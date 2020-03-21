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 Во Львовской области 52 подозрения на коронавирус, - ОГА

Во Львовской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 42 человека, еще 9 людей находятся в самоизоляции, у одного пациента ранее был выявлен положительный результат на COVID- 19.

Обэтом сообщает пресс-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации, с 21:00 20 марта до 9:00 21 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще девять пациентов", - приводит слова и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько пресс-служба облгосадминистрации.

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Так. в инфекционную больницу были госпитализированы 8 человек из городов: Львов, Дрогобыч, Каменка - Бугского района Тернопольской области, Жовковского района, Сокольского района. Еще один пациент - гражданин Великобритании, который уже 6 лет проживает во Львове.

Отмечается, что сейчас проводится обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.

"Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 42 человека. На самоизоляции находятся 9 человек. За все время выписано - 11 пациентов. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных – стабильное", - добавили в ОГА.

Всего, по состоянию на сейчас, в области с подозрением на коронавирус 52 человека. Как ранее сообщалось, у одного пациента - положительный результат теста на коронавирус, ожидаются результаты повторного теста.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Мужчина-врач вернулся из Германии 13 марта.

Во Львовской области 52 подозрения на коронавирус, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183245
 
 
 Топ комментарии
 
А сколько там поездов прибыло во Львов из Польши? №. И всех распустили по домам. Никакой обсервации. А сколько поездов ещё ждут? 10! И всем непременно померяют температуру и по домам. Гуляй короновирус Украиной!
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А по месту заробитчанства.
Это ежели власть тупая до безобразия и не способна организовать ни полевых госпиталей да просто ни чего не в состоянии организовать кроме тупого шоу для умственно отсталых слоёв населения.
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Взагалі то треба зробити тест для визначення тих хто вже перехворів, може в нас вже 40-50 відсотків перехворіло.
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А сколько там поездов прибыло во Львов из Польши? №. И всех распустили по домам. Никакой обсервации. А сколько поездов ещё ждут? 10! И всем непременно померяют температуру и по домам. Гуляй короновирус Украиной!
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І де знайти місце для обсервації для мільйонів заробітчан?
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А по месту заробитчанства.
Это ежели власть тупая до безобразия и не способна организовать ни полевых госпиталей да просто ни чего не в состоянии организовать кроме тупого шоу для умственно отсталых слоёв населения.
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У них же все, как положено - страховки, официальное трудоустройство, уплата налогов...
Или, как у вакарчука?
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А кто им доктор ежели нет страховки, официального трудоустройства и они не платят налогов ни там ни тут?
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Тайфун,цунамі, 9 вал? Одна надія, в середині травня настане літня жара, і дай бог попустить.
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Не попустит. Пик начнётся в травне-червне.
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Вы знаете, что такое "геометрическая прогрессия"?
ПРИМЕР
Вернулось 100 000 заробитчан.
1000 инфицированных.У каждного семья из 4-х человек. Плюс общение по дороге домой в маршрутках, такси и т.д. 10 соседей по дороге. Члены семьи пообщаются с 5 людьми каждый. Просчитайте через 2 недели.
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То тобі заробітчани виноваті все, а якщо б епідемія почалася в Україні, то б тебе спалити треба було б щоб заразу не рознрсив!?
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Взагалі то треба зробити тест для визначення тих хто вже перехворів, може в нас вже 40-50 відсотків перехворіло.
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А тепер вірус галопом побіг по Україні, хіба можна під час епідемії так звозити людей, які можуть бути переносчиками і тупо відпускати по домам, помірявши тільки температуру, яку можна збити запросто.
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Зебіли винні в наслідках від епідемії
1. Халатно, з ознаками посадового злочини віднеслись до організації поротидій епідемії
2.три місяці ПІАРИЛИСЬ і нічого не робили для захисту від епідемії тільки розпродавали захисні засоби (злочин)
3.Не організували дієвий карантин для приїжджих з закордону чим сприяли розповсюдженню зарази в геометричній прогресії (медицинський геноцид проти народу України)
4.злочино халатно відносяться до забезпечення лікарів, лікарень необхідними засобами захисту, тестами виявлення інфікованих і пристроями.
5. Не забезпечено засобами захисту, тестами ЗСУ. ЧИМ ПІДІРВАЛИ ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ.А ЦЕ ВЖЕ ЗРАДА!!!
6. Відверта брехня наробу, підтримка п'ятої колони і здача України АГРЕСОРУ (ЦЕ ЗРАДА ДЕРЖАВИ З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ, ДОВІЧНЕ А МОЖНА І РОЗСТРІЛЯТИ.
7. ...МОЖНА ПРОДОВЖИТИ ЗЛОЧИНИ ЗЕБІЛІВ
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