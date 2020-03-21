 Режим чрезвычайной ситуации уже введен в 6 регионах Украины и придется вводить в других, - Шмыгаль

"Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. В общем, в 6 уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще. Потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистики", - заявил Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.
Также 20 марта во Львове и Харькове подтвердили первый случай заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 20 марта в Украине зарегистрировано 41 случай заболевания Covid-19, три из них – летальные.
Предположим, что решили всё-таки замедлять. Тоже не вижу необходимости диктатуры. Нужно не загонять всех "железной рукой в рай", а дать возможность интенсивно спасаться тем, кто этого очень хочет. А начать нужно с законов. Но начальнички такого не любЮт....
--
"не вмер Гаврило так галушкой вдавило". один хрен как это называется. речь идёт об полутюремном режиме для всего населения. должны ясно прозвучать ответы на некоторые вопросы. Что получим? Что потеряем? Докеле это паскудство (концлагерь для всех) буде продолжаться? .... Где ответы? Нет их! Одно зелёное слабоумие!
тобиш не все инвалиды получат 1000 зелену тысячу ..я так и знал что это под....бка ..но ничего если дадут то будет мое личное опровержение
Источник: Новости Ю
С таким офисом презедента ( Сивохой, который просится домой в Донецк к маме и Ермаком) инвалидам- добровольцам ничего не светит. Они ещё Венедиктову на всех напустят , вместо того чтобы она разбиралась КТО ПРОДАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС МАСОК
Но не с такими коллаборантами и недоумками как ваша зебильная банда!
Только и думаете, как расчистить себе дорогу перед 25 марта.
.
https://www.youtube.com/watch?v=xJd3o_QBBkc
.
.
.
олигархамкгестьянам!
Группа учёных РАН определила причины, и предложила гарантированный способ остановить эмидемию.
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/3526684050680288/
Боліли легені палали
в лікарнях зебіли ридали!
Нельзя отдавать власть в руки недоучкам и непрофессионалам
И вообще в Украине власть народа - это парламент , и узурпировать ее не стоит , бо выйдет боком
Интересно - а что там с посевной?
И ГДЕ ЛИТР СПИРТА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОДНИ РУКИ или цистерны уже продали вслед за масками ?
А налоги платят , чтобы и олигархи могли выжить на своих яхтах 😁😁😁
Куда смотрель Баклановым и Сабаков?
Хотя Сабаков ждёт ЧП
.