній прогресії (медицинський геноцид проти народу України)
4.злочино халатно відносяться до забезпечення лікарів, лікарень необхідними засобами захисту, тестами виявлення інфікованих і пристроями.
5. Не забезпечено засобами захисту, тестами ЗСУ. ЧИМ ПІДІРВАЛИ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ.А ЦЕ ВЖЕ ЗРАДА!!!
6. Відверта брехня наробу, підтримка п'ятої колони і здача України АГРЕСОРУ (ЦЕ ЗРАДА ДЕРЖАВИ З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ, ДОВІЧНЕ А МОЖНА І РОЗСТРІЛЯТИ.
7. ...МОЖНА ПРОДОВЖИТИ ЗЛОЧИНИ ЗЕБІЛІВ