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Все про:смерть (6546) Бекешкина (111)

 Ушла из жизни Ирина Бекешкина

Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Фонда.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну.

Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.

Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать.

Выражаем искренние соболезнования ее близким и родным".

Редакция Цензор.НЕТ также выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Эриковны.

Источник: https://censor.net.ua/n3183244
 
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