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 Политика Украины
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 В Ивано-Франковской области второй случай COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины: ее состояние удовлетворительное, - ОГА

В Ивано-Франковской области второй случай инфицирования коронавирусом нового типа COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"На Прикарпатье подтвержден новый случай заболевания коронавирусом - у жительницы области, которая до этого находилась во Франции. Пациентка обратилась к семейному врачу с жалобой на несколько повышенную температуру тела. После опроса, пациентка была изолирована в больнице", - сказано в сообщении ОГА.

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Так, на данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно, сухого кашля и других признаков коронавирусной инфекции у нее нет.

"Ее отец и двое детей больной, которые проживают вместе, находятся на самоизоляции. Следует также отметить, что результаты других трех тестов на коронавирус, которые сегодня поступили из Киева в область, были отрицательными", - отметили в ОГА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 марта зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в Киеве и 9 областях, а именно: Черновицкая - 25 (1 летальный, 1 выздоровел), г. Киев - 3, Киевская - 3, Днепропетровска - 2, Житомирская - 2 (1 летальный), Донецкая - 1, Львовская - 1, Тернопольская - 1, Харьковская - 1 и Ивано-Франковская - 2 (1 летальный). 

В Ивано-Франковской области второй случай COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины: ее состояние удовлетворительное, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183242
 
 
 Топ комментарии
 
Так а чего вы хотели? Возвращают массу людей из за границы, меряют им температуру а на обсервацию в какие то Санжары на две недели ни кого не отправляют. Вчера в Киеве 10 бортов туристов принял Борисполь. Померяли лобешники и кто куда по Киеву и всей Украине. Из Польши 3 поезда - та же картина и т.д. Толи ещё будет, с такой дебильной властью. ЗеДятлы, вы это сделали вместе.
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ее состояние удовлетворительное..

А как состояние тех нескольких сотен человек, которых она заразила?
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Совет форумчанПравила форума
 
а скільки скритого впустили , десь через 3 неділі відгукнеться
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Не знаю сколько впустили, но знаю, что по другим городам в больницах лежат куча людей с пневмонией, которым тупо не делаю тест на короновирус
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раніше - прояв наступає десь через тиждень...
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то прибувші заробітчани ше тиждень тертись між нами будуть В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА - Цензор.НЕТ 7103 . а тоді НЕВТІШНА СТАТИСТИКА бо більш нічого зробити не можна
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ее состояние удовлетворительное..

А как состояние тех нескольких сотен человек, которых она заразила?
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Село Колінківці, Чернівецька область, одна с...а заразила 20 людей.
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Та ні, просто дура, село 5500 жителів, родичі, куми, сусіди і ми в лідерах, його зараз заблокували але вже певне піздно. Село вирощує яблука, сливки для всієї України.
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Можно давать селу второе название. Diamond Princess
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Восток - дело тонкое.
Он распространяет заразу через Запад.
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Так а чего вы хотели? Возвращают массу людей из за границы, меряют им температуру а на обсервацию в какие то Санжары на две недели ни кого не отправляют. Вчера в Киеве 10 бортов туристов принял Борисполь. Померяли лобешники и кто куда по Киеву и всей Украине. Из Польши 3 поезда - та же картина и т.д. Толи ещё будет, с такой дебильной властью. ЗеДятлы, вы это сделали вместе.
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Невозможно поставить на карантин 50 тысяч людей. Невозможно и их также бросить заграницей. Мы все делаем так же как и другие страны. Мы используем их опыт. Кроме самоизоляции ничего сделать нельзя.
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Почему же нельзя? Можно запустить цеха, которые будут в три смены штамповать аппараты ИВЛ. Можно переоборудовать помещения под больницы. Можно в конце концов наладить не дебильную пропаганду методов индивидуальной защиты. Но для этого в черепной коробке должны быть мозги, а не зелёная плесень.
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Всі інші країни розпродали засоби захисту? І продовжують це робити. Це плісняві їх досвід використали? Метро в усіх країнах закрили? Транспортний коолапс запровадили в усіх країнах?
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"Невозможно их бросить за границей"-как только в Китае началось,я много раз писала-не нужно вывозить"своих",свои не хуже чужих разносят заразу.Лучше бы власти каждой страны обеспечили "своих"там средствами на жилье,питание,лечение,но оставили их там на месте,втридорога им заплатили бы за вынужденный карантин-это в сотни раз дешевле было бы,чем полыхает теперь вся Европа.Удар по экономике,остановлены предприятия,бизнес,сотни тысяч лечат,десятки тысяч хоронят.А нужно было всего-не забирать никого из очага ,не пускать ни своих,ни чужих.
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тем более, забирая из очага не принимали ни каких (ваще!!!! никаких) мер (кроме первых в Санжарах, несколько десятков)... а потом сотнями и тысячами...бесконтрольно и чудовищно безответственно и цинично - они дали расписку о самоизоляции ! ха-ха-ха! (это не смех, это припадок!!!) ибо приехавший как-то должен добраться домой и купить себе что-то поесь, в смысле продуктов (навряд ли дома были какие-то запасы, особенно если уезжали надолго)
а это поход в магазин (не все закажут домой), в аптеку, в банк, просто по улице среди людей - а это контакты.. а семья ? (не все живут отдельно), соседи, прохожие... а это цепная реакция...
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Ще й лелеки прилетіли, десь під 1 млн, як їм пояснити про карантин?
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Турбота по- зеленські. Шоу !!! "Наших людей потрібно повернути додому." Все. Турбота закінчилась. А жителі України це наші люди? Чи на них шоу не зробиш? Чи вони своє зробили, владу дали, а тепер заважають капітулювати? Земля, без них, швидше продасться? Без перевірок і карантину для прибулих, це свідоме вбивство нації. Зеленський- злочинець
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цинично - да - но по чему в Европе так отморожено реагируют - факт -
Говоря о чуме в европейской истории, мы прежде всего имеем в виду так называемую «черную смерть», которая прокатилась по континенту в 1346-1353 годах и выкосила - по разным оценкам - от 30 % до 50 % населения (15-30 млн человек).

Новый облик Европы
Переоценить значение произошедшего для Европы невозможно. Трудно даже перечислить все изменения, прямо или косвенно связанные с черной смертью. Как ни странно, некоторые из этих глубочайших шрамов стали настоящим украшением портрета эпохи: страшное бедствие имело ряд положительных последствий.Бум городов и женская эмансипация
Резко возросла ценность труда, особенно более-менее квалифицированного. Многим цехам (ремесленным или торговым сообществам), которые ранее были относительно закрытыми организациями, теперь пришлось активно принимать всех желающих в свои ряды.Конечно, после этого огромное количество людей захотело переселиться в города из деревень, тем более что первые от чумы пострадали сильнее. К примеру, около трети имущества в Лондоне осталось бесхозным.
Доходы умелых людей резко возросли - настолько, что во многих странах, городах и владениях это быстро встретило противодействие властей, пытавшихся заново снизить зарплаты. Англичане в 1349 и 1351 годах приняли специальные законы, ограничивающие рост доходов рабочих (во втором случае прямо запрещалось платить им больше, чем в 1346 году).
Однако эти постановления совершенно не работали. Во-первых, простые люди почувствовали собственную силу: все-таки властям без них не обойтись - трудиться, так или иначе, кто-то должен. Во-вторых, подобное распоряжение очевидно противоречило базовым законам рынка: если предложение резко сократилось (трудоспособных просто-напросто стало меньше), то цены не могут не подниматься.Дошло даже до того, что всех, кто пытался сменить место работы или переехать, закон требовал сажать в тюрьму, - но такие крутые меры были совсем уж невыполнимы.
Более адекватной реакцией властей на пугающие их перемены стали некоторые сумптуарные постановления. Обычно этим термином называют «налоги на роскошь», но в данном случае речь идет об ограничении потребления для низших и средних слоев общества. Предполагалось, что если людям не на что потратить больше денег, то они не захотят и зарабатывать их. Но остановить начавшиеся изменения, несмотря на радикальные законодательные инициативы, правительствам всё равно не удавалось.Выжившие после эпидемии чумы горожане из низов заметно улучшили свое благосостояние.
Сказалась нехватка рук и на положении женщин - в такой ситуации уже не до сексизма. Девичьи или смешанные цеха существовали в Европе еще до черной смерти, но теперь у женщин появилась реальная возможность, так сказать, продвижения по карьерной лестнице. В меньшей степени это коснулось жительниц деревень, но в сельском укладе и без того изменилось очень многое…Освобождение крестьянства
Пожалуй, крестьяне выиграли от чумы, если так можно выразиться, больше всех. Крепостное право в Западной Европе и до эпидемии постепенно уступало место новой системе классовых отношений, а резкое сокращение населения усилило эту тенденцию: феодалам пришлось идти на диалог с людьми, работающими на земле.
В результате почти во всей Западной Европе вскоре расширились права крестьян, а разного рода поборы уменьшились. Разумеется, многие феодалы пытались этому противодействовать, так что вскоре у деревенских жителей снова появились поводы для восстаний. Впрочем, и подавлять их выступления ослабевшим государствам также стало намного труднее.Чума, несомненно, сыграла заметную роль в процессе освобождения крестьян. Образовалось немало свободной земли - оставшейся от тех, кто просто не пережил черную смерть. Свято место пусто не бывает, а плодородное - тем более: эти поля и, что особенно важно, пастбища позволили улучшить ситуацию с продуктами в Европе.
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Як вам торгівля на крові масками? Де блін ці пропагандони з г+г?
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Жарти про корона вірус закінчаться після того як він прийде у вашу сім'ю НЕ ДАЙ Бог звісно ! Здоров'я всім !
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Кто приехал из-за границы ставить штамп несмываемой краской на лоб всем подряд, чтобы люди от них шарахались.
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Когда-то уже были желтые звезды, ты ничего нового не придумал, 'умник'
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Вірусу в Україні не було. Його завезли ззовні! За все відповідальний зелений українофоб, за наказом якого в Україну впустили сотні тисяч потенційних носіїв інфекції без належної перевірки адже тест систем не було, міряли лише температуру.
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Українські маски по всьому світу. Лиш в Україні немає. Як це назвати?В Івано-Франківській області другий випадок COVID-2019 виявлено у прибулої з Франції жінки: її стан задовільний, - ОДА - Цензор.НЕТ 1846
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