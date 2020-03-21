 Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк

"С одной стороны, мы видим, что влияние на экономику будет, но с другой стороны - у нас есть большой запас прочности, чтобы пройти этот кризис", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как подчеркнул Сологуб, мир впервые сталкивается с кризисом, который вызван эпидемиологической ситуацией.
"Пока что ситуация меняется каждый день и рано делать выводы. Но что мы сейчас видим. Украинцы хорошо помнят кризисы 1998-го, 2008-го и 2014 годов и строят свои предположения, исходя из этого опыта... Мы считаем, что ситуация в Украине другая", - добавил он.
По словам Сологуба, в отличие от предыдущих кризисов Украина накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы сглаживать колебания в нестабильные времена. Банковская система страны сбалансирована. При этом падение цен на энергоносители позволит сэкономить $5-6 млрд. Среди негативных факторов влияния кризиса – снижение уровня туризма, а также экспорта.
"Сейчас наблюдаем некоторое снижение мировых цен на такие товары, как пшеница или кукуруза. Но оно составляет 10%, тогда как падение цен на нефть - 50-60%. Это большая разница", - прокомментировал Сологуб.
"Спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если снизится, то незначительно", - добавил он.
НБУ также прогнозирует временное уменьшение заграничных переводов граждан в Украину, и оно не будет кардинальным.
"Скорее всего, это влияние будет временным. Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов", - отметил замглавы НБУ.
В то же время ситуация с платежным балансом остается контролируемой, добавил Сологуб.
Гончарук тоже до последнего дня своей работы заявлял, что у нас все зашибись - даже когда статистика кричала об обратном...
І Сологубу, і Рожковой...
но для самокатоподобных исключено..)))
более того - им есть куда драпать и за что там жить не голодать...
мы должны продержаться...прожить до победного салюта (х.ло не вечен!)
а уж как.. прожить-продержаться - то второй вопрос ))))
Идиоты благодаря своему идиотизму как раз и спасут!
А вот патологические политические воры - никогда!!!
Перевод с чиновничьего на человеческий - Спасайся кто как может!
будет просто чудо, если Украина выберется из этого дерьма с минимальными потерями.
Господи, спаси Украину от тупого зеленого говна.
Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов",