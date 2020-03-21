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 Политика Украины
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 Ситуация легкая, динамика положительная, - мэрия Мариуполя о состоянии инфицированного коронавирусом

У жителя Мариуполя, зараженного коронавирусом, наблюдается положительная динамика лечения.

Об этом заявила заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Мариуполе, как и был, один случай подтвержден, пациент с коронавирусом. Он находится на лечении в госпитальной базе Больницы скорой медицинской помощи и получает все необходимое лечение. На сегодня динамика положительная этого лечения, и ситуация легкая", - рассказала она.

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По словам заместителя мэра, инфицированный сразу самоизолировался и обратился в больницу после того, как заметил соответствующие симптомы. Именно это и позволило предоставить ему своевременную помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3183229
 
 
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Як вони радують !!! Не трать куме сили,спускайся на дно
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Интересно, какая это помощь, если говорят, что ничего не помогает?
Разве что вентиляция.
Но это же не на ранней стадии?
Или я что-то не понимаю?
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Після епідемії планується скорочення 70% медиків. Тобто, працюйте, а хто виживе- потім скоротять.
І головне- ніхто не волає про злочин чи Зраду.
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