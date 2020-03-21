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 Политика Украины, Экономика
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 Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк

Украинская экономика находится в лучшем состоянии по сравнению с периодом, как она входила в предыдущие кризисы, и владеет достаточным запасом прочности, полагает заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"С одной стороны, мы видим, что влияние на экономику будет, но с другой стороны - у нас есть большой запас прочности, чтобы пройти этот кризис", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как подчеркнул Сологуб, мир впервые сталкивается с кризисом, который вызван эпидемиологической ситуацией.

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"Пока что ситуация меняется каждый день и рано делать выводы. Но что мы сейчас видим. Украинцы хорошо помнят кризисы 1998-го, 2008-го и 2014 годов и строят свои предположения, исходя из этого опыта... Мы считаем, что ситуация в Украине другая", - добавил он.

По словам Сологуба, в отличие от предыдущих кризисов Украина накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы сглаживать колебания в нестабильные времена. Банковская система страны сбалансирована. При этом падение цен на энергоносители позволит сэкономить $5-6 млрд. Среди негативных факторов влияния кризиса – снижение уровня туризма, а также экспорта.

"Сейчас наблюдаем некоторое снижение мировых цен на такие товары, как пшеница или кукуруза. Но оно составляет 10%, тогда как падение цен на нефть - 50-60%. Это большая разница", - прокомментировал Сологуб.

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"Спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если снизится, то незначительно", - добавил он.

НБУ также прогнозирует временное уменьшение заграничных переводов граждан в Украину, и оно не будет кардинальным.

"Скорее всего, это влияние будет временным. Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов", - отметил замглавы НБУ.

В то же время ситуация с платежным балансом остается контролируемой, добавил Сологуб.

Источник: https://censor.net.ua/n3183231
 
 
 Топ комментарии
 
Чим більше в нацбанку дубів, тим міцніша економіка!
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Нацбанк обязан такое заявлять по своему статусу...
Гончарук тоже до последнего дня своей работы заявлял, что у нас все зашибись - даже когда статистика кричала об обратном...
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Респиратори в Іспанію могли прийти від перекупщиків з іншої країни ЄС. Перетнути митний кордон України респиратори могли контрабандою, або до введення обмежень на експорт, які і сьогодні є незаконними бо немає Воєнного стану і ніхто не має право забороняти зовнішньоекономічну діяльність українським виробникам!
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я уже писал об этом но зрадомётам всё равно. Все эти маски должны были выкупить наши аптекари, коих развелось больше чем в Европе, но те же аптекари такой же муйнёй и занимались. А вот почему государство не выкупило , это вопрос уже к нему . Это больше моральный поступок чем юридический.
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Мнение соево-мокшанских упырей не интересно...
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О як! З якого це переляку? Рожкова- соєва. Ви ж її розпинали за співпрацю з Готаревою. За те, що позбавили беню можливості красти, а Україну - дефолту. Нагадую. "23 сентября Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка и отменил определение портновско- коломойского Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня."
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экономики вообще нет, есть беня, есть ахметка и еще пару олигархов с бизнесом, КОТОРЫЕ ОГРАБИЛИ В 90 ВСЮ СТРАНУ ВОТ И ВСЯ ЭКОНОМИКА
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Чим більше в нацбанку дубів, тим міцніша економіка!
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для кризиса - возможно,
но для самокатоподобных исключено..)))
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Если бы не потерпевший с камарильей ,то и волноваться нечего .
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Одно радует,что границы закрыты и ***** не куда бежать.
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боюсь...что эти суки... тараканами в любую щель пролезут если прищимит...
более того - им есть куда драпать и за что там жить не голодать...
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та тьху на вас!
мы должны продержаться...прожить до победного салюта (х.ло не вечен!)
а уж как.. прожить-продержаться - то второй вопрос ))))
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Кремлевские Короновирусы круче китайского говна Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6665
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За Боинг вас рюсских Мудаков посадят навечно в ПОГРЕБ... шакалы Шариковские...
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Щось не дуже вiриться...навiть сказав би - дуже не вiриться !
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Конечно ситуация другая...сейчас зеленые идиоты у власти....ранее такого никогда не было...
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Так в этом и дело!
Идиоты благодаря своему идиотизму как раз и спасут!
А вот патологические политические воры - никогда!!!
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Какой ты молодец...так точно дал характеристику этому тупому зеленому стаду...патологические политические воры...в яблочко...
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Тому,що знищено Кризис нестрашний Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9131 Де,ті шакали бачили Економіку Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6794
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Ахаа. Кризис только начался, а у них бюджет выполнен даже не на 70% Юмаристы. Ребят, тут либо гривна по 50, либо всем урезать выплаты в 2 раза нужно будет через полгода Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 64
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Прочная экономика проверяется делом - где услуги государство в карантин оплачивает, там и экономика прочная. У нас оплачивает? Вот вам и ответ.
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Если человек не может понять разницу между Шариковым и Преображенским,то как можно решать задачу Пифагора о штанах и Баранах??? Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5642привет ЗелеБыдлу...
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Спустили мільярд баксів й кризис нестрашний ...! дупоголові,чи дупомозкі Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6647
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Что бы обрушить экономику ее вначале надо создать.
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На торгах по долару пропозиція в останні 30 хвилин перевищує попит і з урахуванням необхідності сьогодні сплати податків у більшості клієнтів (для чого їм потрібна гривня) - продавці валюти все більш поступливі за курсом. Йдуть операції по лотах до 300 тисяч доларів. НБУ скористався ситуацією і навіть вийшов з викупом долара по 27,35. Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 713 Йому продають лише невеликі обсяги, але і знижувати котирування у продавців вже резону немає.Міжбанк: курс долара на міжбанку України онлайн
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Гончарука згадав з його постійним ростом економіки. Блазні рулять!!!
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Юзик с зеленским заходт в Мавзолей,а там труп чЛенина воняет,Зеля каже давай помянем Мудака всех народов?Юзик каже..не Ваван,не влезет мне в ПУЗО Москальское гоффно..давай завтра ****** за нас шутов православных..
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Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк
Перевод с чиновничьего на человеческий - Спасайся кто как может!
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поживем - увидим! что это было - наигранный оптимизм или таки клинический долбо***зм
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Это еще раз доказывает ,что "ЗЕ",это уже диагноз.ЗЕшизофреники живут на своей ЗЕпланете дятлы.
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Зеля и Галустян едут вдоль кремлевской Стены,а там одни трупы...Галустян каже..Зеля,тута валялась урна маршала Баграмяна....исчезла..вот Пиндосы даж армянов крадуть у советского дерьма...
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Когда слышишь такого рода сообщения "все нормально" - нужно готовится к противоположному! Мы и видим как "сильна" экономика Украины по взлетевшему курсу))))
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хреново когда в стране на руководящих постах редкостные долбоебы))))
будет просто чудо, если Украина выберется из этого дерьма с минимальными потерями.
Господи, спаси Украину от тупого зеленого говна.
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НБУ виєнае - що без грошей - ВАЛЮТИ !!! заробітчан, Української економіки не існуе...

Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов",
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ответственно заявляю - порты закрыты на карантин - ну по крайней мере ,те о которых я пишу - так шо сейчас все на паузе - форс мажор по контрактам ,уже оплаченным - доставить пока не возможно - это по аграрному бизнесу - а металлургия вообще все не просто сложно ,а очень сложно - как то так
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