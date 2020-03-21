 В Ивано-Франковской области второй случай COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины: ее состояние удовлетворительное, - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
"На Прикарпатье подтвержден новый случай заболевания коронавирусом - у жительницы области, которая до этого находилась во Франции. Пациентка обратилась к семейному врачу с жалобой на несколько повышенную температуру тела. После опроса, пациентка была изолирована в больнице", - сказано в сообщении ОГА.
Так, на данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно, сухого кашля и других признаков коронавирусной инфекции у нее нет.
"Ее отец и двое детей больной, которые проживают вместе, находятся на самоизоляции. Следует также отметить, что результаты других трех тестов на коронавирус, которые сегодня поступили из Киева в область, были отрицательными", - отметили в ОГА.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 21 марта зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в Киеве и 9 областях, а именно: Черновицкая - 25 (1 летальный, 1 выздоровел), г. Киев - 3, Киевская - 3, Днепропетровска - 2, Житомирская - 2 (1 летальный), Донецкая - 1, Львовская - 1, Тернопольская - 1, Харьковская - 1 и Ивано-Франковская - 2 (1 летальный).
А как состояние тех нескольких сотен человек, которых она заразила?
Он распространяет заразу через Запад.
а это поход в магазин (не все закажут домой), в аптеку, в банк, просто по улице среди людей - а это контакты.. а семья ? (не все живут отдельно), соседи, прохожие... а это цепная реакция...
Говоря о чуме в европейской истории, мы прежде всего имеем в виду так называемую «черную смерть», которая прокатилась по континенту в 1346-1353 годах и выкосила - по разным оценкам - от 30 % до 50 % населения (15-30 млн человек).
Новый облик Европы
Переоценить значение произошедшего для Европы невозможно. Трудно даже перечислить все изменения, прямо или косвенно связанные с черной смертью. Как ни странно, некоторые из этих глубочайших шрамов стали настоящим украшением портрета эпохи: страшное бедствие имело ряд положительных последствий.Бум городов и женская эмансипация
Резко возросла ценность труда, особенно более-менее квалифицированного. Многим цехам (ремесленным или торговым сообществам), которые ранее были относительно закрытыми организациями, теперь пришлось активно принимать всех желающих в свои ряды.Конечно, после этого огромное количество людей захотело переселиться в города из деревень, тем более что первые от чумы пострадали сильнее. К примеру, около трети имущества в Лондоне осталось бесхозным.
Доходы умелых людей резко возросли - настолько, что во многих странах, городах и владениях это быстро встретило противодействие властей, пытавшихся заново снизить зарплаты. Англичане в 1349 и 1351 годах приняли специальные законы, ограничивающие рост доходов рабочих (во втором случае прямо запрещалось платить им больше, чем в 1346 году).
Однако эти постановления совершенно не работали. Во-первых, простые люди почувствовали собственную силу: все-таки властям без них не обойтись - трудиться, так или иначе, кто-то должен. Во-вторых, подобное распоряжение очевидно противоречило базовым законам рынка: если предложение резко сократилось (трудоспособных просто-напросто стало меньше), то цены не могут не подниматься.Дошло даже до того, что всех, кто пытался сменить место работы или переехать, закон требовал сажать в тюрьму, - но такие крутые меры были совсем уж невыполнимы.
Более адекватной реакцией властей на пугающие их перемены стали некоторые сумптуарные постановления. Обычно этим термином называют «налоги на роскошь», но в данном случае речь идет об ограничении потребления для низших и средних слоев общества. Предполагалось, что если людям не на что потратить больше денег, то они не захотят и зарабатывать их. Но остановить начавшиеся изменения, несмотря на радикальные законодательные инициативы, правительствам всё равно не удавалось.Выжившие после эпидемии чумы горожане из низов заметно улучшили свое благосостояние.
Сказалась нехватка рук и на положении женщин - в такой ситуации уже не до сексизма. Девичьи или смешанные цеха существовали в Европе еще до черной смерти, но теперь у женщин появилась реальная возможность, так сказать, продвижения по карьерной лестнице. В меньшей степени это коснулось жительниц деревень, но в сельском укладе и без того изменилось очень многое…Освобождение крестьянства
Пожалуй, крестьяне выиграли от чумы, если так можно выразиться, больше всех. Крепостное право в Западной Европе и до эпидемии постепенно уступало место новой системе классовых отношений, а резкое сокращение населения усилило эту тенденцию: феодалам пришлось идти на диалог с людьми, работающими на земле.
В результате почти во всей Западной Европе вскоре расширились права крестьян, а разного рода поборы уменьшились. Разумеется, многие феодалы пытались этому противодействовать, так что вскоре у деревенских жителей снова появились поводы для восстаний. Впрочем, и подавлять их выступления ослабевшим государствам также стало намного труднее.Чума, несомненно, сыграла заметную роль в процессе освобождения крестьян. Образовалось немало свободной земли - оставшейся от тех, кто просто не пережил черную смерть. Свято место пусто не бывает, а плодородное - тем более: эти поля и, что особенно важно, пастбища позволили улучшить ситуацию с продуктами в Европе.