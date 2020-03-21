 Режим чрезвычайной ситуации уже введен в 6 регионах Украины и придется вводить в других, - Шмыгаль

"Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. В общем, в 6 уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще. Потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистики", - заявил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

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Также 20 марта во Львове и Харькове подтвердили первый случай заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 20 марта в Украине зарегистрировано 41 случай заболевания Covid-19, три из них – летальные.