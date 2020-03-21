 Украинская экономика достаточно прочная для прохождения кризиса, - Нацбанк

"С одной стороны, мы видим, что влияние на экономику будет, но с другой стороны - у нас есть большой запас прочности, чтобы пройти этот кризис", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как подчеркнул Сологуб, мир впервые сталкивается с кризисом, который вызван эпидемиологической ситуацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк за неделю продал более $1 млрд для поддержки курса гривни

"Пока что ситуация меняется каждый день и рано делать выводы. Но что мы сейчас видим. Украинцы хорошо помнят кризисы 1998-го, 2008-го и 2014 годов и строят свои предположения, исходя из этого опыта... Мы считаем, что ситуация в Украине другая", - добавил он.

По словам Сологуба, в отличие от предыдущих кризисов Украина накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы сглаживать колебания в нестабильные времена. Банковская система страны сбалансирована. При этом падение цен на энергоносители позволит сэкономить $5-6 млрд. Среди негативных факторов влияния кризиса – снижение уровня туризма, а также экспорта.

"Сейчас наблюдаем некоторое снижение мировых цен на такие товары, как пшеница или кукуруза. Но оно составляет 10%, тогда как падение цен на нефть - 50-60%. Это большая разница", - прокомментировал Сологуб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-министр экономики Милованов прадлагает бизнесменам оформлять работников ФОПами, чтобы платить меньше налогов

"Спрос на продукцию нашего экспорта сохранится, а если снизится, то незначительно", - добавил он.

НБУ также прогнозирует временное уменьшение заграничных переводов граждан в Украину, и оно не будет кардинальным.

"Скорее всего, это влияние будет временным. Вместе с восстановлением экономики в Польше, Чехии, Италии приведет и к возобновлению переводов", - отметил замглавы НБУ.

В то же время ситуация с платежным балансом остается контролируемой, добавил Сологуб.