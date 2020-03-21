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 За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса. ИНФОГРАФИКА

За последние сутки Испания, Германия и США обогнали Иран по количеству инфицированных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные worldometers.info, передает Цензор.НЕТ.

В США за минувшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5594 человека. Там также зарегистрировали 49 смертей.

В Италии за этот же период насчитали 5986 подтвержденных случаев заражения. Жертвами вируса стали 627 человек.

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В Германии число больных выросло на 4528 человек. Умерли 24. Сейчас страна приближается к отметке в 20 тысяч по количеству зарегистрированных случаев заражения.

За последние сутки Испания, Германия и США обогнали Иран по количеству больных. В Иране, в свою очередь, на коронавирус заразились 19644 человек, в том числе 1433 погибли (149 за минувшие сутки) и 6745 выздоровели.

За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса 01
За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183241
 
 
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Как и следовало ожидать, все эти методы имени бенито муссолини до фени гудок! Отак, мої маленькі прихильники гулагу! За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса - Цензор.НЕТ 2461
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у немцем отличная статистика по 200м - молодцы
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Вообще то русня опоздала - сами все сожрем...)))
За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса - Цензор.НЕТ 2488
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Новая шутка 95 квартала
боліли легені палали
в лікарнях Зебіли ридали
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Думаю, скоро итальянские изобретатели ещё чё-нить запретят. Часто дышать, например.... За минувшие сутки в Италии и США зафиксированы по 5,5 тыс. новых случаев коронавируса - Цензор.НЕТ 5153
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