 Ситуация легкая, динамика положительная, - мэрия Мариуполя о состоянии инфицированного коронавирусом

Об этом заявила заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В Мариуполе, как и был, один случай подтвержден, пациент с коронавирусом. Он находится на лечении в госпитальной базе Больницы скорой медицинской помощи и получает все необходимое лечение. На сегодня динамика положительная этого лечения, и ситуация легкая", - рассказала она.
По словам заместителя мэра, инфицированный сразу самоизолировался и обратился в больницу после того, как заметил соответствующие симптомы. Именно это и позволило предоставить ему своевременную помощь.
Разве что вентиляция.
Но это же не на ранней стадии?
Или я что-то не понимаю?
І головне- ніхто не волає про злочин чи Зраду.